La modelo de OnlyFans Courtney Clenney se declara culpable de homicidio involuntario y recibe seis años de cárcel en Miami

Los fiscales presentaron a Christian Obumseli como víctima de violencia doméstica y respaldaron esa acusación con pruebas de agresiones previas de Courtney Clenney (Departamento de Instituciones Penitenciarias de Miami-Dade/Instagram)

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La modelo de OnlyFans Courtney Clenney puso fin a uno de los casos de violencia criminal más seguidos de Miami con una declaración de culpabilidad que evitó un juicio por asesinato. La influencer se declaró culpable de homicidio involuntario por la muerte de su novio, Christian Obumseli, y fue condenada a seis años de prisión, una pena muy inferior a los 30 años que podía recibir si era declarada culpable de asesinato en segundo grado.

El acuerdo fue aceptado este lunes en un tribunal de Miami con el respaldo de la familia de Obumseli, quien murió apuñalado en abril de 2022, en el departamento que compartía con Clenney en la ciudad de Edgewater, Florida. Para la fiscalía, aquella muerte fue el desenlace de una relación marcada por un patrón creciente de violencia; para la defensa, Clenney era víctima de una relación abusiva y actuó en defensa propia.

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El acuerdo de culpabilidad evitó un juicio por asesinato en segundo grado, un cargo que podía derivar en hasta 30 años de prisión para Courtney Clenney (Instagram)

La causa atravesó más de cuatro años de disputas judiciales, acusaciones cruzadas y un proceso paralelo que involucró a los padres de Clenney. También quedó marcada por el enorme interés público que generó la acusada, conocida en redes sociales como Courtney Tailor, que tenía más de dos millones de seguidores en Instagram cuando fue arrestada.

La fiscalía sostuvo que hubo un patrón de violencia creciente

En un comunicado difundido después de la audiencia, la fiscal estatal de Miami-Dade Katherine Fernandez Rundle afirmó que el acuerdo se alcanzó “en plena consulta y con la aprobación de la familia de Christian”. Añadió: “Con este acuerdo de culpabilidad, la familia de Christian Obumseli finalmente escuchó lo que tanto anhelaba: que Courtney Clenney asumiera la plena responsabilidad por su muerte”.

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La fiscal también sostuvo que los asistentes a cargo del caso se concentraron en “la evidencia fundamental de que Clenney apuñaló a su novio como parte de un patrón de violencia creciente contra él”. En esa misma declaración, expresó su esperanza de que la admisión de culpabilidad aportara a la familia “una medida de justicia” tras una espera prolongada.

La fiscal Katherine Fernandez Rundle sostuvo que el apuñalamiento de Christian Obumseli formó parte de un patrón de violencia creciente contra la víctima (Captura de video)

La Fiscalía del Condado de Miami-Dade presentó a Obumseli como víctima de violencia doméstica y describió la relación como especialmente conflictiva. Según NBC6, los fiscales apoyaron esa versión con pruebas de agresiones previas de Clenney contra Obumseli, incluidas grabaciones obtenidas por la televisora en 2022 y 2024.

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La defensa sostuvo lo contrario: que Clenney era víctima de una relación abusiva y que apuñaló a su pareja en defensa propia.

La causa se amplió con denuncias y cargos luego retirados

La noche del hecho, Clenney llamó al 911 después de apuñalar a Obumseli. El abogado Frank Prieto dijo en mayo de 2022 a la revista Rolling Stone que su clienta intentó reanimarlo y terminó cubierta con su sangre: “Trató de administrarle primeros auxilios lo mejor que pudo; llamó al 911. Se cubrió con su sangre mientras intentaba salvarle la vida”.

Prieto aseguró entonces que acompañó a Clenney a la comisaría y que ella declaró de manera voluntaria ante los agentes. Según su relato, durante esa entrevista dijo algo que llevó a los policías a creer que podía hacerse daño, tras lo cual fue ingresada en un hospital y recibió el alta menos de 48 horas después. El médico forense del condado de Miami-Dade determinó que la muerte de Obumseli fue un homicidio.

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Courtney Clenney, a la espera de la lectura de su pena en el tribunal el 10 de agosto de 2026 (Captura NBC6)

El caso no se limitó al cargo principal. Los fiscales acusaron a Clenney y a sus padres de acceder ilegalmente a la notebook portátil de Obumseli, una causa separada por delitos informáticos que más tarde se derrumbó cuando un juez concluyó que la fiscalía había accedido de manera indebida a pruebas protegidas por el secreto profesional entre abogado y cliente.

A partir de esa decisión, los cargos informáticos contra Clenney y sus padres fueron retirados. Después, la defensa pidió apartar a la Fiscalía del Condado de Miami-Dade del proceso por asesinato al alegar que su clienta no podía recibir un juicio justo, una solicitud a la que el estado se opuso.

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En la audiencia de este lunes, Clenney, vestida con uniforme naranja de la cárcel, se mostró serena mientras aceptaba el acuerdo, pero lloró cuando habló la madre de Obumseli, según NBC6. La mujer dijo ante el tribunal: “Nada puede describir lo que siente una madre al estar frente a la tumba de su hijo”.

La familia de Christian Obumseli declaró ante el tribunal el 10 de agosto de 2026. (Captura NBC6)

La madre agregó que la pérdida también incluye “los cumpleaños, las fiestas que no celebraremos con él, las conversaciones que nunca tendremos, la persona en la que se habría convertido”. Sus palabras quedaron incorporadas a una audiencia que puso fin a una causa penal seguida de cerca desde la detención de Clenney.

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La modelo permanece detenida desde su arresto en 2022, por lo que podría ser puesta en libertad en aproximadamente dos años. Tras su liberación, recibirá cinco años de libertad condicional y deberá someterse a una evaluación y tratamiento de salud mental.