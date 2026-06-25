La Junta de Gobernadores de Florida evalúa vetar la admisión de estudiantes indocumentados en las universidades públicas

La Junta de Gobernadores de Florida evalúa una propuesta que restringe la matrícula de estudiantes indocumentados en las 12 universidades públicas del estado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Junta de Gobernadores de Florida se encuentra en el centro de un debate que podría transformar el acceso a la educación superior en el estado. La posibilidad de prohibir la matrícula de estudiantes indocumentados en las 12 universidades públicas genera un intenso intercambio de posturas. La medida, que aún no se ha votado, plantea interrogantes sobre la equidad, el uso de recursos estatales y el futuro de miles de jóvenes que han hecho de Florida su hogar.

La política propuesta por la Junta de Gobernadores establece una condición estricta: “Una persona que no se encuentre legalmente presente en los Estados Unidos no podrá matricularse inicialmente en ninguna universidad estatal que, durante los dos últimos años académicos, no haya admitido a todos los candidatos académicamente cualificados”. De aprobarse, la norma impediría que estudiantes indocumentados accedan a la educación superior pública en Florida si existen candidatos legales calificados que no han sido admitidos en esos dos años previos.

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La medida surge en un contexto donde la inmigración y la educación ocupan un lugar central en la agenda política estatal. El texto de la propuesta apunta a priorizar, en caso de cupos limitados, a quienes cumplen con los requisitos legales de residencia. Esta condición afectaría directamente a quienes, a pesar de su desempeño académico y su arraigo en el estado, no pueden acreditar una presencia legal en el país.

Según la redacción presentada, la medida no prohíbe explícitamente la matrícula de todo estudiante indocumentado en cualquier circunstancia, pero establece barreras que, en la práctica, restringen fuertemente su acceso. Si en los dos años anteriores alguna universidad pública no pudo admitir a todos los candidatos legales calificados, ningún estudiante indocumentado podría inscribirse por primera vez en ese centro. El alcance potencial de esta restricción genera preocupación entre diversas organizaciones y comunidades.

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Argumentos de los críticos contra la propuesta

Los críticos sostienen que la medida en Florida excluiría de la educación superior a jóvenes indocumentados que crecieron y estudiaron en el estado

Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes y figuras sociales han manifestado un rechazo contundente a la posible implementación de esta política. Los críticos advierten que la propuesta excluiría a jóvenes con profundas raíces en Florida, privándolos de oportunidades educativas fundamentales para su desarrollo y el de sus familias.

Thomas Kennedy, miembro de la Coalición de Inmigrantes de Florida, enfatizó el impacto humano de la medida: “Estamos hablando de niños que han crecido en Florida”. Kennedy subrayó que muchos de estos jóvenes llegaron al estado cuando eran muy pequeños y han cursado todos los niveles educativos, desde preescolar hasta la secundaria. La imposibilidad de acceder a la universidad representaría, en palabras de los opositores, una ruptura en la continuidad educativa y un obstáculo insalvable para el progreso social de una generación que no conoce otro hogar.

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Desde la perspectiva de los críticos, la política no solo afecta a individuos concretos, sino que también repercute en el tejido social y económico del estado. Limitar el acceso a la educación superior a un segmento de la población, argumentan, reduce la capacidad de Florida para formar profesionales, innovadores y ciudadanos comprometidos con el bienestar colectivo. Los detractores insisten en que estos estudiantes han contribuido al sistema educativo durante años y merecen la oportunidad de avanzar hacia estudios universitarios, independientemente de su estatus migratorio.

Argumentos de los partidarios y postura del gobernador Ron DeSantis

Ron DeSantis respaldó la propuesta y dijo que Florida debe poner en primer lugar a los residentes legales en las universidades públicas (EFE/Cristóbal Herrera)

En contraste, los partidarios de la propuesta consideran que la medida representa un uso responsable y justo de los recursos estatales. Entre ellos se encuentra el gobernador Ron DeSantis, quien ha expresado públicamente su respaldo a la iniciativa. DeSantis sostiene que Florida debe dar prioridad a los residentes legales al asignar plazas en las universidades públicas.

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“Lo apoyo plenamente”, declaró el gobernador. DeSantis argumenta que la Junta de Gobernadores está actuando correctamente al “dar prioridad a los estudiantes de Florida que crecen aquí, que asisten a nuestras escuelas, a los residentes de Florida... Los están poniendo en primer lugar”. Para los defensores de la propuesta, el acceso a la educación superior financiada por el estado debe reservarse a quienes cumplen con las condiciones legales de residencia, ya que los recursos son limitados y deben destinarse, en primer término, a los ciudadanos y residentes legales.

Quienes apoyan la medida consideran que se trata de una cuestión de justicia distributiva y de coherencia con las leyes migratorias vigentes. En su visión, la política no ataca a los estudiantes indocumentados en lo personal, sino que busca garantizar que los recursos públicos beneficien primero a quienes tienen un vínculo legal con el estado y el país.

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Estado actual de la decisión de la Junta de Gobernadores de Florida

La decisión final sobre la propuesta aún no se ha tomado. Estaba previsto que la Junta de Gobernadores votara la medida el miércoles, pero el debate y la presión de diversos sectores llevaron a posponer la votación hasta el jueves. Este aplazamiento refleja el nivel de controversia y la importancia del tema para la comunidad educativa y el conjunto de la sociedad.

El futuro de miles de jóvenes, así como la política de admisiones en las universidades públicas de Florida, depende de la resolución que adopte la Junta en los próximos días. La atención permanece centrada en la votación pendiente, que podría sentar un precedente en el tratamiento de los estudiantes indocumentados dentro del sistema universitario estatal.

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