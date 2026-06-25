El verano amarillo de Estados Unidos: cómo un solo color se volvió omnipresente

El amarillo mantequilla se perfila como el color del año 2026 en Estados Unidos, con máximos históricos de búsquedas de vestidos y uñas en ese tono (REUTERS/Kylie Cooper)

¿Por qué decidió este verano Estados Unidos, de forma colectiva, pintarse las uñas, usar vestidos veraniegos y polos, e incluso ver películas antiguas en streaming, con un desagradable tono amarillo que no parece más que una barra de mantequilla en la parte superior del refrigerador?

El color “amarillo mantequilla” no es solo un tono real, sino que se perfila como el color del año 2026, un año atípico. El interés de búsqueda en “vestido amarillo mantequilla” y “uñas amarillo mantequilla” alcanzó máximos históricos este junio; por tercer mes consecutivo, las búsquedas de “uñas amarillo mantequilla” alcanzaron su punto máximo. El término de búsqueda “verano mantequilla” se duplicó con creces en una sola semana.

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La estética ha trascendido los tableros de Pinterest: el amarillo mantequilla se vio en las colecciones de pasarela de Chanel a Valentino esta primavera, Amazon se ha abastecido de ropa, zapatos y accesorios en ese tono, y publicaciones de belleza como Elle y The Zoe Report lo han declarado el color de uñas dominante del verano de 2026. Simultáneamente, los estadounidenses están volviendo a ver El padre de la novia, bebiendo Kool-Aid de piña y buscando “películas de mamás de los 90 con temática de mantequilla”.

Tomadas individualmente, parecen microtendencias. Tomadas en conjunto, forman algo más interesante: un perfil psicográfico del consumidor en tiempo real y otro ejemplo de la nostalgia de los padres millennials interactuando con el amor de la Generación Z por lo retro de los 90. La mala situación económica también influye.

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La economía de las vibraciones y el “efecto pintalabios”

La economía de las vibraciones tiene una paleta de colores.

Los economistas saben desde hace tiempo que la estética del consumidor es una señal contracíclica. Durante los períodos de estrés financiero y turbulencia cultural, los patrones de gasto tienden a orientarse hacia la comodidad, la suavidad y lo familiar.

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El “efecto pintalabios” —la observación de que las ventas de pequeños lujos aumentan durante las recesiones, ya que los consumidores sustituyen las compras caras por caprichos asequibles— se ha documentado en múltiples crisis, desde la Gran Depresión, cuando las ventas de cosméticos aumentaron considerablemente, hasta la recesión de 2008, cuando Estée Lauder informó de un incremento en las ventas de pintalabios.

Un estudio revisado por pares de 2019, publicado en el Journal of Retailing and Consumer Services, halló un “aumento significativo” en el gasto medio en cosméticos entre las mujeres jóvenes, de 18 a 40 años, durante la Gran Recesión. La versión de este impulso en 2026 parece ser tanto cromática como cosmética.

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El amarillo mantequilla se sitúa en la intersección de la calidez, la cercanía y la nostalgia. Evoca cocinas, no salas de juntas. Domingos por la mañana, no reuniones de negocios los lunes. Un estudio de mercado de Google, publicado a principios de 2026, señaló que «los consumidores se sienten cada vez más ansiosos, preocupados y cansados» y que “combaten esta fatiga emocional priorizando las recompensas inmediatas y las nuevas experiencias que mejoran su bienestar presente”.

Para una clase consumidora que lidia con tasas de interés elevadas, precios de vivienda persistentes y ansiedad laboral derivada de la IA, la estética es menos una elección de moda que una decisión emocional.

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Los expertos en color han sostenido durante mucho tiempo que los tonos cálidos y cremosos transmiten seguridad y calidez, precisamente el registro psicológico que ocupa la paleta de colores mantequilla, según el marco de psicología del color del Pantone Color Institute.

Millennials, gasto minorista y “prima por nostalgia”

Los millennials, el máximo poder adquisitivo y la prima por nostalgia.

El motor demográfico detrás de la estética de la mantequilla es específico: los padres millennials, que ahora tienen entre 30 y 45 años aproximadamente, están entrando en la etapa de mayor gasto familiar. El gasto minorista de los millennials asciende ahora a 1,127 billones de dólares anuales, lo que representa el 28,3 % del gasto minorista total en EE. UU., según datos de Capital One Shopping citados por eMarketer.

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El millennial promedio gasta 31.256 dólares al año en compras minoristas, un 6,16 % más que el consumidor promedio, y los hogares millennials representan ahora más de uno de cada cuatro hogares estadounidenses, con el mayor aumento en la propiedad de vivienda actualmente entre los millennials más jóvenes.

Y están recurriendo al pasado para lograrlo.

El padre de la novia —la comedia de Steve Martin de 1991, vista una y otra vez— es un artefacto cultural específico de la infancia millennial: la cálida vida doméstica suburbana, una vida familiar sofisticada pero alcanzable, madres con los tonos suaves y cremosos que ahora inundan Instagram.

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La nostalgia que expresan estos consumidores no es meramente sentimental; es aspiracional. Diversos estudios demuestran que las experiencias y la resonancia emocional superan ahora a los bienes materiales como prioridades para los millennials.

Este patrón también se observa en la comida. El récord histórico de búsquedas de Kool-Aid de piña no se debe simplemente a una preferencia por una bebida: es un recuerdo gustativo de la infancia que se está monetizando. El mismo impulso que lleva a una mujer de 35 años a ponerse un vestido de lino amarillo mantequilla la lleva a preparar una jarra de algo que bebió por última vez en una fiesta de cumpleaños en el jardín en 1998.

