Alerta en Alemania: un dron sobrevoló el aeropuerto de Hannover y provocó una suspensión temporal de los vuelos

El aeropuerto de Hannover cerró sus pistas durante 90 minutos (dpa picture alliance)

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El aeropuerto de Hannover sufrió interrupciones durante la madrugada del martes después de que un dron sobrevoló la terminal y obligó a cerrar las pistas durante 90 minutos. El episodio quedó bajo investigación policial y se produjo una semana después del hallazgo de un aparato con explosivos en Leipzig, otro punto sensible de la red aeroportuaria alemana.

La policía local confirmó que la pesquisa quedó en manos del Departamento Central de Investigación Criminal de Hannover, mientras el aeropuerto de Langenhagen retomó sus operaciones tras la reapertura de las pistas. Las autoridades evitaron difundir más detalles para no afectar el avance de la investigación.

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La alteración operativa afectó al menos seis vuelos con destinos en Turquía, Egipto, Grecia y España, que registraron demoras de entre 15 y 50 minutos. Además, un avión de carga procedente de París fue desviado hacia el aeropuerto de Núremberg.

El episodio cobró relevancia por el antecedente inmediato de Leipzig, donde las autoridades encontraron la semana pasada un dron cargado con explosivos en un aeropuerto que tiene valor estratégico para la OTAN y para la logística de envíos destinados a Ucrania. Ese hallazgo elevó la alarma en Alemania por la vulnerabilidad de infraestructuras críticas vinculadas al transporte y a la seguridad.

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De acuerdo con un informe interno citado por Der Spiegel, en el caso de Hannover “no se puede descartar” una posible actividad híbrida, una fórmula que las autoridades alemanas utilizan para describir incidentes vinculados con sabotaje, espionaje, campañas de desestabilización u otras operaciones encubiertas. Ese tipo de amenazas ganó peso en la agenda oficial desde el inicio de la guerra en Ucrania.

El mismo reporte señaló que el dron permaneció en movimiento durante cerca de dos horas sin que la policía ni el personal del aeropuerto lograran detectarlo a tiempo. Esa circunstancia reforzó la sospecha de que no se trató de un aparato convencional de uso comercial, según la reconstrucción difundida por el semanario alemán.

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Tras el hallazgo registrado en Leipzig, el ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, advirtió sobre “una nueva dimensión de amenaza” y mencionó la posibilidad de un escenario de ataque híbrido, aunque evitó señalar de forma directa a un responsable.

Alexander Dobrindt denominó el incidente como “una nueva dimensión de amenaza” (Reuters)

Las autoridades alemanas emplean el término ataque híbrido para englobar una serie amplia de acciones que van desde sabotajes hasta espionaje y propaganda. En los últimos años, ese concepto apareció con más frecuencia en informes y declaraciones oficiales a partir del aumento de hechos que Berlín vincula, en muchos casos, con intereses rusos desde la invasión a gran escala de Ucrania ordenada por Vladímir Putin.

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En Hannover, la investigación siguió bajo reserva. La policía se limitó a confirmar el sobrevuelo del dron y la apertura formal del expediente, mientras el aeropuerto informó que el tráfico aéreo volvió a la normalidad tras el cierre preventivo. La restricción se concentró en la franja nocturna y de madrugada, cuando se aplicaron las medidas de seguridad sobre las pistas.

(Con información de AFP)