España

El alimoche común, una llamativa ave rapaz amenazada por el uso de cebos envenenados: se encuentra en peligro de extinción

Conocido también como buitre egipcio, esta especie ha sufrido un claro declive en España y a nivel mundial

Guardar
Google icon
Ejemplar de alimoche común. (Till Niermann/Wikimedia Commons)
Ejemplar de alimoche común. (Till Niermann/Wikimedia Commons)

La amplia distribución geográfica de una especie no certifica su supervivencia infinita. En muchas ocasiones, pese a que un animal se encuentre en distintos países del mundo (o incluso continentes), diversas amenazas pueden acabar por empujarlo hacia el borde de la extinción. Pueden ser las consecuencias del cambio climático, la sobreexplotación por parte de los humanos o cualquier otra afectación sobre su hábitat o directamente su número de ejemplares.

Este es el caso del alimoche común (Neophron percnopterus), también conocido como buitre egipcio. Esta rapaz carroñera, que es el buitre de menor tamaño de Europa, ha pasado de estar catalogada en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como “de preocupación menor” a “en peligro de extinción”, cambio que se produjo en 2007.

PUBLICIDAD

El alimoche común, que cuenta con diversas subespecies, se distribuye por varias regiones: el sur de Europa, Oriente Medio, Asia central y meridional y a lo largo de extensas regiones de África. En España también es posible ver a esta peculiar ave, pues cuenta con una distribución bastante amplia, aunque preferente en áreas montañosas y regiones más o menos abruptas. Además, habita en ambos archipiélagos, aunque en Canarias se encuentra la subespecie majorensis, que es endémica de esta zona.

Ejemplar de alimoche común. (Artemy Voikhansky/Wikimedia Commons)
Ejemplar de alimoche común. (Artemy Voikhansky/Wikimedia Commons)

En las últimas décadas, el alimoche común ha sufrido un declive que amenaza con hacer desaparecer la especie, lo que supondría la pérdida de un ave única que continúa impresionando con su plumaje mayoritariamente blanco o crema, su llamativa gorguera de plumas en la cabeza y el cuello y su peculiar cara desnuda coloreada de un amarillo vistoso.

PUBLICIDAD

Las amenazas a las que se enfrenta el alimoche

El alimoche común se encuentra en estado “vulnerable” en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEA) debido a que ha sufrido un claro declive en las últimas décadas. De hecho, según señala la organización ornitológica SEO/BirdLife, se cree que en 1980 era un ave más común. En lugares como Almería, Huelva, Murcia, Albacete, Madrid, Ávila y Ourense se ha extinguido, según indica el biólogo José Antonio Donázar en el Atlas de las aves reproductoras de España. En el caso del alimoche canario, el nivel de amenaza es “en peligro de extinción”.

“Antaño frecuente en los más variados rincones del territorio español, el alimoche ha sufrido como pocas especies un severo retroceso poblacional que, en unas décadas, ha dejado a la rapaz en una peligrosa situación”, explican desde SEO/BirdLife.

Ejemplar de alimoche común. (Tisha Mukherjee/Wikimedia Commons)
Ejemplar de alimoche común. (Tisha Mukherjee/Wikimedia Commons)

Las dos principales amenazas a las que se enfrenta son la pérdida de recursos alimentarios como consecuencia del cierre de muladares y basureros y persecución por parte de ganaderos y cazadores. El uso ilegal de cebos envenenados, a los que resulta particularmente sensible, están provocando un serio retroceso de esta especie, igual que ocurre con el emblemático quebrantahuesos (Gypaetus barbatus).

También son un problema grave “las molestias en las zonas de cría, la intoxicación por pesticidas agrícolas, por fármacos ingeridos a través del ganado doméstico y la muerte por electrocución o impacto contra tendidos eléctricos y aerogeneradores”.

La Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ) ha confirmado la muerte por electrocución de un ejemplar de quebrantahuesos, ave catalogada en peligro de extinción, en la vertiente leonesa del Parque Nacional de los Picos de Europa, entre las localidades de Caín y Posada de Valdeón.

15 alimoches llegaron en abril a Extremadura desde Italia

El pasado mes de abril, la ONG Acción por el Mundo Salvaje (AMUS) celebró la llegada al hospital de la organización en Villafranca de los Barros (Badajoz) de 15 ejemplares de alimoche común desde la Toscana (Italia). Los animales inauguran una iniciativa que busca criar en cautividad a esta rapaz amenazada para reforzar su reserva genética y mejorar el futuro de la especie.

“El objetivo es crear un nuevo núcleo reproductor en cautividad y dar una segunda oportunidad a una especie al borde del abismo en Europa”, señalan desde AMUS, que colabora en este proyecto con el centro italiano CERM. Los pollos nacidos en Extremadura regresarán a Italia, donde la especie sufre todavía más un progresivo declive, aunque en un futuro algunos serán liberados en nuestro país. “No es solo ciencia, no es solo conservación, es una alianza por la biodiversidad y el futuro del alimoche”.

