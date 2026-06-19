El condado de Broward aprueba nuevas normas para el mantenimiento de ascensores en los condominios

El condado de Broward aprobó nuevas normas para el mantenimiento de ascensores en condominios tras años de quejas por averías recurrentes

La reciente aprobación de nuevas normas sobre el mantenimiento de ascensores en el condado de Broward, Florida marca un punto de inflexión para miles de residentes, especialmente para quienes viven en condominios y deben enfrentarse a averías recurrentes que afectan su movilidad y calidad de vida. La decisión, tomada esta semana por la Comisión del Condado de Broward, responde a años de quejas y reclamos por parte de la comunidad, donde un gran porcentaje de habitantes son personas mayores. La medida busca finalmente ofrecer una respuesta concreta a un problema persistente: los ascensores fuera de servicio que dejan a los residentes atrapados e indefensos en sus propios hogares.

El nuevo paquete de regulaciones está dirigido específicamente al sector de los condominios, donde las averías de los ascensores no solo generan molestias, sino que pueden representar un riesgo para la salud y la autonomía de los vecinos más vulnerables. La Comisión ha puesto el foco en la necesidad de contar con sistemas eficientes que garanticen la atención y el auxilio inmediato para quienes puedan quedar atrapados durante las interrupciones del servicio. Este avance normativo pretende prevenir situaciones en las que los residentes, especialmente los de edad avanzada, se ven obligados a permanecer en sus departamentos por días o incluso semanas.

PUBLICIDAD

Las normas aprobadas por el condado establecen que todos los edificios de condominios deben contar con un plan formal y detallado para la gestión de averías en los equipos. Este plan debe incluir procedimientos claros y específicos para la atención de los residentes que puedan quedar atrapados en los ascensores. Asimismo, los edificios tienen la obligación de identificar proveedores de servicios alternativos, con el objetivo de asegurar que las reparaciones puedan realizarse incluso si las empresas principales contratadas no están disponibles o han cerrado.

La Comisión del Condado de Broward apuntó a resolver las fallas de ascensores que afectan la movilidad y la calidad de vida de miles de residentes en Florida (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exigencia de tener identificados a estos proveedores alternativos representa un cambio de paradigma en la administración de los condominios, ya que busca evitar que la falta de respuesta por parte de una empresa implique la paralización total del servicio durante períodos prolongados. De este modo, se pretende garantizar que ninguna falla en la cadena de mantenimiento deje a los residentes sin opciones de auxilio y reparación.

PUBLICIDAD

El incumplimiento de estos nuevos protocolos no es un asunto menor. La administración de los edificios que no respete las normas establecidas se enfrenta a la posibilidad de recibir multas económicas. Esta medida sancionatoria busca presionar a los propietarios y a las asociaciones de propietarios para que implementen los cambios de manera diligente y prioricen el bienestar de quienes habitan los condominios. La Comisión del Condado ha dejado claro que la tolerancia a la desidia administrativa será cada vez menor, especialmente cuando está en juego la seguridad de los vecinos.

Las historias de quienes han padecido las consecuencias de los ascensores averiados ilustran la urgencia del cambio. Neal McGarry, residente de Hollywood Beach, compartió la situación de sus padres, quienes durante casi treinta años vivieron con la ansiedad constante de no saber si ese día podrían salir de su departamento. En una ocasión, un apagón en su edificio de seis pisos dejó fuera de servicio el ascensor por dos meses consecutivos, una situación que puso a prueba la paciencia y la salud de todos los residentes.

PUBLICIDAD

“Les costaba mucho subir y bajar las escaleras”, relató McGarry al recordar el desafío que enfrentaron sus padres y otros vecinos, la mayoría de ellos personas mayores. El temor principal era que, ante una emergencia, hubiera quienes no pudieran salir del edificio en absoluto. Esta experiencia no es aislada: muchas familias han visto a sus seres queridos vivir prácticamente encerrados por la falta de un servicio esencial.

Neal McGarry relató que un apagón dejó sin servicio el ascensor de un edificio de Hollywood Beach durante dos meses y confinó a vecinos mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comisionada Nan Rich ha sido una de las voces más activas en la promoción de esta nueva regulación. Según explicó, recibe llamadas frecuentes de electores que atraviesan la misma problemática. “Recibí muchas llamadas, y muchas eran de personas mayores que no pueden bajar las escaleras”, afirmó. Rich considera que la nueva ordenanza ayudará a acelerar los procesos de reparación y a mejorar la respuesta ante emergencias, aunque reconoce que el alcance de la medida podría ser todavía insuficiente si no se adoptan iniciativas similares a nivel estatal.

PUBLICIDAD

La funcionaria ha hecho hincapié en que la accesibilidad debe ser una prioridad en la agenda pública, sobre todo en comunidades donde la población envejece y la movilidad se convierte en un desafío diario. Su intervención ante la Comisión fue clave para que la propuesta avanzara, poniendo el foco en la necesidad de protocolos claros y en la urgencia de sancionar el incumplimiento.

A pesar de la aprobación de la ordenanza, el escepticismo persiste entre quienes han sufrido las consecuencias de la falta de mantenimiento. Neal McGarry apoya los primeros pasos dados por el condado, pero duda de que sean suficientes para proteger a los residentes más vulnerables. “Deberían hacer más”, sostuvo. Entre las inquietudes que persisten está la ausencia de un plan integral para asistir a los mayores que no pueden salir de sus departamentos ni siquiera para comprar comida o medicamentos. La pregunta de McGarry resuena entre los vecinos: “¿Cuál es el plan para conseguirles comida?”

PUBLICIDAD