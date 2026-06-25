Estados Unidos

Negocios de Nueva York esperaban un boom con el Mundial, pero la realidad es otra: así lo viven cerca del MetLife Stadium

La fiesta de la Copa del Mundo prometía multiplicar ventas y clientes en los comercios y restaurantes de los alrededores del estadio en Nueva Jersey, pero muchos locales enfrentan días de ventas flojas, calles vacías y frustración entre empleados y dueños

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Los negocios del área del MetLife Stadium registran ventas flojas durante los partidos del Mundial en East Rutherford, Nueva Jersey (Mandatory Credit: Robert Deutsch-USA TODAY Sports/File Photo)
Los negocios del área del MetLife Stadium registran ventas flojas durante los partidos del Mundial en East Rutherford, Nueva Jersey (Mandatory Credit: Robert Deutsch-USA TODAY Sports/File Photo)

Los negocios del área del MetLife Stadium esperaban más ventas y una llegada inédita de clientes por los partidos del Mundial 2026, pero el panorama en los alrededores de East Rutherford, Nueva Jersey, fue otro: menos movimiento, accesos restringidos, cambios de rutina entre vecinos y frustración entre dueños, empleados y oficinas cercanas.

Comercios, restaurantes y servicios de la zona afrontan jornadas de ventas flojas en días de partido, cuando muchos habían apostado a un flujo extraordinario de público por el torneo.

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Entre los casos mencionados figura Carnegie Diner & Cafe, en Secaucus, donde se consigna una caída de clientes durante los partidos.

El material atribuye esa merma al cierre de rutas principales y a bloqueos en los accesos, una combinación que habría alterado el tránsito habitual de consumidores en un corredor que depende en gran medida de la circulación cotidiana.

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Restricciones y cambio de rutina

La queja más concreta que aparece en la base de trabajo es la de un propietario que habla de un “embotellamiento artificial”.

Primer plano de una puerta de cristal con un hombre de espaldas, calcomanías de la Estatua de la Libertad, la Copa Mundial de la FIFA y un balón de fútbol, y letreros 'PULL'
Propietarios de la zona denuncian un “embotellamiento artificial” y cuestionan la política de no estacionamiento cerca del MetLife Stadium (Captura CBS News)

A esa expresión se suma la referencia a una política de no estacionamiento que, según el texto, complica la llegada de clientes y modifica la dinámica comercial que normalmente sostiene a cafés, restaurantes y otros servicios de la zona.

El impacto no se limita a los mostradores. Vecinos y trabajadores de oficinas habrían reorganizado su rutina para evitar el caos en los días de partido, y algunos incluso habrían optado por cerrar oficinas, una señal de que la actividad diaria alrededor del estadio no se adaptó de manera sencilla al operativo desplegado para el evento.

Si quienes trabajan, viven o se desplazan por el área buscan mantenerse lejos del perímetro, los comercios pierden una parte de su clientela de base.

La expectativa de reemplazarla con visitantes del torneo no aparece, en el material disponible, como una compensación automática ni suficiente.

El acceso al estadio y el circuito cerrado

La descripción del material plantea un contraste entre la escala del acontecimiento deportivo y una calle con menos consumo del esperado.

Fachada de un edificio azul con el letrero 'CARNEGIE DINER & CAFE' en letras blancas. Debajo, una hilera de banderas nacionales y follaje verde
Carnegie Diner & Cafe, en Secaucus, atribuye la caída de clientes al cierre de rutas principales y a los bloqueos en los accesos (Captura CBS News)

Habla de locales vacíos, días de ventas bajas y de una circulación alterada por medidas que cambian la manera en que la gente entra, sale o decide no acercarse al entorno del estadio.

En ese punto, la política de seguridad ocupa un lugar central. El material indica que todos los asistentes deben acudir en transporte público, autobuses o aplicaciones de transporte, y que no está permitido estacionar en el estadio, una decisión que busca ordenar el acceso al evento pero que también altera el flujo hacia los negocios cercanos.

Esa restricción aparece como una de las explicaciones del desencuentro entre expectativa y realidad. Si el público entra y sale bajo un circuito más cerrado, con recorridos definidos y menos margen para detenerse en comercios del entorno, el beneficio para la economía local deja de ser general y pasa a depender de condiciones específicas.

Ganadores aislados y casos sin desarrollar

El material también plantea que no todos los casos son iguales. Entre las excepciones menciona a Redd’s Restaurant and Bar, en Carlstadt, un negocio que sí habría conseguido capitalizar el torneo al ofrecer traslados para turistas, una estrategia que lo integra de manera directa al movimiento generado por los partidos.

Ese contraste refuerza la idea de que el Mundial, al menos según la base de trabajo, no reparte sus efectos de forma pareja.

Bandera de Estados Unidos en un mástil, arbustos, árboles, carpa blanca de Redd's Restaurant, personas, barreras metálicas, autobús amarillo, cartel de calle
Comercios, restaurantes y servicios de la zona esperaban más clientes por el Mundial, pero afrontan menos movimiento en los días de partido (Captura CBS News)

Los locales que logran conectarse con el circuito oficial o semioficial del evento parecen tener más opciones de captar consumo, mientras otros quedan fuera del recorrido y padecen la caída de su actividad habitual.

La pauta también pide prestar atención al efecto sobre trabajadores hispanos y negocios latinos, aunque no aporta testimonios directos ya desarrollados.

Con esa limitación, solo puede afirmarse que el encargo considera relevante medir cómo la caída de ventas o el cambio de rutina golpea a empleados de servicios y pequeños comercios donde ese tejido migrante suele tener un peso visible.

Esa ausencia de voces concretas forma parte del estado del material. Hay una búsqueda de ejemplos y testimonios, pero no un desarrollo suficiente para presentar casos verificados más allá de los comercios y situaciones ya mencionados en la base de trabajo.

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