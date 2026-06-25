Los índices de Wall Street cerraron mixtos: el Nasdaq y el S&P 500 ceden por las tecnológicas

FOTO DE ARCHIVO: Un operador trabaja en la sala de la Bolsa de Nueva York en la ciudad de Nueva York, EE. UU., 16 de octubre de 2025. REUTERS/Jeenah Moon

Los principales índices bursátiles de Wall Street cerraron de forma mixta el jueves, con el Nasdaq Composite y el S&P 500 a la baja por la presión de las grandes tecnológicas, mientras el Dow Jones avanzó moderadamente en una jornada marcada por datos de inflación y señales contrapuestas desde el sector de chips.

Según datos preliminares, el S&P 500 perdió 1,05 puntos, un 0,01%, para cerrar en 7.357,17 unidades. El Nasdaq retrocedió 120,07 puntos, un 0,47%, hasta 25.356,57, y se encamina a su mayor caída mensual desde marzo de 2025. El Promedio Industrial Dow Jones avanzó 87,33 puntos, un 0,17%, a 51.936,23.

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Apple elevó el jueves los precios de varios de sus productos, con aumentos de entre el 15% y el 20% para las computadoras Mac, según analistas, en respuesta al encarecimiento de los chips de memoria y almacenamiento. Sus acciones se desplomaron un 4,5% y constituyeron el mayor lastre individual del S&P 500 en la jornada. Las acciones de Nvidia, Microsoft y Alphabet también registraron pérdidas.

Las tecnológicas revirtieron las ganancias iniciales de la sesión ante la preocupación de los inversionistas por el volumen del gasto en inteligencia artificial (IA) entre las grandes compañías del sector y por quién asumirá esos costos a largo plazo. “El mercado se ha dado cuenta de que los espectaculares beneficios e ingresos de una empresa significan que, a la larga, alguien más está pagando el precio”, afirmó Carol Schleif, directora de inversiones de BMO Family Office. “Para que Micron genere el tipo de beneficios e ingresos que genera, tiene que ser a costa de otra empresa”.

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Micron Technology se disparó un 16,6% tras publicar ganancias e ingresos del último trimestre muy por encima de las estimaciones de Wall Street, junto con un pronóstico de crecimiento superior al esperado para el trimestre en curso. El resultado alivió parcialmente las inquietudes sobre si la acción —que acumulaba un alza de 267% en lo que va del año— había alcanzado una valoración excesiva.

Operadores de futuros y opciones trabajan en la sala de negociación de la Bolsa de Nueva York (NYSE American, AMEX) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 22 de junio de 2026. REUTERS/Brendan McDermid

Qualcomm, por su parte, anunció el miércoles por la tarde que la aceleración de la era de la IA lo obliga a revisar al alza sus proyecciones de crecimiento. La compañía espera que sus ingresos fuera del segmento de teléfonos, incluidos los centros de datos, alcancen los USD 40.000 millones en su año fiscal de 2029, aproximadamente el doble de su objetivo previo. Sus acciones subieron un 6,9%. El fabricante de chips Sandisk, junto con Western Digital y Seagate Technology, también registraron fuertes subidas en la sesión.

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El índice Philadelphia SE Semiconductor avanzó y se encaminaba hacia su mejor trimestre de la historia, según datos de LSEG. Recientemente, Micron y las acciones de IA en general habían estado bajo presión por la posibilidad de que sus ganancias no pudieran mantener el ritmo de los enormes repuntes en sus precios. Los resultados de ambas compañías ofrecieron señales positivas sobre la demanda de IA, aunque no lograron disipar por completo el escepticismo del mercado.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos publicó el jueves un informe que mostró que la inflación al consumidor se aceleró a un 4,1% en mayo, frente al 3,8% registrado en abril, superando el umbral del 4,0% por primera vez en tres años. El alza estuvo impulsada principalmente por los precios de la energía. Los operadores anticipan, según datos de LSEG, que la Reserva Federal subirá las tasas de interés al menos 25 puntos básicos antes de que termine el año.

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Los rendimientos del bono del Tesoro a 10 años bajaron a 4,39% desde el 4,41% del miércoles y el 4,56% registrado a principios de mes, lo que ofreció cierto alivio al mercado de renta variable. La moderación se explica en parte por la expectativa de que la inflación ceda ante la caída en los precios del petróleo. “Mientras los precios de la gasolina tiendan a la baja, es probable que las expectativas de inflación sigan el mismo camino”, señaló Brian Jacobsen, estratega económico en jefe de Annex Wealth Management.

El barril de crudo Brent subió un 2% el jueves hasta los USD 75,36, aunque sigue muy por debajo de los máximos superiores a USD 100 alcanzados cuando el cierre del estrecho de Ormuz por la guerra ralentizó el flujo global de petróleo. Los altos rendimientos en los mercados de bonos a nivel global, derivados de las presiones inflacionarias, ya han encarecido las hipotecas y otros tipos de préstamos, y amenazan con desacelerar las economías.

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En los mercados internacionales, el Kospi de Corea del Sur avanzó un 5,4%, impulsado por sus propios ganadores de IA, entre ellos SK Hynix, que saltó un 13,1%. El Nikkei 225 de Japón subió un 4,6% y el FTSE 100 del Reino Unido ganó un 0,7%. El Hang Seng de Hong Kong registró una caída del 1,4%.

(Con información de AP y Reuters)