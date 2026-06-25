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Emma Watson se unió al príncipe William en un foro ambiental y recordó una anécdota de su época en Harry Potter

La intérprete de Hermione Granger volvió a la escena pública en la Semana de Acción Climática de Londres tras años alejada de los focos. Compartió una historia de sus años en la saga que sorprendió a los presentes

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Emma Watson reapareció en la Semana de Acción Climática de Londres junto al príncipe William tras un largo período alejada de Hollywood y de la vida pública (Kirsty Wigglesworth/Pool via REUTERS)
Emma Watson reapareció en la Semana de Acción Climática de Londres junto al príncipe William tras un largo período alejada de Hollywood y de la vida pública (Kirsty Wigglesworth/Pool via REUTERS)

La reaparición pública de Emma Watson coincidió con un acto impulsado por el príncipe de Gales en Londres, tras un largo periodo alejada de Hollywood y de la vida pública, según SensaCine.

La Semana de Acción Climática de Londres se consolidó como uno de los eventos más relevantes del calendario ambiental en el Reino Unido. Reúne a representantes de organizaciones internacionales, activistas, científicos y personalidades influyentes con el objetivo de discutir y proponer soluciones ante los desafíos climáticos globales.

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Watson reapareció para participar en la inauguración de la Semana de Acción Climática de Londres y en una mesa redonda de United for Wildlife sobre el mundo natural y la responsabilidad de protegerlo. En ese encuentro, recordó una anécdota de su etapa en Harry Potter y habló sobre los mensajes públicos en temas ambientales.

La actriz participó en una conversación de United for Wildlife, una organización creada en 2013 por el príncipe de Gales, William y la Royal Foundation. El objetivo del evento era promover el liderazgo climático. El príncipe William reforzó su compromiso con la agenda ambiental a través de diversas iniciativas.

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Influencia institucional y cultural en la acción climática

La Semana de Acción Climática de Londres reunió a activistas, científicos y organizaciones para debatir soluciones ante la crisis climática global (Kirsty Wigglesworth/Pool via REUTERS)
La Semana de Acción Climática de Londres reunió a activistas, científicos y organizaciones para debatir soluciones ante la crisis climática global (Kirsty Wigglesworth/Pool via REUTERS)

Entre ellas, destaca la creación del Premio Earthshot, que reconoce y apoya proyectos innovadores destinados a restaurar y proteger el medio ambiente. Su liderazgo en la organización United for Wildlife refleja la importancia que la familia real británica otorga a la preservación de la biodiversidad y la lucha contra el tráfico ilegal de especies.

En el acto también intervino Benedict Cumberbatch. La fuente presenta la aparición de Watson como un regreso a la vida pública tras mucho tiempo alejada. La presencia de Emma Watson y Benedict Cumberbatch en la Semana de Acción Climática resalta el papel de la cultura popular y de las voces jóvenes en la promoción de la conciencia ambiental.

El impacto de figuras reconocidas fuera del ámbito científico permite acercar el mensaje ecológico a públicos más amplios, especialmente a las generaciones más jóvenes. Su participación en eventos de alto perfil contribuye a visibilizar la urgencia de la acción y la responsabilidad compartida frente a la crisis climática.

Durante la mesa redonda, Watson vinculó la comunicación pública con la responsabilidad sobre los asuntos ambientales. “Contar historias es realmente poderoso, y la historia que cuentas como marca, la transparencia que tienes y la forma en que hablas sobre estos temas, importa”, afirmó. “Es importante para los jóvenes”, agregó.

La anécdota de Harry Potter

Emma Watson
En el acto, Emma Watson recordó una anécdota de Harry Potter y contó que unos fotógrafos en realidad buscaban retratar a un milano real cerca de su casa (Escena de "Harry Potter")

En el mismo acto, Watson evocó una anécdota de los años en que interpretaba a Hermione Granger en Harry Potter. La actriz contó que creyó que un grupo de fotógrafos intentaba retratarla a ella.

“Pensé: ‘Hoy es el día. Sucedió, ¡Dios mío!’”. Después explicó que alguien salió a hablar con ellos, ella tomó otro camino y al final descubrió que aquellos hombres “no estaban allí por mí, en absoluto”.

Según el medio, los fotógrafos buscaban un milano real que había aparecido cerca de su casa. Es decir, sus teleobjetivos apuntaban al ave, no a la actriz.

Su distancia del cine y su activismo

Emma Watson afirmó que contar historias con transparencia influye en la comunicación pública sobre la crisis climática y resulta importante para los jóvenes (Kirsty Wigglesworth/Pool via REUTERS)
Emma Watson afirmó que contar historias con transparencia influye en la comunicación pública sobre la crisis climática y resulta importante para los jóvenes (Kirsty Wigglesworth/Pool via REUTERS)

El texto de SensaCine sitúa su última película en Mujercitas (2019), dirigida por Greta Gerwig. También recoge declaraciones de 2025 sobre su distancia del cine: “Seré honesta y directa: no extraño vender cosas. Me parecía bastante desmoralizante”.

Watson añadió que sí echa de menos parte de ese trabajo. “Pero sí extraño mucho usar mis habilidades y extraño mucho el arte. Simplemente descubrí que tenía muy poco que hacer de lo que realmente disfrutaba”.

Fuera de la interpretación, ONU Mujeres la nombró embajadora de buena voluntad en 2014. También ayudó a lanzar HeForShe y en 2019 se asoció con Time’s Up para apoyar una línea telefónica de asesoramiento legal para mujeres en el Reino Unido que sufrieron acoso sexual en el trabajo.

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