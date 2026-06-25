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El precio del petróleo subió más de un 2% tras un ataque a un carguero frente a Omán

La cotización del Brent cerró en 75,49 dólares y la del WTI en 71,92, luego de un incidente cerca del estrecho de Ormuz que reactivó el riesgo de cortes de flujo en la zona

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Oil tanker JORYA sails at the sea near the Omani coast, as seen from Musandam, Oman, June 25, 2026. REUTERS/Stringer
Oil tanker JORYA sails at the sea near the Omani coast, as seen from Musandam, Oman, June 25, 2026. REUTERS/Stringer

El precio del petróleo repuntó más de un 2% este jueves tras el ataque a un carguero de bandera de Singapur frente a las costas de Omán, lo que reavivó los temores sobre una posible interrupción del suministro en el estrecho de Ormuz, paso estratégico que había comenzado a recuperar tráfico tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a las hostilidades.

Los futuros del crudo Brent con entrega en agosto cerraron en USD 75,49 el barril, un alza de USD 1,75 o un 2,37%, según los datos de mercado recogidos en los cables. Los del West Texas Intermediate (WTI) terminaron en USD 71,92, con una ganancia de USD 1,58, equivalente a un 2,25%. La jornada había comenzado con ambas referencias en sus niveles más bajos desde el 27 de febrero, la víspera del inicio del conflicto.

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La Agencia Británica de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO, por sus siglas en inglés) informó que el buque fue alcanzado a 7,5 millas náuticas (unos 13,9 kilómetros) de la costa omaní por un “proyectil desconocido” que causó daños en el puente de mando, aunque sin víctimas. The Wall Street Journal señaló horas después que el ataque habría sido perpetrado por Irán, tras advertencias de Teherán a los buques que navegaran sin autorización de sus autoridades.

El incidente llevó a la Organización Marítima Internacional (OMI) a suspender temporalmente su plan de evacuación de 11.000 marineros en el estrecho, puesto en marcha el martes, hasta obtener nuevas garantías de seguridad para la navegación. El plan se había activado como parte de los esfuerzos de normalización tras el acuerdo de alto al fuego entre Washington y Teherán.

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Más de 20 petroleros con cerca de 35 millones de barriles de crudo habían cruzado el estrecho desde que ambos países alcanzaron el acuerdo de reapertura, según datos de la firma de seguimiento comercial Kpler recogidos por CNBC. El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, había declarado el miércoles que los flujos se acercaban a los niveles previos a la guerra, aunque advirtió que la normalización completa llevaría varias semanas debido a la necesidad de retirar minas del paso.

Analistas de la consultora Rystad Energy advirtieron en un informe que los tanques de almacenamiento en todo el Golfo se encuentran llenos entre un 50% y un 60%. “Si el tráfico de petroleros por el estrecho no repunta a corto plazo, los productores tendrán que reducir la producción, y la recuperación total se trasladará al año que viene”, señaló la firma.

El acuerdo entre Washington y Teherán contempla un periodo de 60 días de negociaciones para tratar asuntos pendientes, entre ellos el programa nuclear iraní. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, comunicó este jueves a los aliados del Golfo Pérsico que cualquier acuerdo con Irán tendría en cuenta sus intereses, al concluir una gira por Oriente Medio orientada a ganar el respaldo de socios regionales que mantenían reservas sobre el pacto preliminar.

Goldman Sachs indicó que no anticipa un repunte significativo de la producción iraní, incluso si el alivio de las sanciones se extiende más allá de la fecha límite del 21 de agosto. El precio de cierre del WTI de este jueves se sitúa un 20% por debajo del registrado hace tres meses, cuando el bloqueo de Ormuz y las hostilidades en la región dispararon el costo del crudo.

(Con información de EFE y Reuters)

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