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Así fans de Harry Potter lograron desviar un cable eléctrico de 430 millones de libras para salvar la tumba de Dobby en Gales

El director del proyecto Greenlink reveló en un pódcast que cientos de llamadas de seguidores de la saga obligaron a renegociar el trazado del interconector entre el Reino Unido e Irlanda, en servicio desde febrero de 2025

El interconector Greenlink de £430 millones modificó su trazado en Gales tras las protestas por la tumba de Dobby en Freshwater West - (AP)
El interconector Greenlink de £430 millones modificó su trazado en Gales tras las protestas por la tumba de Dobby en Freshwater West - (AP)
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Los seguidores de Harry Potter lograron que el trazado de un interconector eléctrico de £430 millones entre el Reino Unido e Irlanda fuera modificado para evitar que el cable pasara por el memorial que los admiradores de Dobby, el elfo doméstico de la saga, levantaron en la playa galesa de Freshwater West, en Pembrokeshire.

El episodio, revelado por el director del proyecto en un pódcast, terminó con un giro que nadie anticipó: la nueva ruta pasó junto a restos arqueológicos reales de la Edad del Bronce, según informó la BBC.

El proyecto en cuestión es el interconector Greenlink, un cable de alta tensión de corriente continua con capacidad de 500 megavatios que une la subestación de Great Island, en el condado de Wexford (Irlanda), con la subestación de Pembroke, en Pembrokeshire.

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El trazado abarca unos 190 kilómetros en total, de los que aproximadamente 160 discurren bajo el mar de Irlanda y alrededor de 5 por tierra en Gales. El cable entró en operación comercial en febrero de 2025 y tiene capacidad para abastecer a 380.000 hogares.

Fotografía de la tumba de Dobby en una playa de Gales.
Fotografía de la tumba de Dobby en una playa de Gales. (Instagram)

Un pódcast y cientos de llamadas

El origen de la polémica lo relató Simon Ludlam, director del proyecto, en el pódcast The Energy Revolution. Ludlam dio una entrevista a la BBC en la que señaló el punto exacto donde el cable emergería bajo tierra en Freshwater West. Tras esa emisión, uno de sus colegas le advirtió de que la ruta prevista pasaba “directamente por la tumba de Dobby”. La reacción del público fue inmediata: “Recibimos cientos de llamadas, quiero decir, cientos de llamadas”, declaró Ludlam.

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El propio Ludlam reconoció que al principio desconocía quién era Dobby. Cuando le explicaron el motivo de las protestas, su primera reacción fue escéptica: “Es un personaje ficticio de un libro ficticio, todo es ficticio, ¿de qué estás hablando?”. Aun así, el equipo volvió a negociar con los planificadores.

“Hablamos exactamente de cómo redirigir el cable para no acercarnos en absoluto a la tumba de Dobby”, dijo Ludlam en el pódcast. El resultado fue satisfactorio para los fans: “Mucha gente quedó muy contenta con eso, el proyecto siguió adelante y Dobby está feliz”.

Dobby Freshwater West
El cable eléctrico Greenlink une Irlanda y el Reino Unido con 190 kilómetros de recorrido y una capacidad de 500 megavatios - (Grosby)

Por qué Freshwater West importaba tanto

Freshwater West es la playa donde se rodaron las escenas de la muerte y el entierro de Dobby en Harry Potter y las reliquias de la muerte – Parte 1. En la novela de J.K. Rowling, el elfo muere en esa orilla tras rescatar a Harry Potter y sus amigos de la Mansión Malfoy, víctima de una daga lanzada por Bellatrix Lestrange. Harry lo entierra sin magia y graba él mismo la lápida: “Aquí yace Dobby, un elfo libre”.

Desde el estreno de la película, el lugar se convirtió en un punto de peregrinación espontánea. Los visitantes dejaban piedras pintadas, calcetines y otros objetos como homenaje al personaje, cuya afición por las medias de colores es uno de los rasgos más recordados de la saga.

En 2022, el National Trust Cymru resolvió, tras ocho meses de deliberación, que el memorial podía permanecer en el lugar, aunque pidió a los visitantes no dejar objetos, dado que la playa es un área ambientalmente protegida.

Freshwater West se convirtió en un lugar de homenaje a Dobby porque allí se filmaron escenas de Harry Potter y las reliquias de la muerte – Parte 1 - REUTERS/Hollie Adams
Freshwater West se convirtió en un lugar de homenaje a Dobby porque allí se filmaron escenas de Harry Potter y las reliquias de la muerte – Parte 1 - REUTERS/Hollie Adams

El giro arqueológico

La ironía del episodio llegó con el nuevo trazado. Al evitar la tumba ficticia del elfo, el cable se acercó a restos funerarios reales de miles de años de antigüedad. Documentos de planificación del consejo de Pembrokeshire, citados por la BBC, registraron que las zanjas arqueológicas abiertas junto a la ruta del cable subterráneo contenían el borde de una vasija cerámica invertida.

Los especialistas la identificaron como una urna collarada de la Edad del Bronce, con una datación aproximada de entre 1700 y 1500 a. C., un tipo de recipiente asociado de forma característica a enterramientos humanos.

“En realidad, nos acercamos bastante a algunos restos reales de la Edad del Bronce, pero evitamos la tumba de Dobby”, admitió Ludlam en el pódcast. El director añadió que el proyecto fue “el primero en modificar su ruta por un personaje ficticio”.

El hallazgo arqueológico no fue la razón del desvío y no afectó al avance de las obras. El interconector Greenlink completó su construcción y entró en servicio con el trazado modificado, con el memorial del elfo y los vestigios de la Edad del Bronce en los márgenes de su recorrido por la costa galesa.

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