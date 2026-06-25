Entretenimiento

“Fue realmente mala”, así recordó Lisa su primera audición para The White Lotus

La integrante de Blackpink reveló a Vanity Fair que tomó clases de actuación para presentarse ante el creador de la serie, al tiempo que reflexionó sobre la exposición constante y los límites de su vida privada

Guardar
Google icon

Lisa debutó en The White Lotus y vinculó su salto a la actuación con una mayor autonomía en su carrera (Crédito: Max)

El debut de Lisa en The White Lotus marcó una etapa en la que Lalisa Manobal vinculó su salto a la actuación con una mayor autonomía sobre su carrera y con una reflexión más explícita sobre el peso de la fama global, según una entrevista publicada por la revista Vanity Fair.

Lisa contó a Vanity Fair que buscó cambios tras más de 10 años de carrera, que encontró en The White Lotus una entrada a la actuación. En 2024 lanzó Lloud para tener control sobre sus grabaciones y elegir a sus colaboradores, al tiempo que admitió que la exposición constante a veces le resulta excesiva.

PUBLICIDAD

Portada de revista Vanity Fair. Lisa de BLACKPINK con tocado de plumas oscuro, traje color nude, guantes y falda larga. Pared texturizada y paja en el suelo
Lisa explicó a Vanity Fair que buscó cambios después de más de 10 años de carrera en la música

La cantante tailandesa de 29 años no proyecta la escala de su celebridad, pero la entrevista de Vanity Fair la muestra en un registro distinto al de su imagen pública. A comienzos de junio acumulaba 105 millones de seguidores en Instagram, según la revista, y su agenda ya incluye música, cine y una residencia en Las Vegas.

Lalisa Manobal, integrante de Blackpink, situó ese momento como una búsqueda personal y creativa. “A veces, cuando hacés lo que hiciste durante más de diez años, sentís que debés buscar cosas nuevas para inspirarte”.

PUBLICIDAD

Cómo fue su salto a la actuación

Lisa de BLACKPINK en “The White Lotus”
Lalisa Manobal contó que buscó cambios tras más de diez años de carrera y encontró en The White Lotus una entrada a la actuación (HBO/Max)

La artista explicó que la actuación no figuraba entre sus planes cuando era niña, pese al impulso temprano de su madre. “Siento que actuar siempre fue una de esas cosas que nunca quise intentar”, dijo, antes de recordar que entonces prefería bailar.

El proyecto de The White Lotus cambió esa distancia inicial. Cuando supo de la serie, decidió enviar una audición para una temporada que además se filmaría en Tailandia, su país.

Antes de volver a presentarse, tomó clases de actuación para reunirse con Mike White, creador del programa. Su recuerdo de esa primera prueba fue tajante: “Fue realmente mala”, dijo entre risas.

El productor David Bernad ofreció una mirada distinta en Vanity Fair. “Fue increíble en la audición”.

Lisa de BLACKPINK en “The White Lotus”
Lisa decidió audicionar para The White Lotus cuando supo que la temporada se filmaría en Tailandia, su país (HBO/Max)

La cantante describió ese trabajo como una entrada amable a un terreno nuevo, porque el personaje era tailandés y hablaba inglés y su lengua materna. Después del estreno, ese salto también alteró la forma en que la reconocen en Estados Unidos: “Estoy muy feliz y todavía me sorprende que me conozcan como Lalisa, la actriz”.

Bernad relató a Vanity Fair hasta qué punto esa fama puede pasar inadvertida para parte del público estadounidense y aparecer de golpe en una escena concreta. “Ah, sí, ella es una de las músicos más famosas del mundo”, recordó tras una salida nocturna en Los Ángeles, cuando un club entero se quedó mirándola.

El control de su carrera musical

Ese avance en la actuación coincide con una etapa de mayor autonomía profesional. Tras formarse en el sistema de YG Entertainment y después de años dentro del engranaje del K-pop, Manobal lanzó en 2024 su propia empresa de gestión artística.

Lisa - BLACKPINK
En 2024, Lisa lanzó Lloud para controlar sus grabaciones y elegir a sus colaboradores en una nueva etapa fuera del esquema tradicional del K-pop (REUTERS/Andrew Kelly)

La compañía se llama Lloud y publica su música en alianza con el sello discográfico RCA Records, un esquema que, según Vanity Fair, le da propiedad total sobre sus grabaciones. Blackpink, de todos modos, sigue bajo el paraguas de YG.

Lisa explicó ese giro como una necesidad de decidir más sobre su trabajo. “Solo quería explorar más en mi música y mi estilo, y quería gente que estuviera enfocada únicamente en lo mío”.

También marcó una diferencia entre la disciplina del K-pop y su experiencia laboral en Estados Unidos: “En el K-pop, estamos muy enfocados solo en el trabajo. Acá es más relajado. Es distinto”.

Lisa de BLACKPINK
Lloud publica la música de Lisa en alianza con RCA Records, mientras Blackpink continúa bajo el paraguas de YG Entertainment (RCA/LLOUD)

En paralelo, su calendario siguió creciendo fuera de la música de grupo. Tras cerrar en enero la gira más reciente de Blackpink, en febrero filmó Tygo, derivada de la saga Extraction.

Este año también será la primera artista del K-pop con una residencia en Las Vegas. Sus cuatro fechas de noviembre se agotaron en menos de 10 minutos.

La actriz y productora Priyanka Chopra Jonas situó a Manobal en un punto de inflexión en declaraciones recogidas por Vanity Fair. “Es tan talentosa y estaba, cuando nos conocimos, al borde de actuar y bifurcar su carrera”.

