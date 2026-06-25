El Festival Hispano llena de música y color el corazón de Filadelfia durante el Mundial: así vive la comunidad latina el evento más grande del año

Filadelfia entra en el fin de semana del 25 al 28 de junio con una agenda que combina Mundial, festivales, teatro musical y conciertos en Pensilvania, Delaware y el sur de Nueva Jersey (REUTERS/Matthew Hatcher)

La región de Filadelfia entra en el fin de semana del 25 al 28 de junio con partidos del Mundial 2026, festivales comunitarios, teatro musical y conciertos en una agenda distribuida entre Pensilvania, Delaware y el sur de Nueva Jersey.

El sábado, el foco principal estará en el Festival Hispano, en un contexto marcado por el torneo de fútbol que el texto fuente describió como un evento “10 veces” más grande que el Super Bowl.

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En Filadelfia, el Mundial incluye el partido entre Curazao y Costa de Marfil este jueves y el cruce entre Croacia y Ghana el sábado.

La actividad ligada a la Copa seguirá hasta el domingo 19 de julio con el FIFA Fan Festival, con acceso gratuito incluso en días sin partidos en la ciudad.

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Agenda del jueves al viernes

Según WHYY, el medio público, el arranque del fin de semana incluye en Delaware la puesta de The Cher Show en Clear Space Theatre Company y, en Camden, el festival SoccerFest26 en Wiggins Waterfront Park.

El Festival Hispano será uno de los ejes del sábado en Filadelfia, en un contexto atravesado por la Copa del Mundo (WHYY)

Para el viernes, la oferta se amplía con Noah Kahan en Citizens Bank Park, The Wizard of Oz in Concert en el Kimmel Center y Big Freedia en Underground Arts.

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El sábado se concentrarán algunos de los encuentros del calendario, entre ellos el festival de arte de Manayunk, que se extenderá durante dos días, y el Hispanic Festival.

Ese mismo día actuarán Wale y Smino en The Fillmore Philadelphia, mientras que el River Roads Festival llegará a Heuser Park, en King of Prussia, con Shawn Colvin y 10.000 Maniacs.

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El Mundial atraviesa la programación regional

La Copa del Mundo funciona como telón de fondo de buena parte de la actividad regional. En el sur de Nueva Jersey, SoccerFest26 ocupará durante tres días el parque ribereño de Camden y funcionará como zona de encuentro con pantallas gigantes para ver partidos de distintos países.

La propuesta sumará un mercado de vendedores locales, clínicas juveniles de fútbol dirigidas por deportistas de Rutgers-Camden y actuaciones en vivo de CraVed, Matt Cappy y Tara Hendricks.

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Este festival ofrece una inmersión completa en la cultura hispana (WHYY)

En Filadelfia, el festival Africatown Diaspora también incorporará ese clima mundialista: la celebración dominical en el suroeste de la ciudad tendrá música en vivo, gastronomía y expresiones culturales vinculadas con África, el Caribe y la experiencia afroestadounidense.

La comunidad de Africatown, de acuerdo con WHYY, reúne a más de 100 culturas diferentes. El festival, de entrada gratuita y duración de un día, incluirá además un mercado de artesanos y actividades familiares, con la expectativa puesta en el resultado de Ghana ante Croacia en el partido del sábado.

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Música y teatro en Filadelfia y Delaware

Uno de los montajes será The Cher Show, un musical construido como jukebox con libreto de Rick Elice que recorre las distintas etapas de la vida de Cher, desde sus comienzos hasta su consolidación como artista global.

La obra repasa su camino desde The Sonny and Cher Show, junto a Sonny Bono, hasta su consagración como actriz ganadora del Oscar y figura de la música.

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El artículo señaló que Cher fue la única artista solista de grabación en conseguir un número uno en siete décadas consecutivas. Esa trayectoria sirve como eje del espectáculo en Delaware.

El Mundial en Filadelfia incluye los partidos Curazao vs. Costa de Marfil y Croacia vs. Ghana, mientras el FIFA Fan Festival seguirá hasta el 19 de julio con acceso gratuito (Mandatory Credit: Bill Streicher-Imagn Images)

En conciertos, Noah Kahan llegará a Citizens Bank Park como parte de la gira de su cuarto álbum de estudio, The Great Divide, publicado en abril. La parada local contará con Gigi Perez como artista invitada.

