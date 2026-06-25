La ONU suspendió el plan de evacuación del estrecho de Ormuz tras un ataque de Irán

La OMI suspendió su programa de evacuación de barcos tras el incidente con el Ever Lovely (Reuters)

La Organización Marítima Internacional de la ONU suspendió el jueves su programa para guiar a los barcos y marineros a través del estrecho de Ormuz después de que un buque de carga informara de un presunto ataque, reavivando los temores sobre un acuerdo preliminar para poner fin a la guerra con Irán.

El buque afirmó haber sido alcanzado por un proyectil cerca de Omán, según informó la agencia naval británica UKMTO, horas después de que Teherán advirtiera a los buques que no utilizaran rutas que no hubiera aprobado.

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Irán y Estados Unidos no se pronunciaron de inmediato sobre el incidente. Cuatro fuentes identificaron el barco como el Ever Lovely, con bandera de Singapur. Una fuente de seguridad indicó que probablemente fue atacado con un dron.

Barcos y marineros varados durante meses

La OMI estaba ayudando a sacar a cientos de barcos varados y a miles de marineros del estrecho donde habían permanecido atrapados durante meses desde el comienzo de la guerra a finales de febrero.

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Según declaró el secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, en un comunicado, la organización ha decidido “suspender temporalmente su aplicación para reconfirmar que siguen vigentes las garantías de seguridad necesarias para los buques incluidos en nuestra lista de evacuación y para todos los que se encuentren en la región”.

La OMI afirmó que el buque implicado en el presunto ataque no formaba parte de su programa de evacuación.

La iniciativa, que se puso en marcha el martes, era una opción voluntaria para que los buques y sus tripulaciones zarparan del Golfo utilizando dos rutas: una a través de aguas iraníes y la otra a través de aguas omaníes, bajo la supervisión de Estados Unidos, según informó esta semana la OMI.

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Los precios de referencia del petróleo subieron un 1,9% tras el ataque reportado, lo que, según los analistas, reavivó la preocupación sobre cuánto tiempo podría tardar en que los flujos de petróleo del Golfo volvieran a la normalidad.

Es probable que el incidente de Omán vuelva a centrar la atención en el alcance del control futuro de Irán sobre el estrecho de Ormuz, que, antes del conflicto, gestionaba una quinta parte del suministro diario mundial de petróleo y gas natural licuado.

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Antes del incidente, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que concluía una gira por el Golfo para tranquilizar a los estados sobre el pacto provisional, dijo a los periodistas que si Irán amenaza o bloquea los barcos en el estrecho, “entonces vamos a tener un problema”.

El secretario de Estado estadounidense buscó tranquilizar a los países de la región sobre la seguridad marítima (Reuters)

La aldea palestina depende del turismo hacia este antiguo yacimiento, y muchos de sus habitantes remontan sus orígenes a siglos atrás.

Irán, sin embargo, ha dado señales de que seguirá ejerciendo su control sobre el estrecho.

La Guardia Revolucionaria iraní declaró el jueves que el paso seguro por el estrecho solo sería posible a través de las rutas designadas por Irán, y añadió que tomaría medidas contra los buques que no cumplieran con dicha normativa.

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Anteriormente, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, declaró que los envíos a través del estrecho se estaban acercando a los niveles registrados antes de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán el 28 de febrero, con al menos 20 millones de barriles de petróleo que salieron del estrecho en las 24 horas previas.

Durante el conflicto, Irán tomó el control efectivo de ese punto estratégico vital, interrumpiendo los flujos de petróleo y sacudiendo los mercados energéticos mundiales y la economía en general.

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La guerra pesa mucho sobre el presidente estadounidense Donald Trump de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre, que determinarán el control del Congreso. Según una encuesta de Reuters/Ipsos , solo uno de cada cuatro estadounidenses cree que la guerra valió la pena.

Donald Trump impulsó negociaciones para un acuerdo preliminar que busca poner fin a la guerra con Irán (Reuters)

Han surgido versiones contradictorias sobre algunos elementos del acuerdo marco de alto el fuego, lo que ha provocado críticas a Trump tanto en su país como en el extranjero.

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Persisten los desacuerdos sobre los incentivos financieros para Irán, las inspecciones nucleares, el control del estrecho de Ormuz y la guerra paralela de Israel en el Líbano.

El principal negociador de Irán, Mohammad Baqer Qalibaf, declaró el jueves que la afirmación estadounidense de que Irán gastaría sus activos descongelados en la compra de productos agrícolas estadounidenses era falsa.

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El acuerdo establece 60 días de conversaciones para abordar los temas más espinosos, incluido el programa nuclear de Irán.

(Reuters)