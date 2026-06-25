La película en solitario de Burro ya tiene fecha de estreno: todo lo que se sabe del esperado spin-off de ‘Shrek’

Universal confirma la fecha de estreno de 'Burro', la nueva apuesta del universo 'Shrek'. (Captura de video)

Universal Pictures y DreamWorks Animation anunciaron el estreno de Burro, una nueva película derivada del universo de Shrek que tendrá como protagonista al popular compañero del ogro verde.

La producción llegará a los cines el 30 de junio de 2028 y estará centrada en los orígenes del personaje. El proyecto contará nuevamente con la participación de Eddie Murphy, quien retomará la voz del personaje al que ha interpretado desde el estreno de la primera película de la franquicia.

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Según la información difundida por los estudios, la historia explorará cómo un burro común llegó a convertirse en un animal que puede hablar.

La película se centrará en contar los orígenes de Burro. (Captura de video)

La dirección estará a cargo de Charlie Bean, conocido por su trabajo en The Lego Batman Movie y la versión de acción real de Lady and the Tramp. La producción será responsabilidad de Rebecca Huntley, quien participó en títulos como Kung Fu Panda 4 y The Bad Guys.

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Por su parte, Matt Flynn, artista de historia en varias producciones de DreamWorks Animation, se desempeñará como codirector del proyecto.

La confirmación oficial del largometraje se produjo después de que Eddie Murphy adelantara la existencia del proyecto durante la gira promocional de Beverly Hills Cop: Axel F.

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En una entrevista concedida el año pasado, el actor comentó que Burro tendría una película propia y señaló que la trama incluiría elementos relacionados con su familia.

De acuerdo con Eddie Murphy, la película abordará el entorno familiar de Burro con su esposa dragona. (Captura de video)

“Burro va a tener su propia película, su propia pequeña historia con su esposa dragona y sus hijos que son mitad dragón y mitad burro... Han escrito esta historia divertida”, dijo.

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La fecha elegida para el estreno ya figuraba previamente en el calendario de Universal como un lanzamiento sin título asociado a Illumination. Ahora, el estudio ha confirmado que será ocupada por esta nueva producción de DreamWorks Animation.

La llegada de Burro se producirá un año después del estreno de Shrek 5, programado para el 30 de junio de 2027. La nueva entrega reunirá nuevamente a Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz en los papeles de Shrek, Burro y Fiona, respectivamente.

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Además, contará con la incorporación de Zendaya al elenco. La película estará dirigida por Conrad Vernon y Walt Dohrn, quienes han trabajado previamente en la franquicia.

Shrek 5 llegará a los cines el 30 de junio de 2027. (Dreamworks)

Desde su debut en el año 2001, la saga de Shrek se convirtió en una de las propiedades más exitosas de la animación contemporánea.

La primera película presentó una reinterpretación de los cuentos de hadas tradicionales a través de la historia de un ogro que vive alejado de la sociedad junto a diversos personajes inspirados en relatos clásicos.

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El filme original obtuvo una recaudación cercana a los 500 millones de dólares en todo el mundo y ganó el primer Premio Óscar en la categoría de Mejor Película Animada. Posteriormente se estrenaron tres secuelas: Shrek 2 en 2004, Shrek tercero en 2007 y Shrek para siempre en 2010.

El universo cinematográfico también se expandió con dos películas centradas en el personaje de El gato con botas. Estas producciones ampliaron el alcance de la franquicia y contribuyeron a consolidar una de las series animadas más rentables de las últimas décadas.

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El gato con botas se consolidó cómo el spin-off más exitoso de la franquicia de 'Shrek'.

De acuerdo con cifras difundidas por los estudios, las películas protagonizadas por Gato con Botas recaudaron en conjunto alrededor de mil millones de dólares, mientras que el universo completo de Shrek ha generado aproximadamente cuatro mil millones de dólares en taquilla a través de seis largometrajes.

Además de su desempeño en cines, la franquicia se ha extendido a otros formatos. Entre ellos se encuentran un musical de Broadway, espectáculos en vivo, atracciones temáticas en parques de Universal Studios y diversas líneas de productos de consumo relacionadas con los personajes.

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