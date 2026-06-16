Estados Unidos

Anthropic se reúne con el gobierno de Estados Unidos para destrabar el bloqueo de Fable 5 y Mythos 5

La cúpula de la compañía viajó a Washington para intentar revertir la restricción gubernamental que la obligó a apagar sus sistemas más potentes. El encuentro buscará evaluar las supuestas fallas de seguridad que provocaron el veto

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El gobierno de Estados Unidos prohibió a Anthropic permitir el acceso de ciudadanos extranjeros a Fable 5 y Mythos 5 por una posible vulnerabilidad de seguridad (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
El gobierno de Estados Unidos prohibió a Anthropic permitir el acceso de ciudadanos extranjeros a Fable 5 y Mythos 5 por una posible vulnerabilidad de seguridad (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Los directivos de Anthropic tienen prevista una reunión con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, en Washington DC tras la suspensión de acceso público a los modelos de inteligencia artificial Fable 5 y Mythos 5, los más avanzados que la empresa ha lanzado hasta la fecha.

La orden llegó el viernes 12 de junio a las 5:21 PM (hora del Este). El gobierno le prohibió a Anthropic permitir el acceso de ciudadanos extranjeros a esa tecnología, incluso a sus propios empleados con otras nacionalidades, sin importar si están dentro o fuera de Estados Unidos.

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Dario Amodei, CEO de Anthropic, se reunirá con Howard Lutnick en Washington DC tras la suspensión del acceso público a los modelos de inteligencia artificial Fable 5 y Mythos 5 (REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo)
Dario Amodei, CEO de Anthropic, se reunirá con Howard Lutnick en Washington DC tras la suspensión del acceso público a los modelos de inteligencia artificial Fable 5 y Mythos 5 (REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo)

Como la empresa no puede verificar la nacionalidad de cada usuario en tiempo real, bloqueó el acceso para todos los clientes del mundo. Los demás modelos de la empresa no se vieron afectados.

Qué son Fable 5 y Mythos 5

Los dos modelos son versiones del sistema Claude Mythos, una IA que Anthropic presentó en abril con acceso restringido a un grupo reducido de organizaciones, entre ellas dependencias del gobierno de Estados Unidos.

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Fable 5 es la versión de acceso público, con salvaguardas adicionales. Mythos 5, en cambio, tiene controles distintos y solo está disponible para un grupo selecto de organizaciones.

El gobierno de Estados Unidos prohibió a Anthropic permitir el acceso de ciudadanos extranjeros a Fable 5 y Mythos 5 por una posible vulnerabilidad de seguridad (Europa Press)
El gobierno de Estados Unidos prohibió a Anthropic permitir el acceso de ciudadanos extranjeros a Fable 5 y Mythos 5 por una posible vulnerabilidad de seguridad (Europa Press)

La propia empresa reconoció que el lanzamiento público “conlleva riesgos” y que “las capacidades de Fable superan las de cualquier modelo que hayamos puesto a disposición general”, según informó la BBC.

Por qué el gobierno intervino

A pocos días del lanzamiento, el gobierno de Estados Unidos dijo que tuvo conocimiento de un posible jailbreak: una falla que permite que alguien haga que una herramienta de IA realice acciones para las que no fue diseñada.

Anthropic respondió que solo recibió “evidencia verbal” de esa supuesta vulnerabilidad, sin documentación formal. La reunión del lunes con el Departamento de Comercio tiene como objetivo, precisamente, revisar la documentación del caso, según dos fuentes al tanto de la situación citadas por la BBC.

Aún no está claro si, tras esa reunión, Anthropic podrá restablecer el acceso público a ambos modelos.

Un conflicto que ya tiene antecedentes

La tensión entre Anthropic y el gobierno de Estados Unidos no es nueva. La empresa ya demandó al Departamento de Defensa este año por una disputa sobre el uso permitido de sus modelos.

Semanas atrás, las partes habían tenido un encuentro que fue descrito como “productivo”, lo que generó expectativas de distensión. La nueva suspensión volvió a enfriar esa relación.

Anthropic sostuvo que solo recibió evidencia verbal sobre la supuesta vulnerabilidad y buscará revisar la documentación del caso con el Departamento de Comercio (REUTERS/Denis Balibouse)
Anthropic sostuvo que solo recibió evidencia verbal sobre la supuesta vulnerabilidad y buscará revisar la documentación del caso con el Departamento de Comercio (REUTERS/Denis Balibouse)

El portavoz de la Casa Blanca declinó hacer comentarios. Los representantes del Departamento de Comercio y de Anthropic tampoco respondieron a las consultas de la BBC.

La industria tecnológica pide levantar el bloqueo

Decenas de líderes de la industria tecnológica y de ciberseguridad firmaron una carta abierta para exigirle al gobierno que levante las restricciones sobre Fable 5 y Mythos 5.

Entre los firmantes hay personal de seguridad de Nvidia, Zoom y Mercedes-Benz, además de exfuncionarios de seguridad del gobierno de Estados Unidos y de Google.

La carta también pide que el gobierno “se comprometa con un proceso abierto, científico y transparente para evaluar los riesgos de la IA en el futuro”.

El argumento de los expertos en seguridad

Los firmantes advirtieron que retirar las herramientas más avanzadas de manos de quienes defienden los sistemas digitales es una decisión peligrosa, sobre todo en el contexto actual.

“Quitarles las mejores capacidades a los defensores sin una buena razón, cuando nuestros adversarios avanzan rápido, es peligroso”, señalaron en la carta, según la BBC.

La postura contrasta con la señal que la Casa Blanca ha dado en materia de regulación de IA: una posición de relativa no intervención y, en algunos casos, de interés en beneficiarse económicamente del sector.

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