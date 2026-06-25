Estados Unidos

La tragedia después del partido: dos ecuatorianas murieron atropelladas tras reunirse para ver a su selección en el Mundial

Las víctimas, Mariana Beltrán y Maria Isabel Ayala, cruzaban Park Avenue y North 7th Street tras ver el partido contra Curazao. El sospechoso se entregó tres días después y afronta seis cargos penales

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Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran el instante en que un automóvil atraviesa la intersección y golpea a dos peatones que intentaban cruzar (@thefreeledger)

La noche del sábado 20 de junio, teñida de emoción por el partido entre Ecuador y Curazao del Mundial 2026, terminó abruptamente en tragedia en Newark.

Vestidas con camisetas de la selección ecuatoriana, dos mujeres fueron atropelladas por un automóvil mientras cruzaban una intersección tras salir de una reunión familiar para ver el encuentro.

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El conductor, David J. Zapata-Vera, de 26 años, se entregó días más tarde a la policía y enfrenta cargos por homicidio vehicular y abandono de la escena. El hecho provocó consternación en la comunidad migrante y reavivó el debate sobre la seguridad vial en Nueva Jersey, mientras las autoridades continúan con la investigación.

Fotografía frontal de un hombre joven con cabello oscuro y corto, rostro serio y sudadera, mirando directamente a la cámara. El fondo es liso y de color claro
El conductor, de 26 años y residente de Newark, se presentó ante la policía tres días después del incidente (Essex County Prosecutor's Office)

Víctimas identificadas y contexto del hecho

Las víctimas, identificadas por la Fiscalía del condado de Essex como Mariana Elizabeth Valverde Beltrán (58 años) y Maria Isabel De Los Angeles Salgado Ayala (61 años), murieron tras ser atropelladas en la intersección de Park Avenue y North 7th Street.

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Las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento exacto del impacto. El video, difundido por WABC-TV, muestra cómo un automóvil a alta velocidad atraviesa la intersección, arrolla a las víctimas y las lanza varios metros. Testigos relataron que el semáforo estaba cambiando de color y que el conductor aceleró sin frenar.

Dos mujeres de pie en un muelle de madera con barandilla metálica, con un cuerpo de agua y veleros al fondo bajo un cielo nublado
Las víctimas, amigas y migrantes ecuatorianas, regresaban a casa tras compartir una jornada futbolística en familia (X)

Manuel Candelaria, testigo presencial, declaró a la televisora: “La luz estaba cambiando, de este lado estaba en rojo y del otro en amarillo. No sé si estaba borracho, pero aceleró y eso fue lo que pasó”.

Tanto Valverde Beltrán como Salgado Ayala fueron trasladadas de urgencia al University Hospital de Newark, donde los médicos confirmaron su fallecimiento poco después de su ingreso.

Vista aérea de un complejo de edificios grandes, calles con vehículos, autobuses y camiones, y estacionamientos llenos de automóviles bajo un cielo nublado
Ambas mujeres fueron trasladadas de urgencia al hospital, donde se confirmó su fallecimiento poco después del ingreso (University Hospital Newark)

Investigación, detención y cargos contra el conductor

El sospechoso, Zapata-Vera, residente de Newark, permaneció prófugo durante tres días tras el incidente. El martes 23 de junio decidió entregarse a las autoridades, tal como confirmaron la Fiscalía del condado de Essex y la Dirección de Seguridad Pública de Newark.

Zapata-Vera enfrenta seis cargos penales: dos por homicidio vehicular en segundo grado, dos por abandonar la escena de un siniestro con resultado de muerte en segundo grado y dos por poner en peligro a una víctima herida en tercer grado.

De acuerdo con The New York Post, fue ingresado en la cárcel del condado de Essex y permanece detenido sin derecho a fianza.

Vista aérea de un cruce vial de noche con automóviles, semáforos, señales de tráfico y dos personas sobre vehículos de movilidad personal
La rápida actuación de las autoridades y la difusión de las imágenes permitieron identificar al principal sospechoso y avanzar en el proceso judicial (Telemundo 47)

La acusación sostiene que el conductor embistió a las dos mujeres mientras cruzaban por la senda peatonal y huyó del lugar, dejando a las víctimas gravemente heridas. El video del atropello, difundido ampliamente por medios estadounidenses, fue clave para la identificación y posterior entrega del sospechoso.

La Fiscalía de Essex afirma que, pese a la gravedad de los cargos, toda persona acusada goza de la presunción de inocencia hasta que un tribunal determine lo contrario.

Las autoridades instaron a la comunidad a colaborar con cualquier información que pueda aportar a la causa, poniendo a disposición una línea telefónica confidencial.

Vista aérea de una calle con vehículos estacionados y en movimiento, un paso de cebra, señales de tráfico, un semáforo y peatones
El acusado enfrenta seis cargos penales, entre ellos homicidio vehicular y abandono de la escena de un accidente mortal (Telemundo 47)

Repercusiones en la comunidad y declaraciones familiares

El impacto del caso se reflejó en las declaraciones de los familiares de las víctimas, quienes manifestaron el dolor y la conmoción que provocó la muerte repentina de Valverde Beltrán y Salgado Ayala.

En diálogo con WABC-TV, Jeffrey Chacon, primo de Beltrán, expresó: “Tienes que vivir con esto por el resto de tu vida, pero también para esa persona es algo con lo que tendrá que vivir el resto de su vida, está en su conciencia“. Chacon también contó que su padre intentaba comunicarse con allegados en Ecuador para informarles sobre lo ocurrido.

El caso fue presentado públicamente por el fiscal del condado de Essex, Theodore N. Stephens II, y el director de Seguridad Pública de Newark, Emanuel Miranda. Ambos remarcaron el compromiso de las autoridades con la investigación y el acompañamiento a las familias afectadas.

Un hombre de cabello oscuro y camiseta negra aparece de medio cuerpo frente a una ventana con persianas y una puerta decorada con una corona de hojas
Chacon, expresó el impacto irreversible que dejó la tragedia en las familias, mientras allegados en Ecuador y Nueva Jersey buscaban respuestas ante la pérdida (ABC7NY)

La tragedia en Newark reavivó el debate sobre los riesgos viales en zonas urbanas y el papel de las cámaras de seguridad para esclarecer hechos graves.

Según The New York Times, los atropellos con fuga constituyen una preocupación creciente en ciudades estadounidenses, donde la congestión, la velocidad y la imprudencia generan situaciones de alto riesgo para los peatones.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para aportar datos útiles en la resolución de este y otros hechos similares, subrayando la importancia de la participación comunitaria en la prevención y esclarecimiento de delitos viales.

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