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Algoritmos, velocidad de amplificación y pronóstico de tendencias

Pinterest, Amazon y WGSN aceleraron la expansión del amarillo mantequilla, cuyas búsquedas globales subieron 324 % interanual entre febrero y mayo

La naturaleza sincronizada de la estética de la mantequilla —el hecho de que los salones de manicura, las colas de streaming, las colecciones de pasarela y las tiendas de Amazon llegaran al mismo tono casi al mismo tiempo— tampoco es una coincidencia de consenso cultural.

El mecanismo funciona así: Pinterest le muestra el color amarillo mantequilla a un usuario que guardó un vestido de lino en marzo. Eso genera una búsqueda. Esa búsqueda entrena el motor de recomendaciones de Amazon.

Ese motor le muestra accesorios amarillo mantequilla a alguien que nunca buscó conscientemente ese color. WGSN, la empresa de pronóstico de tendencias cuyos datos los minoristas pagan cientos de miles de dólares por acceder, documentó que las búsquedas globales de “amarillo mantequilla” aumentaron un 324 % interanual entre febrero y mayo, y señaló explícitamente que la señal estaba siendo impulsada por “consumidores que buscan comodidad, optimismo y una sensación de nostalgia en tiempos de incertidumbre”.

Lo que distingue este ciclo de anteriores tendencias de colores reconfortantes es la velocidad y la sincronicidad de su amplificación. Las investigaciones sobre el comportamiento algorítmico del consumidor muestran que las plataformas ahora analizan las consultas de búsqueda, los patrones de navegación y la interacción social en tiempo real para ofrecer contenido personalizado, que luego se retroalimenta con el comportamiento de búsqueda orgánica.

Esta tendencia no solo refleja el estado de ánimo, sino que lo acelera y, finalmente, lo genera. Highsnobiety señaló algo revelador: algunas de las prendas de color amarillo mantequilla que ahora inundan las tiendas fueron diseñadas hace dos años. El algoritmo no creó este ciclo de color, sino que detectó una señal latente del consumidor que ya circulaba por la cadena de suministro y comprimió lo que podría haber sido una lenta deriva cultural en un momento nacional sincronizado.

El informe de tendencias de consumo de Razorfish para 2026, elaborado a partir de más de 100 fuentes líderes en tendencias, reveló que los consumidores actuales exigen mayor “humanidad” a las marcas que incorporan a sus vidas, y el 63% afirmó que la IA les hace valorar más los productos hechos por humanos.

Sin duda, no es casualidad que la estética artesanal, táctil y cálida esté en auge precisamente cuando el contenido generado por IA se expande. Resulta irónico, entonces, que el color supuestamente humano y cálido que simbolizará el verano de la IA en 2026 sea, precisamente, producto de la recomendación algorítmica.

La investigación académica sobre el color respalda este mecanismo, aunque no siempre las conclusiones que deseamos extraer de él. El estudio longitudinal de SeeMeDesign sobre las tendencias del color y el desempeño económico identificó tres factores principales que impulsan los ciclos de color dominantes: el optimismo, la influencia de los pares y la tecnología.

La investigación concluyó que la tecnología ha superado a los otros dos como principal acelerador. Según el estudio, las tendencias del color “evolucionan junto con los avances tecnológicos” y expresan cada vez más estados psicológicos colectivos antes de que los propios consumidores puedan articularlos.

Qué indica (y qué no) el “amarillo mantequilla” sobre la economía

Aquí es donde la honestidad intelectual exige una nota de cautela. Un metaanálisis de 2025 publicado por Style Analytics analizó 20 años de datos de Google Trends y los comparó con la confianza del consumidor mediante modelos de ecuaciones estructurales. Descubrió que los indicadores de moda más estrechamente correlacionados con la recesión eran las minifaldas y los blazers, no los tonos suaves, cálidos y nostálgicos.

La conclusión del investigador: puede que la gente esté pensando en la recesión y sintiéndose económicamente afectada, pero las señales de la moda no confirman que estemos realmente en una. Según esta interpretación, el amarillo mantequilla expresa ansiedad en lugar de indicar una contracción económica.

Una clase consumidora que siente ansiedad pero sigue gastando no es lo mismo que una clase consumidora en auténtica recesión. Para la nueva generación de padres millennials, la estética de la mantequilla puede ser menos un mecanismo de defensa que una mera representación: el lenguaje visual de la comodidad que emplean personas que gozan de una buena situación económica pero están psicológicamente agotadas tras una década de que les hayan dicho que no deberían estarlo. Es el color de “Yo estoy bien, pero el país está mal”.

Ese replanteamiento cambia la forma en que las marcas deben interpretar la señal. Los minoristas que interpretan el amarillo mantequilla simplemente como un indicador de angustia y saturan la zona con productos de confort asequibles podrían estar malinterpretando a sus propios clientes.

La estrategia más inteligente, en consonancia con la investigación de mercado de Google de 2026, consiste en tratar la estética no como evidencia de fragilidad financiera, sino como evidencia de una demanda emocional: una base de consumidores con capacidad material, pero con una necesidad psicológica de calidez, tranquilidad y la sensación de que el mundo se mueve a un ritmo pausado. En ese sentido, es como la nostalgia que impulsó el color para los algoritmos en primer lugar: un reflejo vacío del recuerdo que intenta evocar.

(c) 2026, Fortune