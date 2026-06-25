La FIFA autoriza el ingreso de banderas del Orgullo al estadio para el partido de Egipto e Irán en Seattle

El Código de Conducta permite emblemas vinculados con la orientación sexual y la identidad de género, pero limita el tamaño de las banderas y prohíbe objetos políticos (REUTERS/Brendan McDermid).

La FIFA autorizó las banderas arcoíris dentro del estadio Lumen Field para el partido entre Egipto e Irán de este viernes en Seattle, una decisión que se da pese a la oposición de dos países donde la homosexualidad está penalizada y que coincide con actividades por el fin de semana del Orgullo en la ciudad sede, reportó Reuters.

De acuerdo con la organización Human Dignity Trust, citada por The Athletic, Irán penaliza la homosexualidad y las relaciones entre personas del mismo sexo, con la pena de muerte como castigo máximo previsto en su legislación. En Egipto, en tanto, las relaciones homosexuales están prohibidas y pueden ser sancionadas con penas de cárcel y multas.

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En un comunicado, la federación internacional sostuvo que la Copa Mundial de la FIFA 2026 es “un evento inclusivo” y que las banderas del orgullo, así como otros emblemas vinculados con la orientación sexual y la identidad de género, están permitidos por el Código de Conducta de los Estadios.

La entidad añadió que esos elementos podrán exhibirse siempre que se usen de manera compatible con la normativa que limita el tamaño de las banderas y prohíbe objetos considerados “políticos”.

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FIFA separó el partido de las celebraciones del Orgullo en Seattle

De acuerdo con The Athletic, en diciembre se difundió una descripción de un “Partido del Orgullo”, replicada por medios de todo el mundo, que dio a entender que habría una actividad del Orgullo organizada dentro del Lumen Field. No obstante, la autorización no implica que la FIFA adopte esta denominación para el cruce entre Egipto e Irán.

El presidente de la organización, Gianni Infantino, declaró en enero a la revista suiza Die Weltwoche: “Debo aclarar que no habrá ningún ‘Partido del Orgullo’ en el Mundial de la FIFA. Habrá un partido del Mundial en Seattle y, el mismo día, tendrán lugar en la ciudad eventos organizados por organizaciones externas. Pero eso no tiene nada que ver con el partido en sí”.

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Esa distinción responde a que las actividades por el fin de semana del Orgullo surgen del comité organizador local de Seattle y no de la sede central de la FIFA. Los comités anfitriones no tienen autoridad para imponer iniciativas dentro de los recintos del torneo, pero la programación principal prevista por Seattle está fuera del perímetro del estadio, una zona que no está bajo jurisdicción de la federación internacional, informó The Athletic.

El partido entre Egipto e Irán se disputará este viernes en el Lumen Field, en Seattle, sede del encuentro (REUTERS/Joe Nicholson-USA TODAY Sports).

Egipto e Irán pidieron que no hubiera ceremonias ni símbolos vinculados al movimiento Pride

La Federación de Fútbol de la República Islámica de Irán reclamó a la FIFA que impidiera “cualquier ceremonia o actividad promocional” en apoyo de la comunidad LGBTQ+ durante el partido y que también restringiera símbolos o representaciones del movimiento Pride en el Lumen Field, reportó The Athletic.

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En una declaración enviada al medio, un portavoz del seleccionado iraní afirmó que Irán y Egipto son dos países musulmanes con coincidencias culturales y religiosas. A su vez, se refirió a la comunidad LGBTQ+ como “este movimiento”: “Nuestra postura es que no deben realizarse ceremonias ni actividades promocionales relacionadas con este movimiento dentro del estadio ni como parte del ambiente del partido”.

La federación de Irán pidió a la FIFA que impidiera ceremonias, actividades promocionales y símbolos del movimiento Pride durante el partido en Seattle (IMAGN IMAGES vía Reuters/Gary Vasquez).

Por su parte, la Asociación Egipcia de Fútbol también expresó su rechazo. En una publicación en X y en una declaración en su sitio web, citadas por The Athletic, señaló que se negaría a aceptar “la realización de cualquier actividad relacionada con el apoyo a la homosexualidad” durante el partido con Irán y que había enviado una carta oficial al secretario general de la FIFA, Mattias Grafstrom.

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Asimismo, sostuvo que esas actividades “contradicen directamente los valores culturales, religiosos y sociales de la región, especialmente en las comunidades árabes e islámicas”.

Ya en diciembre, el presidente de la federación iraní, Mehdi Taj, había dicho a la agencia ISNA, citada por The Athletic, que tanto su país como Egipto habían presentado objeciones y describió la idea como “una medida irracional que apoya a un determinado grupo”.

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La Asociación Egipcia de Fútbol rechazó cualquier actividad de apoyo a la homosexualidad y envió una carta oficial al secretario general de la FIFA, Mattias Grafstrom (REUTERS/Albert Gea).

Seattle mantuvo la iniciativa en medio de un choque con dos federaciones

La presión de Egipto e Irán no modificó los planes locales. Hedda McLendon, integrante del comité organizador del Mundial en Seattle, dijo a Reuters que la celebración del Orgullo se realiza ese fin de semana desde hace más de 50 años y que seguirá ocurriendo mucho después del Mundial: “Va a suceder este fin de semana, va a suceder mucho después del Mundial”.

En un informe publicado esta semana, McLendon dijo al canal Kiro7 que uno de los rasgos distintivos de Seattle es su “cultura de inclusión”. También afirmó que Egipto e Irán son “solo dos de 65 países en todo el mundo que penalizan la homosexualidad” y que existe una oportunidad para mejorar en materia de inclusión LGBTQ+.

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