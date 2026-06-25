El alimoche común, una llamativa ave rapaz amenazada por el uso de cebos envenenados: se encuentra en peligro de extinción

Ejemplar de alimoche común. (Till Niermann/Wikimedia Commons)

La amplia distribución geográfica de una especie no certifica su supervivencia infinita. En muchas ocasiones, pese a que un animal se encuentre en distintos países del mundo (o incluso continentes), diversas amenazas pueden acabar por empujarlo hacia el borde de la extinción. Pueden ser las consecuencias del cambio climático, la sobreexplotación por parte de los humanos o cualquier otra afectación sobre su hábitat o directamente su número de ejemplares.

Este es el caso del alimoche común (Neophron percnopterus), también conocido como buitre egipcio. Esta rapaz carroñera, que es el buitre de menor tamaño de Europa, ha pasado de estar catalogada en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como “de preocupación menor” a “en peligro de extinción”, cambio que se produjo en 2007.

PUBLICIDAD

El alimoche común, que cuenta con diversas subespecies, se distribuye por varias regiones: el sur de Europa, Oriente Medio, Asia central y meridional y a lo largo de extensas regiones de África. En España también es posible ver a esta peculiar ave, pues cuenta con una distribución bastante amplia, aunque preferente en áreas montañosas y regiones más o menos abruptas. Además, habita en ambos archipiélagos, aunque en Canarias se encuentra la subespecie majorensis, que es endémica de esta zona.

Ejemplar de alimoche común. (Artemy Voikhansky/Wikimedia Commons)

En las últimas décadas, el alimoche común ha sufrido un declive que amenaza con hacer desaparecer la especie, lo que supondría la pérdida de un ave única que continúa impresionando con su plumaje mayoritariamente blanco o crema, su llamativa gorguera de plumas en la cabeza y el cuello y su peculiar cara desnuda coloreada de un amarillo vistoso.

PUBLICIDAD

Las amenazas a las que se enfrenta el alimoche

El alimoche común se encuentra en estado “vulnerable” en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEA) debido a que ha sufrido un claro declive en las últimas décadas. De hecho, según señala la organización ornitológica SEO/BirdLife, se cree que en 1980 era un ave más común. En lugares como Almería, Huelva, Murcia, Albacete, Madrid, Ávila y Ourense se ha extinguido, según indica el biólogo José Antonio Donázar en el Atlas de las aves reproductoras de España. En el caso del alimoche canario, el nivel de amenaza es “en peligro de extinción”.

“Antaño frecuente en los más variados rincones del territorio español, el alimoche ha sufrido como pocas especies un severo retroceso poblacional que, en unas décadas, ha dejado a la rapaz en una peligrosa situación”, explican desde SEO/BirdLife.

PUBLICIDAD

Ejemplar de alimoche común. (Tisha Mukherjee/Wikimedia Commons)

Las dos principales amenazas a las que se enfrenta son la pérdida de recursos alimentarios como consecuencia del cierre de muladares y basureros y persecución por parte de ganaderos y cazadores. El uso ilegal de cebos envenenados, a los que resulta particularmente sensible, están provocando un serio retroceso de esta especie, igual que ocurre con el emblemático quebrantahuesos (Gypaetus barbatus).

También son un problema grave “las molestias en las zonas de cría, la intoxicación por pesticidas agrícolas, por fármacos ingeridos a través del ganado doméstico y la muerte por electrocución o impacto contra tendidos eléctricos y aerogeneradores”.

PUBLICIDAD

La Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ) ha confirmado la muerte por electrocución de un ejemplar de quebrantahuesos, ave catalogada en peligro de extinción, en la vertiente leonesa del Parque Nacional de los Picos de Europa, entre las localidades de Caín y Posada de Valdeón.

15 alimoches llegaron en abril a Extremadura desde Italia

El pasado mes de abril, la ONG Acción por el Mundo Salvaje (AMUS) celebró la llegada al hospital de la organización en Villafranca de los Barros (Badajoz) de 15 ejemplares de alimoche común desde la Toscana (Italia). Los animales inauguran una iniciativa que busca criar en cautividad a esta rapaz amenazada para reforzar su reserva genética y mejorar el futuro de la especie.

“El objetivo es crear un nuevo núcleo reproductor en cautividad y dar una segunda oportunidad a una especie al borde del abismo en Europa”, señalan desde AMUS, que colabora en este proyecto con el centro italiano CERM. Los pollos nacidos en Extremadura regresarán a Italia, donde la especie sufre todavía más un progresivo declive, aunque en un futuro algunos serán liberados en nuestro país. “No es solo ciencia, no es solo conservación, es una alianza por la biodiversidad y el futuro del alimoche”.

PUBLICIDAD