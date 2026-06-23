“¿Adónde va?“: el dramático cruce radial de pilotos que evitó una colisión entre Delta y American Airlines en Boston

Delta Air Lines abortó el aterrizaje en el aeropuerto Logan de Boston para evitar una colisión con un avión de American Airlines en pistas cruzadas (EFE/Orlando Barría)

Dos aviones de Delta Air Lines y American Airlines estuvieron a punto de colisionar el sábado cerca de las 11:34 (hora del este), en un episodio que obligó a la tripulación de Delta a abortar el aterrizaje cuando la otra aeronave iniciaba el despegue desde una pista que se cruzaba en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston, según información del sitio de seguimiento FlightRadar24 y de la Administración Federal de Aviación (FAA).

El incidente quedó registrado en las comunicaciones de la torre. En un audio del control de tráfico aéreo difundido más tarde por LiveATC.net, se escucha al piloto de Delta explicar la decisión de ejecutar la maniobra preventiva: “Delta... eh... el vuelo 2351 está dando vueltas por culpa de American”.

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Según la FAA, el vuelo de Delta realizó un procedimiento de aterrizaje frustrado porque el avión de American despegaba desde una pista que se cruzaba; el organismo investiga el episodio. En términos operativos, la maniobra consiste en cancelar el descenso, aplicar potencia y ganar altitud para reiniciar la aproximación en condiciones seguras.

La agencia describió este tipo de procedimiento como una práctica segura y habitual dentro de la aviación comercial.

El intercambio radial también evidenció la sorpresa de los controladores ante la trayectoria del vuelo que aceleraba para despegar.

En la grabación, un controlador preguntó: “American 3161, ¿adónde va?”, y el piloto respondió: “Nos autorizaron el despegue 3161”. Tras el aterrizaje frustrado, el control de tráfico aéreo indicó al avión de Delta que mantuviera una altitud de 3.000 pies (914 metros) en dos ocasiones, y la aeronave aterrizó unos 10 minutos después, a las 11:45, de acuerdo con FlightRadar24.

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Un portavoz de Delta dijo a Fox News Digital que, durante el descenso, la tripulación recibió una alerta de los sistemas de a bordo por posible tráfico aéreo; la aerolínea añadió que viajaban 129 pasajeros y seis tripulantes y que todos desembarcaron sin lesiones.

Todd Curtis, ex ingeniero de seguridad de Boeing, dijo a Associated Press que, a partir de los datos de FlightRadar24, los aviones llegaron a quedar a menos de 90 metros de distancia.

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El relato del caso se apoya en tres capas de información que describen la secuencia casi minuto a minuto: los registros del sitio de seguimiento FlightRadar24, el comunicado de la FAA y los audios de frecuencia aérea difundidos por LiveATC.net.

En conjunto, esos elementos reconstruyen un escenario de operaciones con múltiples movimientos coordinados desde la torre: una aeronave en aproximación final y otra alineada para despegar, con instrucciones que deben mantenerse consistentes para evitar conflictos.

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El aterrizaje frustrado operó como una medida de mitigación del riesgo. La FAA sostuvo que el avión de Delta abortó el aterrizaje. La decisión de ir al aire (go-around) se toma para reestablecer separación vertical y horizontal, y reordenar la secuencia de aterrizajes sin comprometer márgenes de seguridad.

Los audios publicados por LiveATC.net añadieron detalles del intercambio entre cabina y torre: además de la frase del piloto de Delta sobre “dar vueltas”, se oyó la consulta del controlador a American por su rumbo y la respuesta del piloto sobre la autorización de despegue.

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En paralelo, tras la maniobra, completó otro intento hasta aterrizar, según el registro de FlightRadar24.

Lo que informaron Delta, la FAA y las fuentes técnicas

La FAA informó que el vuelo de Delta realizó un aterrizaje frustrado cuando la aeronave de American Airlines iniciaba el despegue (EFE/ Erik S. Lesser)

La FAA, por su parte, delimitó la causa inmediata del aterrizaje frustrado y enmarcó el procedimiento como parte de las maniobras previstas y seguras cuando la tripulación o el control detectan un conflicto de pista o de trayectoria.

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Ese punto ubica el episodio en el terreno de la gestión del riesgo: la maniobra es disruptiva para la operación, pero es el mecanismo estándar para evitar una situación de conflicto cuando se pierde la separación esperada.

La aproximación cuantitativa del evento quedó en manos de una fuente técnica. Esa estimación no sustituye una determinación oficial, pero suma un parámetro concreto que ayuda a dimensionar cuán cerca estuvieron los aviones en un entorno de pistas que se cruzaban.

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Qué sigue y qué se sabe hasta ahora

Todd Curtis estimó a partir de los datos de FlightRadar24 que los aviones de Delta y American Airlines quedaron a menos de 90 metros de distancia (REUTERS/Mike Blake/Foto de archivo)

En el plano operativo, los audios de LiveATC.net y los registros de FlightRadar24 respaldan la secuencia: maniobra a las 11:34, altitud asignada de 3.000 pies (914 metros) y aterrizaje a las 11:45.

Mientras tanto, Delta sostuvo que sus sistemas de a bordo alertaron por tráfico y que el vuelo terminó sin lesiones, con 129 pasajeros y seis tripulantes a bordo.

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