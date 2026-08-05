Tras el derrumbe parcial en Midtown, Nueva York paralizó 19 obras y detectó más de 60 infracciones

El Departamento de Edificios de Nueva York emitió más de 60 infracciones y paralizó total o parcialmente 19 de 180 obras tras el colapso del 235 de East 42nd Street en Midtown (X/Dean Moses)

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El Departamento de Edificios de Nueva York emitió más de 60 infracciones tras inspeccionar 180 obras vinculadas al colapso del 7 de julio en el 235 de East 42nd Street, la antigua sede de Pfizer en Midtown. De esos sitios, las autoridades paralizaron total o parcialmente las obras en 19, informaron funcionarios el martes 4 de agosto a The New York Times.

A raíz de ese incidente, cuando dos columnas de acero cedieron en el piso 21 del edificio en conversión a apartamentos, Andrew Rudansky, portavoz del Departamento de Edificios, precisó que los inspectores “no encontraron ningún problema estructural peligroso que supusiera un peligro inminente para la seguridad pública durante esta inspección”.

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La inspección en Nueva York no detectó problemas estructurales con peligro inminente para la seguridad pública en los 180 sitios vinculados a la obra de Midtown (ABC7)

Todos los emplazamientos revisados tenían conexión con al menos una de las empresas que participaron en la remodelación del edificio de Midtown, y ninguna de las infracciones detectadas representaba un riesgo inmediato para el público, según la agencia.

Qué empresas estaban bajo la lupa y por qué

Cada una de las 180 obras inspeccionadas tenía conexión con al menos una de cuatro entidades:

MetroLoft, promotor del proyecto en Midtown.

Barone Steel y Northeast Specialist Group, subcontratistas de la obra.

Domani Inspection Services, empresa externa contratada para supervisar los trabajos estructurales.

Solo 24 de los 180 sitios correspondían a proyectos de conversión de oficinas en viviendas. El resto incluía obras de distinto tipo:

Un edificio nuevo de tres plantas en Williamsburg, Brooklyn.

Un complejo de apartamentos de seis plantas en el Bajo Manhattan.

Una torre residencial de 36 plantas en Chelsea, cerca del High Line.

Ante las consultas, un portavoz de MetroLoft declinó hacer comentarios, mientras que Northeast, Barone y Domani no respondieron. El portavoz del alcalde Zohran Mamdani remitió todas las preguntas al Departamento de Edificios.

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Los problemas concretos que encontraron los inspectores

Rudansky explicó que la mayoría de las infracciones respondieron a tres tipos de irregularidades:

Problemas de seguridad para los trabajadores en la obra.

Incumplimiento de planos y diseños aprobados.

Irregularidades administrativas.

Tres casos ilustran el tipo de fallas detectadas:

Gramercy Park: la construcción de un edificio residencial de 20 plantas presentaba trabajos de hormigón en la tercera planta que no se ajustaban a los planos del proyecto.

Queens: un muro de mampostería en el techo de un edificio nuevo de dos pisos estaba apuntalado con madera y barras de refuerzo, sin ningún plano de ingeniería que respaldara esa solución.

Fin de semana sin permiso: en un tercer sitio, se realizaban trabajos de construcción un sábado sin el permiso especial requerido para operar en esa franja horaria.

Tres obras más paralizadas fuera de la revisión

Antes de que comenzara esta revisión, los inspectores municipales ya habían ordenado la paralización de obras en otros tres proyectos de reconversión, sin relación con los 180 sitios inspeccionados:

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222 de Broadway (Bajo Manhattan): edificio de más de 30 plantas en transformación a viviendas de lujo, intervenido por una viga de hormigón horizontal en la azotea con grietas que había sido reparada. Las obras permanecían paralizadas al momento del reporte.

77 de Water Street : paralización parcial tras una inspección del 11 de julio por uso de equipos sin la certificación adecuada. Las obras se reanudaron días después.

750 de la Tercera Avenida: trabajos de estructura metálica paralizados tras una inspección de rutina. La medida continuaba vigente al momento del reporte.

El colapso original y la investigación que sigue abierta

El 7 de julio de 2026, dos columnas de acero en el piso 21 del 235 de East 42nd Street cedieron, obligaron a evacuar a miles de personas y movilizaron a equipos de construcción y funcionarios municipales para estabilizar la estructura.

Una imagen tomada desde un teléfono móvil muestra una columna de un edificio de Midtown Manhattan doblada y dañada, motivo de la evacuación del inmueble (@XisconRD)

Un análisis de The New York Times sobre los planos de ingeniería y fotografías del edificio disponibles públicamente reveló que las columnas aparentemente carecían del refuerzo adecuado. Una investigación previa del mismo medio había documentado que MetroLoft y Domani acumulaban antecedentes de problemas con el Departamento de Edificios.

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La investigación oficial en curso contempla, según la agencia:

Revisión de todos los documentos e informes de construcción en poder del promotor y del equipo de obra.

Entrevistas con testigos y responsables.

Inspección detallada de toda la estructura.

Análisis de registros de video y fotografías disponibles.

Rudansky subrayó que “no hay pruebas que sugieran que el fallo estructural en el 235 de East 42nd Street sea de alguna manera inherente a los proyectos de conversión de oficinas a viviendas”.

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