Temas Relacionados

AnimalesAnimales en peligro de extinciónMedioambienteAvesEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 25 de junio

España es líder mundial en superficie, producción y comercio exterior en aceite de oliva, por lo que es importante conocer su comportamiento en el mercado

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 25 de junio

Once amigos ayudaron a morir a Ramón Sampedro, el último gesto de amor de Ángel hacia María José y la lucha de Noelia Castillo contra su familia: las historias de valentía de los pioneros de la eutanasia

La Ley de Eutanasia cumple cinco años. Actualmente, menos de la mitad de los solicitantes de la muerte asistida consiguen recibirla y se debe, en gran parte, a la lentitud del proceso

Once amigos ayudaron a morir a Ramón Sampedro, el último gesto de amor de Ángel hacia María José y la lucha de Noelia Castillo contra su familia: las historias de valentía de los pioneros de la eutanasia

El truco de la marca peruana que quiere ‘gourmetizar’ el pollo frito: “La clave para un resultado jugoso y con sabor es dejar la carne en una salmuera más de 24 horas”

La marca peruana de ‘chicken tenders’ acaba de aterrizar en Madrid con la idea de convertirse en referente en el mercado del pollo frito

El truco de la marca peruana que quiere ‘gourmetizar’ el pollo frito: “La clave para un resultado jugoso y con sabor es dejar la carne en una salmuera más de 24 horas”

Más de la mitad de las personas que tienen diabetes en España ha perdido al menos un diente

Las personas con diabetes tienen hasta tres veces más probabilidades de desarrollar periodontitis, según revela un reciente informe

Más de la mitad de las personas que tienen diabetes en España ha perdido al menos un diente

Ángela Fernández, psicóloga: “Hay que enfadarse más, es una emoción sana, básica y necesaria”

Pese a que frecuentemente se entiende como algo negativo, la experta señala que el enfado tiene beneficios a nivel personal

Ángela Fernández, psicóloga: “Hay que enfadarse más, es una emoción sana, básica y necesaria”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El búnker móvil de acero blindado que ha creado una empresa siderúrgica de Ucrania que se reinventó desde la guerra con Rusia: “Tras la invasión, no podíamos quedarnos de brazos cruzados”

El búnker móvil de acero blindado que ha creado una empresa siderúrgica de Ucrania que se reinventó desde la guerra con Rusia: “Tras la invasión, no podíamos quedarnos de brazos cruzados”

Qué hay de delictivo en el caso Zapatero-Bolivia: la UDEF cree que los 200.000 euros que recibió el expresidente pudieron pagar algo más que una consultoría

Quién es quién en la investigación de los 200.000 euros que Zapatero supuestamente cobró por influir a favor de una empresa peruana ante el Gobierno de Bolivia

Retrasos en la alta velocidad entre Madrid y Andalucía por el robo de cobre: segunda incidencia consecutiva en la línea en menos de 24 horas

Zapatero se plantea emprender acciones legales tras la difusión íntegra de sus agendas de 2024 y 2025 y mensajes privados con su secretaria

ECONOMÍA

Millones de españoles se endeudan para sobrevivir y afrontar gastos cotidianos: el 68% dedica el 20% de sus ingresos a pagar préstamos

Millones de españoles se endeudan para sobrevivir y afrontar gastos cotidianos: el 68% dedica el 20% de sus ingresos a pagar préstamos

Indemnizan a un empleado con 21.114 euros al ser despedido tras fichar por una compañera de trabajo

La Justicia declara improcedente el cese de un trabajador despedido en Galicia por ver un partido de fútbol durante su jornada laboral

Los empleados públicos de Moncloa, Presidencia y Justicia piden al Gobierno no quedarse fuera de la reducción de jornada laboral

Una cabaña prefabricada pero de lujo: 20 metros cuadrados que desafían al turismo de masas

DEPORTES

Sudáfrica logra una clasificación histórica al vencer a Corea del Sur y avanza como segunda del grupo A: el resumen del partido, en vídeo

Sudáfrica logra una clasificación histórica al vencer a Corea del Sur y avanza como segunda del grupo A: el resumen del partido, en vídeo

México vence 3-0 a República Checa y avanza a dieciseisavos del Mundial 2026 como líder invicto del Grupo A: el resumen y los goles, en vídeo

Marruecos remonta ante Haití pero avanza como segundo de grupo en el Mundial 2026: el resumen y los goles de la victoria por 4-2, en vídeo

Brasil avanza a dieciseisavos como líder de grupo y Neymar vuelve casi tres años después: los goles de la victoria ante Escocia, en vídeo

Partidos del Mundial 2026, hoy jueves 25 de junio: hora, estadios y cómo ver en vivo, grupo por grupo