Estados Unidos

La icónica entrada naranja y azul del metro seguirá en Nueva York hasta la próxima temporada de los Knicks

La gobernadora Hochul indicó que el acceso sudeste de 34 St-Penn Station, en 34th Street y Eighth Avenue, seguirá tematizado hasta la próxima temporada, cuando el equipo defienda el campeonato

Guardar
Tras la consagración de los New York Knicks en las Finales de la NBA, la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) conservará la entrada del metro de la calle 34 y la Octava Avenida decorada con los colores naranja y azul durante la defensa del título en la temporada 2026-27

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció que la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) conservará hasta la temporada 2026-27 la entrada del subte pintada de naranja y azul en 34th Street y Eighth Avenue, en honor a la victoria de los New York Knicks. Según el comunicado oficial, la decisión extiende la celebración del título en las Finales de la NBA hasta la próxima temporada, cuando defiendan su campeonato.

La entrada intervenida corresponde al acceso sudeste de 34 St-Penn Station de las líneas A, C y E junto a Madison Square Garden. Antes de las Finales de la NBA, ese acceso fue decorado con los colores de los Knicks y las luminarias esféricas fueron repintadas para parecer pelotas de básquet para homenajear la primera presencia del equipo en unas Finales desde 1999, precisó The New York Post.

PUBLICIDAD

La estación de Penn seguirá intervenida durante la defensa del título

De acuerdo con The New York Post, los aficionados acudieron a la estación para tomarse la foto perfecta y muchos declararon que la remodelación debería ser permanente.

Hochul cumplió el deseo de los fanáticos del equipo campeón e hizo el anuncio oficial acompañada por Spike Lee, aficionado histórico de los Knicks y director de cine galardonado. En el video se los ve a ambos con indumentaria del equipo.

PUBLICIDAD

Lee dijo en una divertida interacción a la gobernadora: “No veo nada más que cielos naranjas y azules a nuestro alrededor”. Luego, tras el anuncio de que se mantendría la entrada pintada, el director agregó: “La ciudad de Nueva York volverá a ser la Ciudad Divertida”.

Al final del video, Hochul y Lee improvisan una jugada de básquet sin pelota. Hochul hace el gesto de encestar y Lee acompaña la escena; luego se ríen, se dan un abrazo y finalizan la grabación.

Hombre con gorra azul y naranja de los Knicks y chaqueta naranja junto a mujer con gorra blanca de los Knicks y chaqueta negra en la entrada de un metro
Kathy Hochul hizo el anuncio oficial junto a Spike Lee, aficionado histórico de los Knicks, en un video en el que ambos vistieron indumentaria del equipo campeón (Captura de video: Governor Kathy Hochul).

Las autoridades celebran los Knicks

La medida implica que los aficionados que vayan al Madison Square Garden durante la defensa del campeonato en la próxima campaña encontrarán la entrada tematizada. En el comunicado oficial, Hochul afirmó: “Después de 53 largos años, los Knicks son finalmente campeones de la NBA de nuevo y la ciudad de Nueva York se ha unido como nunca antes para celebrar este logro histórico”.

La gobernadora añadió: “El metro y los Knicks son dos de las instituciones más queridas de Nueva York y ahora los aficionados que se dirijan al Garden para ver a los campeones reinantes recibirán una bienvenida naranja y azul en cada partido”.

El presidente y director ejecutivo de la MTA, Janno Lieber, sostuvo que la intervención representa algo más que una capa de pintura: “La histórica racha de campeonatos de los Knicks desató una explosión del espíritu neoyorquino y nuestra emblemática entrada del metro, de color naranja y azul, fue el centro de la acción. ¡No podemos dejar escapar esa magia!”.

La intervención en Penn Station extiende la celebración de las Finales de la NBA y acompañará la defensa del campeonato de los New York Knicks la próxima temporada (REUTERS/David 'Dee' Delgado).
La intervención en Penn Station extiende la celebración de las Finales de la NBA y acompañará la defensa del campeonato de los New York Knicks la próxima temporada (REUTERS/David 'Dee' Delgado).

La MTA intervenciones del transporte amplían la celebración del campeonato

Anteriormente, la MTA desplegó otras acciones vinculadas al recorrido de los New York Knicks hacia el título, de acuerdo con la oficina de Hochul. Cuando el equipo recibió los juegos tres y cuatro de las Finales en el Madison Square Garden, empleados de New York City Transit, incluidos conductores de subte y operadores de autobús, usaron gorras de los Knicks en lugar del uniforme oficial de la autoridad.