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Big Freedia, figura del bounce de Nueva Orleans, llevará a Filadelfia su Big Freedom Tour. El texto recordó su participación en colaboraciones como Break My Soul, de Beyoncé, y Nice For What, de Drake, además de la publicación en 2026 del EP Released At Last, realizado con la productora SOPHIE, y del proyecto de 2025 Pressing Onward.

También habrá programación ligada a America250, con Eve y Mya en la Celebration of Black Music del Dell Music Center, Tommy Conwell & The Young Rumblers el sábado en la zona costera con fuegos artificiales posteriores, y el concierto Gospel On Independence el domingo con Kirk Franklin y un homenaje a Patty Jackson.

La cartelera incluirá además The Wizard of Oz in Concert, con The Philadelphia Orchestra interpretando en vivo la partitura mientras se proyecta la película de 1939.

A eso se sumará la gira conjunta Everything Is a Lot… The Tour, que reunirá a Wale, autor de su octavo álbum Everything Is a Lot, y a Smino, que llega impulsado por nuevos sencillos tras Luv 4 Rent.

La cartelera del fin de semana suma The Cher Show en Delaware, Noah Kahan en Citizens Bank Park y The Wizard of Oz in Concert con The Philadelphia Orchestra (Mandatory Credit: Bill Streicher-Imagn Images)

Propuestas familiares, artes visuales y charlas

Entre las opciones para niños aparecerá Kidchella, un festival anual gratuito con actuaciones de la banda local Interminable, la DJ y curadora cultural Courtnee Owens, el percusionista brasileño Dendê Macêdo y Bearded Ladies Cabaret.

La jornada agregará estaciones de arte, zonas de juego interactivas, puestos de comida, regalos, activaciones de bienestar y un cierre con fuegos artificiales.

El Schuylkill Center volverá a transformar sus senderos en un mundo fantástico para su segunda edición del festival temático familiar.

Los visitantes podrán recorrer el Fairytale Trail, construir casas de hadas y participar en espacios como Alchemist’s Guild, Court of Food, The Indecorous Theatre, City Circle Labyrinths y Great Fairy Games.

En artes escénicas, el What Now Arts Fest presentará una nueva obra de Anna Deavere Smith, dramaturga, actriz y profesora, que combina historia, actuación y relato documental. El trabajo, encargado especialmente para esta edición, parte de su linaje familiar y de la vida de su tatarabuelo Basil Biggs.

La región de Filadelfia encara un fin de semana con el Mundial como telón de fondo (Mandatory Credit: Bill Streicher-Imagn Images)

La programación artística también incluirá una conversación con el escritor, periodista y activista tecnológico Cory Doctorow sobre su nuevo libro The Reverse Centaur’s Guide to Life After AI, centrado en cómo la inteligencia artificial transforma el trabajo y la vida social. Después del diálogo con el autor y el consultor de Filadelfia David Williams habrá preguntas del público y firma de libros.

Otra actividad celebrará el 150 aniversario del teléfono con el historiador Shawl Lobree y una charla sobre la competencia entre Alexander Graham Bell y Thomas Edison.

En el ámbito expositivo, The Barnes Foundation inauguró una muestra sobre experiencias estadounidenses pasadas, presentes y futuras vistas por artistas afectados por el sistema de justicia, con obras creadas por internos de State Correctional Institution Phoenix y miembros de Rec Crew, de Mural Arts Philadelphia.

La agenda del fin de semana se completa con una celebración suburbana del Orgullo con DJ Trish, Liz Keough Orchestra, Anna Crusis Women’s Choir y Mandy Mango; un encuentro de música al aire libre trasladado al Lenfest Center para proteger el hábitat de aves locales; un festival de comida y cerveza en Pennsbury Manor, la finca reconstruida de William Penn a orillas del río Delaware; y The Reset, una experiencia de bienestar guiada por Davin Youngs que combina voz improvisada, cuencos de cristal, diapasones y texturas electrónicas, para la que se pide llevar colchoneta de yoga, almohada y manta.