Menos consumo: el precio del café alcanza un máximo histórico en Estados Unidos

El precio del café registra el crecimiento más acelerado entre todos los alimentos básicos en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El precio del café registra el crecimiento más acelerado entre todos los alimentos básicos en Estados Unidos, impulsado por una combinación de factores que incluyen sequías en los países productores clave, una guerra comercial y la intervención de inversionistas en los mercados de materias primas.

Esta escalada, que ya dobló el costo promedio del café desde 2020, puso bajo presión tanto a pequeños comercios como a los consumidores, según detalló el diario estadounidense New York Post en un análisis publicado el 29 de marzo de 2026.

La magnitud del incremento sobresale en las estadísticas recientes: según datos federales de febrero, el café aumentó un 18,4% en un año, una cifra que supera a la de cualquier otro componente del gasto familiar, de acuerdo con registros del Bureau of Labor Statistics citados por New York Post.

El alza sostenida en el precio del café se debe a varios factores que han coincidido en los últimos años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para dimensionar el impacto total, basta comparar los precios: una libra de café tostado costaba aproximadamente USD 4,17 en 2020, mientras que en 2026 ronda los USD 9,46.

La combinación de sequías, guerra comercial y especulación dispara el precio

El alza sostenida en el precio del café se debe a varios factores que han coincidido en los últimos años. Según el diario financiero The Wall Street Journal, las sequías registradas en Brasil y Vietnam en torno a 2024 provocaron una disminución significativa en la producción y desabastecieron los mercados.

Brasil y Vietnam lideran la producción mundial de café, por lo que cualquier alteración en sus cosechas afecta directamente la oferta y los precios internacionales.

Los efectos de las condiciones climáticas adversas se profundizaron a partir de julio de 2025, cuando el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso un arancel del 40% a los productos provenientes de Brasil, según señala New York Post.

Esta decisión encareció de inmediato el café importado, pues los costos adicionales fueron transferidos hasta llegar al consumidor final. Aunque la Corte Suprema anuló estos aranceles en febrero de 2026, el daño ya estaba hecho para muchos importadores y pequeños empresarios.

Además de la escasez y los aranceles, los mercados financieros amplificaron la volatilidad. Fondos de cobertura y operadores de materias primas comenzaron a comprar contratos de café en grandes volúmenes para sacar ventaja de la inestabilidad generada por la sequía y las restricciones comerciales, según The Wall Street Journal.

El profesor Peter Roberts, especialista en precios de la Universidad de Emory, calificó la situación actual como una etapa de “precios absurdamente volátiles”.

Como si fuera poco, la guerra en Irán sumó un nivel extra de incertidumbre internacional, pues amenaza con restringir la oferta de petróleo y aumentar los costos logísticos en la cadena global de alimentos, incluidas las importaciones de café, según reporta New York Post.

Según el diario financiero The Wall Street Journal, las sequías registradas en Brasil y Vietnam en torno a 2024 provocaron una disminución significativa en la producción y desabastecieron los mercados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto en tostadores, comerciantes y consumidores

Las turbulencias en el mercado han tenido efectos directos sobre los pequeños tostadores y las cafeterías independientes, que muchas veces no cuentan con la escala suficiente para negociar mejores precios o adquirir grandes volúmenes. Andrew Gough, propietario de Reverie Roasters en Kansas, explicó a The Wall Street Journal que el dinamismo del mercado supera la capacidad de gestión diaria de estos comerciantes: “Hay demasiadas variables para que podamos seguirles el ritmo”.

Durante años, Gough vendía una bolsa de 12 onzas de su café por USD 15, pero en la primavera pasada se vio obligado a subir el precio a USD 17 y prevé otro aumento hasta USD 18 en abril. Al detallar sus gastos, describió que el costo por libra de café sin tostar se disparó de USD 2,41 a USD 4,30 en pocos meses, lo que implicó cerca de USD 200.000 más en costos anuales. Los aranceles de Trump le generaron un gasto adicional de más de USD 14.000 antes de que fueran anulados.

El encarecimiento no afecta solo a los tostadores. Pequeños comercios como los carritos de café en Nueva York también se resienten. Aziz Changezi, vendedor ambulante con veinte años de trayectoria, contó a New York Post en febrero que el precio de su habitual balde de 3 libras de café colombiano Kirkland pasó de USD 10 en 2020 a USD 22 en 2026, lo que le obligó a aumentar sus precios al público en 50 centavos. “Todo cuesta más caro”, señaló Changezi sobre su experiencia diaria.

El precio del café duplica su valor desde la pandemia y supera a todos los demás alimentos

El precio del café ha experimentado un incremento del 18,4% en un solo año, superando a todos los demás productos alimenticios básicos en el mercado estadounidense, según la agencia estadística federal de Estados Unidos Bureau of Labor Statistics y reportes de New York Post.

Esta tendencia, alimentada por fenómenos climáticos, decisiones comerciales gubernamentales y la presión de los operadores bursátiles, elevó el costo de una libra de café tostado de USD 4,17 en 2020 a USD 9,46 en 2026.