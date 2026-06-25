Nueva York amplía la red de acceso al aborto con una inversión de más de USD 400.000

La mayoría de las consultas al Centro de Acceso al Aborto de Nueva York proviene de personas jóvenes y de bajos ingresos (REUTERS/Evelyn Hockstein).

El alcalde Zohran Mamdani y la gobernadora Kathy Hochul anunciaron una inversión de USD 495.000 para ampliar la red de derivaciones del Centro de Acceso al Aborto de la Ciudad de Nueva York, una medida que busca conectar a más personas con proveedores y organizaciones de apoyo dentro y fuera de los cinco distritos tras el aumento de la demanda desde el fallo Dobbs.

De acuerdo con el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York, la ley estatal permite abortar por cualquier motivo hasta las 24 semanas de embarazo. Después de ese plazo, es legal si la salud de la persona embarazada o el embarazo están en riesgo.

PUBLICIDAD

La ciudad señala que cualquier persona puede acceder a un aborto en Nueva York sin importar su edad, identidad de género o estatus migratorio. Si se trata de una adolescente, puede recibir atención de salud sexual, incluido el aborto, en una clínica sin permiso ni conocimiento de sus padres.

La mayoría de las consultas proviene de personas jóvenes y de bajos ingresos

Más de la mitad de quienes se comunican con el centro buscan servicios de aborto con medicamentos. El 60% de las personas usuarias tiene menos de 30 años, el 47% se identifica como latina, el 24% como negra y el 59% informó ingresos familiares anuales inferiores a USD 25.000.

PUBLICIDAD

Desde su lanzamiento, la línea confidencial respondió más de 10.400 llamadas y casi 5.000 mensajes de chat en vivo. Una de cada cuatro consultas llegó desde fuera del estado de Nueva York. La mayoría de esas llamadas interestatales provino de Florida, Texas y Georgia, donde el acceso al aborto enfrenta fuertes restricciones.

La inversión en aborto anunciada por Mamdani y Hochul busca sumar derivaciones a más proveedores y redes de apoyo dentro y fuera de los cinco distritos (REUTERS/Eduardo Munoz).

Atención confidencial y acceso al aborto

El Centro de Acceso al Aborto ofrece ayuda confidencial para encontrar un proveedor, programar una cita y conseguir apoyo económico, transporte y alojamiento. A su vez, puede orientar sobre inscripción en seguros médicos.

PUBLICIDAD

El servicio está disponible sin importar la edad, el estatus migratorio o el lugar de residencia. El teléfono funciona de lunes a viernes de 08:00 a 20:00. El chat en vivo está disponible en inglés y español.

Cuando una persona se comunica con el centro, un integrante del personal le hace preguntas básicas para determinar la etapa del embarazo, el tipo de aborto que prefiere, el distrito en el que quiere recibir atención y el momento en que necesita el servicio. En las llamadas también se consulta si tiene seguro médico y si necesita ayuda económica, alojamiento o transporte. Posteriormente, se programa una cita.

PUBLICIDAD

Para acceder a recursos o ayuda para obtener servicios de aborto, el Centro de Acceso al Aborto atiende en el 1-877-NYC-AHUB y las citas en las Clínicas de Salud Sexual pueden solicitarse en el 347-396-7959.

El servicio de aborto en Nueva York ofrece ayuda para encontrar proveedores, programar citas y obtener apoyo económico, transporte y alojamiento (REUTERS/Evelyn Hockstein).

Opciones de cobertura y apoyo económico para la atención de aborto en Nueva York

Quienes residen en el estado de Nueva York y cuentan con Medicaid pueden acceder a cualquier profesional de la salud que acepte este programa y ofrezca los servicios requeridos. En el caso de contar con otro tipo de seguro médico o viaja desde otro estado, se recomienda consultar con la aseguradora para conocer la cobertura.

PUBLICIDAD

El programa Medicaid estatal cubre la atención durante el embarazo, incluso el servicio de aborto. Es posible calificar para Medicaid con ingresos más altos y sin importar la situación migratoria. Algunos centros médicos pueden evaluar la elegibilidad para Medicaid durante la cita y gestionar la inscripción con cobertura inmediata.

Si la persona no reúne los requisitos para un seguro médico, si la cobertura no incluye el aborto o si los costos directos son elevados, existen organizaciones que ofrecen apoyo económico. No es necesario residir en Nueva York para acceder a estos recursos y no solicitan información sobre el estatus migratorio.

PUBLICIDAD

Derechos y protecciones para personas inmigrantes

En Nueva York, el acceso al aborto está garantizado sin importar el estatus migratorio y la decisión de hacerlo no afecta la situación migratoria. Las personas inmigrantes pueden trasladarse entre estados para recibir servicios de salud, incluido el aborto, aunque para cruzar puestos fronterizos se requiere estatus legal.

Las personas embarazadas no ciudadanas que residen en Nueva York pueden ser elegibles para Medicaid si cumplen los criterios de ingresos, sin que el estatus migratorio sea un impedimento. Los fondos para el aborto pueden cubrir el costo del procedimiento sin requerir información migratoria.

PUBLICIDAD

Los hospitales y centros médicos en Nueva York son considerados espacios protegidos, donde las autoridades migratorias no suelen realizar operativos, salvo en casos excepcionales.