Durante todos los playoffs, el techo del vestíbulo del Long Island Rail Road en Penn Station se iluminó de naranja y azul en los días de partido. La MTA también hizo circular un tren especial “K” con un vagón histórico R-32, el mismo modelo que operaba en la red durante las anteriores consagraciones de los Knicks en 1970 y 1973.

Temas Relacionados

New York KnicksNBANueva YorkKathy HochulSpike LeeEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El gesto de French Montana: cómo el rapero ayudó a un taxista inmigrante tras la brutal agresión en los festejos de los Knicks

La recaudación lanzada en GoFundMe superó los 2.000 aportes y rozó los USD 75.000 luego de que se viralizara el ataque a Noureddine Bitat en Midtown, cerca del Madison Square Garden, durante la celebración deportiva

El gesto de French Montana: cómo el rapero ayudó a un taxista inmigrante tras la brutal agresión en los festejos de los Knicks

Menos de la mitad de los estadounidenses pudo acceder y pagar atención médica de calidad en 2025, según un estudio

El índice de West Health y Gallup cae desde 2022 y suma presión en 2026 por primas al alza tras el fin de subsidios reforzados de la Ley de Cuidado de Salud Asequible

Menos de la mitad de los estadounidenses pudo acceder y pagar atención médica de calidad en 2025, según un estudio

Retiran más de 525.000 paquetes de macarrones con queso por alérgenos no declarados que pueden provocar reacciones adversas

La medida afecta productos distribuidos a nivel nacional y responde a la omisión de lecitina de soja en el etiquetado, un ingrediente de declaración obligatoria para proteger a personas con alergias alimentarias

Retiran más de 525.000 paquetes de macarrones con queso por alérgenos no declarados que pueden provocar reacciones adversas

EE.UU. amplía la campaña para retirar la ciudadanía: quiénes pueden verse afectados

El Departamento de Justicia prevé presentar 250 casos de desnaturalización antes de octubre contra personas que, según funcionarios, obtuvieron el estatus de manera ilegal o fraudulenta

EE.UU. amplía la campaña para retirar la ciudadanía: quiénes pueden verse afectados

Compradores latinos y de clase media en Miami: cómo la decisión de la Fed complica el sueño de la casa propia

La pausa de la Reserva Federal prolonga el costo del financiamiento y sostiene cuotas mensuales elevadas, lo que reduce el margen de calificación y obliga a postergar operaciones en un mercado con inventario limitado

Compradores latinos y de clase media en Miami: cómo la decisión de la Fed complica el sueño de la casa propia

TECNO

ChatGPT es ahora una secretaria o un hijo: hará tareas de manera automática cuando le ordenes

ChatGPT es ahora una secretaria o un hijo: hará tareas de manera automática cuando le ordenes

No hace falta usar FutbolLibre: opciones gratuitas y seguras para ver el Mundial 2026

Cómo y dónde reservar GTA 6 de Rockstar este mes de junio

Así fue como un hacker entró al streaming del Mundial 2026 y tuvo control total: “pude parar la transmisión”

Copilot le permitió a los hackers robar claves de acceso a cuentas de Instagram en un clic

ENTRETENIMIENTO

Zac Efron habla del enorme sacrificio al que se sometió para conseguir el físico de ‘Baywatch’: “No era feliz viviendo así”

Zac Efron habla del enorme sacrificio al que se sometió para conseguir el físico de ‘Baywatch’: “No era feliz viviendo así”

‘El Grinch’ tendrá una nueva película: Jim Carrey está en conversaciones para volver al papel

Angelina Jolie habla de la influencia de sus hijos en su vida diaria: “Quieren que salga y haga cosas”

Angelina Jolie cuenta por qué cambió el rumbo de su carrera después del divorcio con Brad Pitt: “Mi espíritu de lucha ha vuelto por fin”

Esta es la película que superó a ‘Star Wars: The Force Awakens’ como la cinta más costosa de la historia

MUNDO

Tensión en Medio Oriente: pese al acuerdo de paz, Hezbollah aseguró que combate a fuerzas israelíes en el sur del Líbano

Tensión en Medio Oriente: pese al acuerdo de paz, Hezbollah aseguró que combate a fuerzas israelíes en el sur del Líbano

Colombia sancionó una ley para erradicar la mutilación genital femenina: cómo es la comunidad indígena donde persiste la práctica

El régimen iraní suspendió el cobro de peajes en Ormuz durante 60 días como parte del acuerdo con Estados Unidos

El petróleo subió pero se mantiene por debajo de los USD 80

El Parlamento suizo aprueba el plan para permitir nuevas centrales nucleares