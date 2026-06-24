Estados Unidos

Atlanta se paraliza por el Mundial: cortes, controles y fiesta en las calles por el Marruecos vs. Haití en el Mercedes-Benz Stadium

La jornada mundialista reordena la movilidad con seguridad reforzada, accesos 100% digitales vía la app oficial y eventos paralelos en parques y barrios, con la recomendación de planificar traslados con tiempo

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El Mundial en Atlanta altera la rutina de la ciudad con cortes, controles y un fuerte movimiento de aficionados por Marruecos contra Haití (REUTERS/Claudia Greco)
El Mundial en Atlanta altera la rutina de la ciudad con cortes, controles y un fuerte movimiento de aficionados por Marruecos contra Haití (REUTERS/Claudia Greco)

El Mundial 2026 en Atlanta desborda el resultado de Marruecos contra Haití y altera la rutina de la ciudad con cortes, controles, festivales callejeros y un fuerte movimiento de aficionados.

El partido en el Mercedes-Benz Stadium pesa en el Grupo C y convierte la jornada en una prueba de movilidad, acceso y convivencia urbana.

El encuentro entre Marruecos y Haití está previsto para las 18:00 local (19:00 en Argentina) en el Mercedes-Benz Stadium y, además de su impacto en el Grupo C, activa un operativo de accesos 100% digital, controles de seguridad y una agenda paralela de eventos en distintos puntos de Atlanta.

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Marruecos llega con la necesidad de ganar por varios goles para seguir en la pelea por el primer puesto del grupo. Haití, en cambio, busca su primer punto y también su primer gol en la historia del Mundial.

La selección haitiana volvió a una Copa del Mundo tras 50 años de ausencia y afronta este torneo fuera de su país por la crisis.

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Marruecos necesita ganar por varios goles para seguir en la pelea por el primer puesto (IMAGN IMAGES via Reuters/Caean Couto)
Marruecos necesita ganar por varios goles para seguir en la pelea por el primer puesto (IMAGN IMAGES via Reuters/Caean Couto)

En Kennesaw ya recibió el respaldo de su afición, que convirtió la previa en una muestra de apoyo que ahora se traslada hacia el centro de Atlanta.

El encuentro representa el cuarto de los ocho partidos programados en la ciudad. Eso deja a Atlanta en la mitad de su calendario mundialista, con varios días más de actividad por delante.

La operación de acceso al estadio funciona con entrada 100% digital y exige el uso de la aplicación FWC26 Mobile Tickets. El registro previo aparece como una condición central para evitar retrasos en los ingresos.

Acceso, controles y seguridad

El estadio aplica además una política de bolsos transparentes y restringe el ingreso de objetos prohibidos. También dispone de casilleros móviles y no permite cochecitos para niños.

La organización distribuyó puertas específicas según la ubicación de cada aficionado y habilitó puntos de información para orientar a los asistentes.

Haití busca su primer punto y su primer gol en la historia del Mundial (REUTERS/Mike Segar)
Haití busca su primer punto y su primer gol en la historia del Mundial (REUTERS/Mike Segar)

A eso se suman servicios de ayuda, recursos de accesibilidad, pulseras para personas extraviadas y certificados de primera visita.

El operativo incluye personal entrenado, equipos médicos y recursos de emergencia visibles en distintos sectores. Las autoridades locales destacan una caída del 9% en los delitos reportados durante el Mundial y apuestan por sostener ese clima en esta nueva jornada.

Cómo moverse por la ciudad

El transporte público figura entre las principales opciones para quienes vayan al partido. MARTA prevé frecuencias cada cinco minutos y conecta a pie con el estadio desde Vine City, GWCC/CNN Center, Garnett y Five Points.

También hay un refuerzo especial del servicio Rapid A-Line BRT para absorber parte del flujo de pasajeros. La sugerencia general es planificar el viaje con tiempo y evitar los estacionamientos saturados en la zona del estadio.

Para los viajes en autos de aplicación, la ciudad fijó zonas de ascenso y descenso en South Downtown y Northside Drive. El acceso a cada punto depende de la puerta asignada en el estadio y cuenta con apoyo de personal para orientar a los asistentes.

El acceso al Mercedes-Benz Stadium es 100% digital mediante la aplicación FWC26 Mobile Tickets y exige registro previo para evitar demoras (REUTERS/Megan Varner)
El acceso al Mercedes-Benz Stadium es 100% digital mediante la aplicación FWC26 Mobile Tickets y exige registro previo para evitar demoras (REUTERS/Megan Varner)

Las áreas accesibles de subida y bajada también tienen espacios definidos y asistencia en cada punto. Si el tiempo empeora, las operaciones en puertas se suspenden y el público debe refugiarse en estructuras cubiertas hasta que existan condiciones seguras.

Fan Fest y ciudad en modo Mundial

La jornada se extiende mucho más allá del estadio. El Fan Fest oficial en Centennial Olympic Park funciona de 13:00 a 23:00 con pantallas gigantes, transmisión de todos los partidos y una programación de espectáculos que incluye a Belly Gang Kushington, Jay Engy y UniverSoul Circus.

Ese espacio concentra a miles de aficionados y se ha convertido en uno de los grandes puntos de encuentro del torneo en la ciudad. La escena se repite en otras zonas con actividades gratuitas y ambiente festivo.

En Underground Atlanta se programó un festival cultural marroquí con gastronomía, música y actividades antes del partido. El evento busca acompañar la movilización de hinchas y sumar un punto de reunión abierto en la previa.

Decatur también se suma con su WatchFest, que ofrece partidos, conciertos gratuitos, acceso libre y pantallas gigantes.

Atlanta llega al cuarto de sus ocho partidos del Mundial y queda en la mitad de su calendario, con más jornadas por delante hasta la semifinal del 15 de julio (REUTERS/Bernadett Szabo)
Atlanta llega al cuarto de sus ocho partidos del Mundial y queda en la mitad de su calendario, con más jornadas por delante hasta la semifinal del 15 de julio (REUTERS/Bernadett Szabo)

Con los encuentros que aún restan, incluida la semifinal del 15 de julio, Atlanta sigue afirmándose como uno de los centros de la competencia.

La previa también se siente en la calle, con hinchas haitianos que ya mostraron su aliento en Kennesaw y con la expectativa de la afición marroquí en su desplazamiento por Peachtree Street.

Entre las recomendaciones oficiales se repite una lista simple: llegar temprano, evitar objetos prohibidos, llevar la aplicación y la entrada listas, usar transporte público y tener paciencia ante los controles y la cantidad de gente.

La ciudad todavía tiene varios capítulos por delante en este torneo y cada partido vuelve a poner a prueba su ritmo cotidiano.

En Atlanta, el Mundial no se limita a los 90 minutos y se reparte entre andenes, controles, pantallas y calles llenas de camisetas.

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