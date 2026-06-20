Estados Unidos

Humo y rutas cerradas por incendios forestales en Miami-Dade: la sequía complica el alivio y la alerta continúa

Persisten las evacuaciones y las advertencias mientras la calidad del aire sigue en riesgo y las lluvias no aseguran cambios

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Emergencia ambiental en Miami-Dade: incendios forestales obligan a evacuar y emiten alerta de salud
Los incendios forestales en Miami-Dade seguían activos y mantenían humo, mala calidad del aire y rutas cerradas en el oeste del condado (Captura de video)

Los incendios forestales de Miami-Dade seguían activos este sábado y mantenían sobre el oeste del condado una combinación de humo, mala calidad del aire y cierres de rutas, en un escenario que podía prolongarse porque la sequía en Florida continuaría durante el verano y la lluvia prevista aún no garantizaba alivio sobre las zonas afectadas.

El fuego ya consumió más de 20.000 hectáreas desde el domingo y obligó a evacuar a parte de la población. Más de 200 personas dejaron de forma voluntaria su comunidad de casas rodantes cerca de Krome Avenue, mientras que la Oficina del Sheriff de Miami-Dade informó que los evacuados de Jones Fish Camp ya podían regresar a sus hogares.

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Según Miami Herald, diario de Miami, el primer incendio comenzó el domingo en una zona de pastizales cerca de Krome Avenue durante una tormenta eléctrica.

Ese foco se dividió después en los incendios Quarry 2 y Wells, ambos atribuidos a la caída de rayos. Con el avance de las llamas, las autoridades informaron sobre condiciones de humo sobre el área oeste del condado y advirtieron que la situación podía cambiar con el comportamiento de los vientos y el desarrollo de las condiciones meteorológicas.

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En el condado de Miami-Dade, los incendios Quarry 2, Wells y Copto concentraban más superficie quemada desde el domingo: de acuerdo con el Servicio Forestal de Florida, Quarry 2 creció hasta 19.000 acres y estaba contenido en un 97%, mientras que Wells había quemado 1.425 acres y estaba contenido en un 70%.

En el mismo informe, el organismo precisó los puntos de inicio de ambos focos y describió el estado de contención de cada uno, un indicador que, sin embargo, puede variar según el impacto del clima y la disponibilidad de lluvia sobre las áreas afectadas.

El Servicio Forestal de Florida indicó que Quarry 2 comenzó cerca de la intersección de Northwest 137th Avenue y Northwest 41st Street, y que Wells se inició cerca de Northwest 122nd Avenue y Northwest 58th Street.

Ambos focos se originaron el domingo y, según la reconstrucción citada por Miami Herald, estuvieron asociados a la caída de rayos durante una tormenta eléctrica.

Un tercer foco, identificado como incendio Copto, comenzó el miércoles en los Everglades después de otro rayo. Desde entonces se expandió hasta casi 5.000 acres y alcanzó un 40% de contención.

La evolución de este incendio sumó presión sobre los equipos que trabajaban en el terreno, en una semana marcada por la persistencia de la sequía y por la incertidumbre acerca de si las precipitaciones previstas se descargarían sobre las zonas incendiadas.

El Departamento de Bomberos de Miami-Dade advirtió en una actualización del sábado por la mañana que el cambio en el tiempo y en los vientos podía hacer que residentes y visitantes siguieran viendo o percibiendo humo.

Emergencia ambiental en Miami-Dade: incendios forestales obligan a evacuar y emiten alerta de salud
El Servicio Forestal de Florida informó que Quarry 2 estaba contenido en un 97% y Wells en un 70%, aunque el clima podría alterar esa situación (Captura de video)

También señaló que las carreteras cercanas podrían presentar condiciones de humo o neblina, un factor que podía afectar la visibilidad de manera intermitente y complicar la circulación en áreas próximas a los focos.

Los carriles en dirección sur de la autopista Florida’s Turnpike, entre Okeechobee Road y Northwest 41st Street, ya reabrieron. Krome Avenue seguía cerrada entre Okeechobee Road y Southwest Eighth Street, aunque el departamento indicó que se esperaba su reapertura durante la jornada.

El alcance de los cortes y reaperturas se ajustaba, según las autoridades, a las condiciones del humo en la zona y a la necesidad de resguardar a quienes transitaban por el corredor cercano a los incendios.

Trail Glades, el campo de tiro público situado sobre Krome Avenue cerca de Tamiami Trail y administrado por el Departamento de Parques del condado, anunció que permanecería cerrado el domingo.

Sequía, pronóstico de lluvias y calidad del aire

Emergencia ambiental en Miami-Dade: incendios forestales obligan a evacuar y emiten alerta de salud
La sequía en Florida seguiría durante el verano y las lluvias previstas no garantizaban alivio en las zonas afectadas por los incendios forestales (Captura de video)

La situación se desarrollaba en medio de una sequía que, según los especialistas citados por Miami Herald, persistiría durante todo el verano. El meteorólogo sénior de AccuWeather, Chad Merrill, dijo al diario el jueves: “Harán falta varias tormentas para salir de la sequía”. Las condiciones secas se mantenían como un factor que podía sostener el riesgo de propagación, incluso con niveles altos de contención en algunos frentes.

Chris Fisher, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de Miami, resumió la necesidad de los equipos que trabajaban sobre el terreno: “Definitivamente necesitamos lluvia”. Según Fisher, para el sábado y el domingo se pronosticaban probabilidades de precipitación de entre 50% y 60%, aunque no estaba claro si esos chubascos caerían sobre las áreas incendiadas.

La diferencia entre la probabilidad regional y la ubicación exacta de las precipitaciones era clave para el operativo, debido a que la lluvia podía aliviar ciertos puntos, pero dejar otros sin cambios.

Según AirNow, el programa del gobierno de Estados Unidos que ofrece datos en tiempo real y pronósticos sobre calidad del aire, todo el condado de Miami-Dade registraba una calidad del aire “moderada”.

A la vez, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por calor para el sábado, con índices que podrían alcanzar 43°C (110°F), un valor que elevaba el riesgo para quienes permanecieran al aire libre por períodos prolongados.

Si el humo llegaba a una zona residencial, el Departamento de Bomberos de Miami-Dade recomendó limitar el tiempo al aire libre, mantener cerradas puertas y ventanas y usar los sistemas de aire acondicionado en modo de recirculación.

La recomendación apuntaba a reducir la exposición al humo y a evitar que el aire exterior ingresara a los hogares mientras se mantuvieran las condiciones de humo en el oeste del condado.

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