El Departamento de Seguridad Nacional habilitó a USCIS para exigir que los trámites migratorios se hagan solo por internet

El Departamento de Seguridad Nacional habilitó a USCIS para exigir que trámites migratorios se presenten solo por internet en Estados Unidos (AP Foto/Wilfredo Lee, Archivo)

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Desde este martes, USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos) quedó habilitado a exigir trámites migratorios solo por vía electrónica en Estados Unidos.

La medida, formalizada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y vigente desde el 11 de agosto de 2026, apuntó a reforzar controles y, según estimaciones oficiales, ahorrar hasta USD 533 millones al año a los solicitantes.

De acuerdo con el Registro Federal, el diario oficial del Gobierno de Estados Unidos, el cambio estableció un marco para que USCIS lo implemente de manera gradual y con avisos previos.

El cálculo más amplio del análisis regulatorio habló de hasta USD 533 millones por año, mientras que el DHS estimó un ahorro neto cercano a USD 518 millones anuales para los solicitantes.

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La diferencia, según el organismo, respondió a que los resultados concretos dependerán de las circunstancias de cada persona, de sus inversiones previas en procesos en papel y de su familiaridad con los sistemas en línea.

La regla publicada el 11 de agosto en el Registro Federal habilitó a USCIS a imponer la presentación electrónica para formularios determinados. Cualquier trámite que haya estado disponible en línea durante al menos 180 días podrá pasar a presentarse exclusivamente por esa vía, siempre que la agencia anuncie el cambio con antelación.

En un alerta institucional difundida el 10 de agosto, USCIS indicó que avisará al público en su sitio web con al menos 60 días de anticipación antes de imponer ese requisito para un formulario concreto.

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La respuesta práctica para los solicitantes es directa: cuando USCIS active la exigencia para un formulario, el trámite deberá hacerse mediante una cuenta en línea, ya sea completando el documento directamente en el sistema o cargando un PDF junto con la documentación de respaldo.

Según explicó USCIS en su alerta del 10 de agosto, la agencia podrá aplicar la obligación a formularios que ya se encuentren habilitados para presentación digital, en un esquema que apunta a reducir el volumen de envíos en papel y el procesamiento manual asociado.

El DHS sostuvo que el cambio no busca solamente “migrar” solicitudes del papel a la pantalla, sino estandarizar cómo ingresa y se administra la información, con un impacto esperado en tiempos de revisión y en la capacidad de realizar controles.

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En la explicación oficial, el salto a un entorno digital permite recibir, almacenar y acceder a los datos con mayor rapidez que en un esquema físico.

En esa misma línea, USCIS señaló que la presentación digital ya es habitual para varios formularios y que no se trata de un mecanismo completamente nuevo para la mayoría de los usuarios.

La agencia afirmó que el objetivo es acelerar una transición que ya estaba en marcha y consolidar un canal que, en su evaluación, reduce errores, evita envíos incompletos y acorta tiempos de decisión.

Exenciones para quienes no puedan presentar el trámite por internet

La norma prevé exenciones por dificultad excesiva para quienes no puedan hacer el trámite migratorio por internet, aunque USCIS decidirá cada caso (Imagen Ilustrativa Infobae)

La regla previó una válvula de excepción para quienes no puedan cumplir con el requisito de presentación digital. Quienes no puedan realizar el trámite por internet podrán pedir una exención, aunque USCIS aclaró que la aprobación quedará a su discreción.

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El criterio que mencionó la agencia para considerar esos pedidos es el de “dificultad excesiva” (undue hardship), una fórmula que se utiliza en distintas instancias administrativas en Estados Unidos para contemplar casos en los que una exigencia formal podría resultar materialmente imposible de cumplir para un solicitante.

En términos operativos, la medida implica que, si un formulario pasa a ser de presentación obligatoria por vía electrónica, el canal en papel quedará condicionado a la aceptación previa de esa dispensa. Esto vuelve clave, en la práctica, el anuncio que USCIS deberá publicar con al menos 60 días de anticipación, ya que será el indicador de qué trámites cambian de modalidad y desde cuándo.

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Para los solicitantes, el nuevo esquema también refuerza la necesidad de seguir las actualizaciones en el sitio oficial de USCIS, donde se comunicarán las decisiones sobre cada formulario. El cambio no elimina beneficios ni modifica los requisitos sustantivos de elegibilidad: se concentra en el modo de presentar el pedido y la documentación de respaldo.

Costos, pagos y recepción de documentos

El DHS estimó que la digitalización de los trámites migratorios puede generar un ahorro neto cercano a USD 518 millones anuales para los solicitantes

Según USCIS, el cambio reducirá la dependencia de los centros físicos de recepción de documentos, conocidos como centros físicos de recepción de documentos, que son administrados por el Departamento del Tesoro. También acelerará la transición hacia el pago electrónico de tarifas.

La agencia sostuvo que ese paso “debe generar un ahorro de costos y una mayor eficiencia para el gobierno federal”. En el mismo argumento, afirmó que la digitalización “mejora la detección de fraudes, optimiza la gestión de identidades y fortalece las investigaciones de seguridad nacional mediante un acceso más rápido a los datos y mayores capacidades analíticas”.

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En la lógica del DHS, el traslado de trámites al entorno digital impacta en toda la cadena: desde la recepción inicial del formulario hasta la administración interna de los expedientes.

La migración reduce tareas de escaneo, clasificación y transporte físico de documentación, y habilita controles automatizados que, en el enfoque oficial, pueden identificar inconsistencias antes de que el caso avance.

El Gobierno vinculó el cambio con la seguridad nacional al sostener que una plataforma centralizada de gestión de expedientes permite aplicar verificaciones de manera más continua. En esa visión, la información digital se puede cruzar con mayor facilidad, se actualiza con menos fricción y deja trazabilidad operativa para auditorías y revisiones.

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Controles y seguridad nacional

De acuerdo con el DHS, un sistema electrónico de gestión de expedientes permite a USCIS procesar la información de los solicitantes en una plataforma centralizada. Ese esquema, señaló el organismo, facilita priorizar trabajo, compartir información en todo el Gobierno y mantener datos consistentes y precisos para resguardar la seguridad nacional de Estados Unidos.

Entre las ventajas que destacó el departamento aparecen el acceso más rápido de empleados federales a la información electrónica al revisar casos y resoluciones judiciales, una mejor toma de decisiones al identificar de forma sistemática solicitudes que podrían no cumplir los requisitos y herramientas más eficaces para analizar riesgos y detectar posibles fraudes.

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El organismo añadió que el entorno digital facilita la verificación continua de la información y la actualización de los controles de antecedentes antes de las entrevistas y antes de la decisión final sobre cada caso. Esa capacidad de revisión permanente fue uno de los argumentos de la norma.

En un plano más operativo, USCIS remarcó que la presentación digital hace que los datos sean más fáciles de recibir, almacenar y consultar que con formularios en papel, y vinculó esa ventaja con la posibilidad de acelerar tiempos de decisión y reducir presentaciones incompletas.

Adam Klein, antiguo funcionario del DHS que trabajó en el desarrollo de formularios electrónicos de inmigración, dijo a la revista estadounidense Newsweek, que las ventajas de la presentación digital son evidentes desde hace tiempo porque ofrece al gobierno datos más estructurados.