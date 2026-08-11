Los mercados de vivienda más demandados de Estados Unidos se concentran en el noreste y el medio oeste en 2026

Los mercados de vivienda más demandados de Estados Unidos en 2026 se concentran por cuarto año consecutivo en el noreste y el medio oeste (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

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Los mercados de vivienda más demandados de Estados Unidos en 2026 se concentran por cuarto año consecutivo en el noreste y el medio oeste, con una presión de oferta mucho más aguda que la del resto del país.

En las 10 áreas postales que encabezan la clasificación, el inventario está cerca de 60% por debajo de los niveles previos a la pandemia, según un análisis de Realtor.com citado por Fox Business.

La brecha con el promedio nacional marca la dimensión del fenómeno. Mientras esas comunidades operan con una oferta muy restringida, el inventario de viviendas en todo el país se ubica apenas 11% por debajo de su nivel anterior a la pandemia, de acuerdo con la economista jefe del informe a escala de código postal.

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La clasificación de Realtor.com para 2026 mide dos variables: la demanda de cada propiedad a partir de usuarios únicos que la consultan en la plataforma y la velocidad del mercado, calculada por la cantidad de días que un aviso permanece activo.

Ese método permitió identificar cuáles son las áreas donde las casas atraen más atención y se venden con mayor rapidez.

El inventario de viviendas en las 10 áreas postales líderes está cerca de 60% por debajo de los niveles previos a la pandemia, según Realtor.com (REUTERS/Sarah Silbiger)

Los suburbios de grandes áreas metropolitanas dominan la lista

Hannah Jones, economista sénior de Realtor.com, dijo a Fox Business que muchas de estas áreas postales están en suburbios ubicados en el anillo exterior de grandes zonas metropolitanas como Boston, Nueva York y Filadelfia.

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La economista explicó el atractivo de esos mercados con una fórmula que combina acceso urbano y costo relativo: “Pinta esta idea de que todavía puedes desplazarte al centro activo de la ciudad para tu trabajo, pero llevas tu ingreso de gran ciudad a un lugar donde puedes obtener un poco más por tu dinero, más espacio y algo de esa vida suburbana tranquila y ya establecida”.

Jones también señaló que buena parte de los compradores en estos mercados proviene de la misma área metropolitana cercana, y no de otras regiones del país.

“No estamos viendo tanto ese tipo de demanda de compradores que migran de una punta a otra del país”, afirmó la especialista.

La presión compradora se refleja en los precios de cierre. Nueve de los 10 principales códigos postales registraron ventas al precio de publicación o por encima de él, con una relación promedio entre precio de venta y precio de lista de 103,8%.

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La clasificación de Realtor.com para 2026 mide la demanda por usuarios únicos y la velocidad del mercado por los días que un aviso permanece activo (REUTERS/Karen Ducey/File Photo)

A escala nacional, en cambio, la vivienda típica se vendió en el primer semestre de 2026 alrededor de 2,3% por debajo del precio de lista.

Esa diferencia sugiere que los mercados más calientes del país no solo tienen menos oferta, sino también una competencia mucho más intensa entre compradores.

Los compradores que acceden a estas zonas llegan con más ahorro y mejor perfil crediticio

Otro rasgo común en esos 10 mercados es el nivel de anticipo que pueden aportar los compradores. Según Jones, el comprador típico en esas áreas entrega cerca de 17% del valor de la vivienda como pago inicial, frente a alrededor de 13% a nivel nacional.

La economista agregó que ambos porcentajes superan incluso los registros anteriores a la pandemia. También indicó que esos compradores suelen tener calificaciones crediticias más altas, una señal de que el acceso al mercado actual exige una posición financiera más sólida.

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Jones lo resumió así: “Todo esto apunta a la idea de que los prestatarios de hoy tienen que estar mejor preparados financieramente y listos para participar en el mercado de la vivienda actual, porque las tasas hipotecarias están en la franja media a alta del 6%”.

Los suburbios del anillo exterior de grandes áreas metropolitanas como Boston, Nueva York y Filadelfia dominan la lista de códigos postales más demandados (REUTERS/Marco Bello)

En esa misma línea, sostuvo que quienes participan en estos mercados “tienden a estar en condiciones financieras muy buenas para hacerlo, tienen un poco más de dinero para aportar al inicio y son financieramente más sólidos que el comprador típico de Estados Unidos”.

Massachusetts y Nueva Jersey colocan tres de los primeros cinco códigos postales

El código postal más demandado del informe de Realtor.com es 01960, en Peabody, Massachusetts, dentro del área próxima a Boston. Le siguen 07042 en Montclair, Nueva Jersey, y 08080 en Sewell, también en Nueva Jersey.

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El cuarto lugar corresponde a 14450 en Fairport, Nueva York, y el quinto a 01085 en Westfield, Massachusetts. La lista continúa con 48154 en Livonia, Michigan; 17543 en Lititz, Pensilvania; 06473 en North Haven, Connecticut; 53151 en New Berlin, Wisconsin; y 60187 en Wheaton, Illinois.