El costo de la fama global

Cuando habló del ascenso de Blackpink, Lisa combinó gratitud con distancia frente al ritmo que tomó su carrera. “Todo estaba pasando muy rápido”, recordó sobre los primeros años del grupo.

Lisa Blackpink
La agenda de Lisa ya incluye música, cine y una residencia en Las Vegas, cuyas cuatro fechas de noviembre se agotaron en menos de 10 minutos (REUTERS/Andrew Kelly)

Luego añadió una mirada retrospectiva sobre esa etapa. “Cuando miro hacia atrás, no es que esté triste, pero es como: ‘Oh, debería haber disfrutado más el momento’”.

La artista evitó hablar de su vida personal y mantuvo ese límite durante la entrevista, pero sí se detuvo en el efecto de la exposición continua. Al referirse a los seguidores obsesivos, mencionó que ya había contado en un pódcast de 2025 dos episodios con personas que la esperaron en su casa o intentaron subir con ella a un taxi.

Sobre esa falta de privacidad, dijo: “A veces es simplemente demasiado y a veces solo quiero ser normal”.

Ese tironeo entre la figura pública y la persona privada atravesó buena parte del retrato que publicó Vanity Fair. Sobre el escenario o ante la cámara, Manobal planteó que no adopta una identidad ajena, sino que potencia rasgos propios sin dejar de reconocerse en ambos lados de su nombre.

Temas Relacionados

Lalisa ManobalThe White LotusIndustria MusicalFama GlobalNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Bobby J. Brown: a cuatro meses del incendio que acabó con su vida, sale a la luz la causa de muerte oficial del actor de ‘The Wire’

El informe forense detalla lesiones severas y la exposición letal al humo en el siniestro de Maryland

Bobby J. Brown: a cuatro meses del incendio que acabó con su vida, sale a la luz la causa de muerte oficial del actor de ‘The Wire’

La película en solitario de Burro ya tiene fecha de estreno: todo lo que se sabe del esperado spin-off de ‘Shrek’

Eddie Murphy retomará la voz del personaje en una película que contará cómo un burro común se convirtió en un animal que habla

La película en solitario de Burro ya tiene fecha de estreno: todo lo que se sabe del esperado spin-off de ‘Shrek’

Rod Stewart responde a las críticas tras asistir al Mundial después de cancelar un concierto por enfermedad: “Lo hice por mis hijos”

El cantante británico explicó que asistió al partido de Escocia en la Copa del Mundo para cumplir una promesa hecha a sus hijos

Rod Stewart responde a las críticas tras asistir al Mundial después de cancelar un concierto por enfermedad: “Lo hice por mis hijos”

Confirman serie animada centrada en el Joker: qué se sabe del nuevo proyecto de DC Studios

La historia presentará una versión inédita del villano tras la desaparición de Batman

Confirman serie animada centrada en el Joker: qué se sabe del nuevo proyecto de DC Studios

Edward Norton reveló por qué su nueva película con Olivia Wilde fue una de las experiencias más gratificantes de su carrera

En una entrevista para el podcast Where Everybody Knows Your Name, el actor elogió el trabajo de la directora y se refirió a sus vivencias en el film

Edward Norton reveló por qué su nueva película con Olivia Wilde fue una de las experiencias más gratificantes de su carrera

DEPORTES

Ecuador-Alemania, EN VIVO, por el Mundial 2026: la Tri no puede con los europeos y queda eliminada en el Grupo E

Ecuador-Alemania, EN VIVO, por el Mundial 2026: la Tri no puede con los europeos y queda eliminada en el Grupo E

Paraguay-Australia, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La lupa sobre el polémico gol con el que Alemania abrió el marcador ante Ecuador: por qué se debió anular

Túnez-Países Bajos, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

El cambio radical que impulsan para el Mundial de Clubes 2029: el “guiño” a los europeos

TELESHOW

Cecilia Ce agradeció el apoyo recibido tras denunciar a su expareja: “Muchos preguntan ‘si es psicóloga, ¿cómo le pasó a ella?’”

Cecilia Ce agradeció el apoyo recibido tras denunciar a su expareja: “Muchos preguntan ‘si es psicóloga, ¿cómo le pasó a ella?’”

La abogada de Mauro Icardi confirmó que el futbolista denunciará a Wanda Nara por sus dichos sobre los turcos: “Es gravísimo”

El mensaje de Gloria Carrá luego de la denuncia de Cecilia Ce: “Me solidarizo con las mujeres que atravesamos situaciones de violencia”

Ekaterina Ojeda, de desconocida a aliada de Wanda Nara en medio del escándalo con la China Suárez y Mauro Icardi

El mensaje de Luisana Lopilato para su hijo Noah tras un logro escolar clave: “Siempre voy a estar a tu lado”

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador logrará primeras cosechas de 2026 sin pérdidas tras innovar en técnicas agrícolas, afirmó el viceministro

El Salvador logrará primeras cosechas de 2026 sin pérdidas tras innovar en técnicas agrícolas, afirmó el viceministro

Panamá lidera la conectividad aérea en América Latina, de acuerdo con el Travel Report 2026

“Santa Ana IV”: El nuevo proyecto que genera el 25% de la energía solar en El Salvador

Un equipo internacional logró leer mediante IA un rollo carbonizado de Herculano de casi 2.000 años

En fotos: El Salvador envía rescatistas y ayuda humanitaria a Venezuela tras los terremotos