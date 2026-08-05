Universal rompe la barrera de los 4.000 millones de dólares en 2026 y recupera el liderazgo mundial de la taquilla

Universal Pictures superó los 4.000 millones de dólares en recaudación global en 2026 y quedó al frente de la taquilla mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El estudio estadounidense Universal Pictures se convirtió en el primer estudio en superar los 4.000 millones de dólares en recaudación global durante 2026, una cifra alcanzada a comienzos de agosto y atribuida al sólido desempeño de sus principales estrenos internacionales. Según informes de la propia compañía y de medios como NBCUniversal y Deadline, este logro vuelve a situar a Universal a la cabeza de la industria cinematográfica mundial.

De acuerdo con datos oficiales de NBCUniversal y reportes de International Business Times, la película La Odisea, dirigida por Christopher Nolan, junto con títulos como Super Mario Galaxy: La Película y Michael, fueron determinantes para alcanzar esta marca. Universal sumó 1.530 millones de dólares en el mercado doméstico de Estados Unidos y 2.480 millones en el resto del mundo al cierre del primer fin de semana de agosto.

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El récord se produce en un contexto de competencia entre los principales estudios de Hollywood, donde el liderazgo en taquilla global es un indicador clave para la industria. Warner Bros. había logrado este hito en 2025, mientras que Universal no lo conseguía desde 2023, según consignó Deadline.

¿Cuánto recaudó Universal en cada mercado y qué películas fueron las más exitosas?

Universal Pictures registró ingresos de 1.530 millones de dólares en Estados Unidos y 2.480 millones en mercados internacionales, según cifras de NBCUniversal. El total de 4.010 millones de dólares alcanzado para la fecha corresponde a la suma de los principales estrenos del año.

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Entre las producciones que lideraron la recaudación mundial se encuentran:

La Odisea (Christopher Nolan): 911 millones de dólares acumulados en tres semanas, de acuerdo con NDTV .

Michael (biografía de Michael Jackson): 1.016 millones de dólares.

Super Mario Galaxy: La Película : 1.011 millones de dólares.

Obsesión (Focus Features): 475 millones de dólares.

Minions y Monstruos: 449 millones de dólares.

La Odisea, según International Business Times, está próxima a superar los 1.000 millones de dólares, lo que la ubicaría junto a Michael y Super Mario Galaxy: La Película como las únicas películas de 2026 en rebasar esa cifra.

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La Odisea, dirigida por Christopher Nolan, fue clave para el récord de Universal con 911 millones de dólares en tres semanas. (Captura de video)

¿Por qué La Odisea fue clave en el récord de Universal en taquilla?

El estreno internacional de La Odisea, dirigida por Christopher Nolan, marcó la diferencia para Universal en 2026. Según NBCUniversal, la película debutó con 263,8 millones de dólares en su primer fin de semana a nivel global, ubicándose en el primer lugar de la taquilla mundial. Datos de NDTV confirman que, tras tres semanas en cartelera, La Odisea alcanzó los 911 millones de dólares y mantiene una proyección de crecimiento que podría llevarla a terminar su recorrido comercial con entre 1.300 y 1.500 millones de dólares.

La película utilizó tecnología IMAX y fue proyectada en la mayoría de pantallas de gran formato en todo el mundo, excepto en China, Japón y Corea, donde aún no se ha estrenado. Solo en salas IMAX, La Odisea generó 68 millones de dólares durante su tercer fin de semana global, el segundo mejor resultado histórico para el formato, según IBTimes.

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¿Cuáles son las películas más taquilleras de Universal en 2026?

Según datos de Universal Pictures y Focus Features lograron posicionar cinco películas entre las diez más exitosas del año a nivel global:

Michael (biografía musical): 1.016 millones de dólares. Super Mario Galaxy: La Película: 1.011 millones de dólares. La Odisea: 911 millones de dólares. Obsesión: 475 millones de dólares. Minions y Monstruos: 449 millones de dólares.

De acuerdo con NBCUniversal, tres de las cinco películas más taquilleras de 2026 son distribuidas internacionalmente por Universal, lo que refuerza su liderazgo en el mercado global.

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Michael y Super Mario Galaxy: La Película superaron los 1.000 millones de dólares y sostuvieron el liderazgo de Universal en 2026. (Captura de tráiler oficial)

¿Cómo afectan estos resultados a la industria del cine?

El récord de Universal Pictures influye directamente en la dinámica de la industria cinematográfica internacional. Según NBCUniversal, la compañía lideró la recaudación mundial durante diez fines de semana consecutivos en 2026. Este desempeño consolidó a Universal como el primer estudio en cruzar la barrera de los 4.000 millones en el año, por delante de Disney y Warner Bros.

La diversificación de géneros fue determinante en el éxito de Universal. La Odisea representa una apuesta por el cine épico, Super Mario Galaxy: La Película por la animación y Michael por el biopic musical. Esta variedad permitió captar distintos públicos y sostener el interés global durante el año, según IBTimes.

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¿Qué récords adicionales consiguió Universal en 2026?

De acuerdo con Deadline y NBCUniversal, Universal y Focus Features se ubicaron en cinco de las diez películas más exitosas de 2026. Obsesión se convirtió en la película de mayor recaudación de la historia de Focus Features y en la producción más exitosa de Blumhouse Atomic Monster, con 475 millones de dólares.

Además, La Odisea estableció nuevos récords para una producción de Nolan en formato IMAX. La película generó 68 millones de dólares en ese formato solo en su tercer fin de semana, según IBTimes, y fue recibida con altas calificaciones tanto por críticos como por el público, de acuerdo con datos de NBCUniversal.

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Obsesión alcanzó 475 millones de dólares y se convirtió en la película más taquillera de la historia de Focus Features. (Captura de video)

¿Qué se espera para Universal y la taquilla global en lo que resta de 2026?

Analistas citados por NDTV prevén que La Odisea continuará sumando recaudación a medida que se estrene en nuevos mercados, especialmente Asia, donde su lanzamiento aún está pendiente. Universal mantiene varias producciones en cartelera y nuevos títulos en agenda para el último cuatrimestre del año, lo que podría ampliar la distancia respecto a otros estudios.

El desempeño de Universal en 2026 marca un parámetro de referencia para la industria y anticipa una competencia intensa de cara al cierre de año, con estudios rivales como Disney y Warner Bros. buscando reposicionarse en la taquilla global.

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¿Qué significa este logro para la industria y los espectadores?

El récord de Universal Pictures, de acuerdo con NBCUniversal y Deadline, implica una movilización masiva de espectadores a nivel global y la consolidación de una estrategia de franquicias y estrenos internacionales. La industria observa con atención la evolución de la taquilla global, mientras las compañías productoras y distribuidoras ajustan sus calendarios en función de estos resultados.

El impacto para los espectadores se traduce en una oferta más amplia y diversa de películas en cartelera, tanto en géneros como en formatos. Universal, con su actual liderazgo, marca el ritmo para el resto del año y establece nuevos estándares de recaudación y presencia global.