La icónica entrada naranja y azul del metro seguirá en Nueva York hasta la próxima temporada de los Knicks

Tras la consagración de los New York Knicks en las Finales de la NBA, la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) conservará la entrada del metro de la calle 34 y la Octava Avenida decorada con los colores naranja y azul durante la defensa del título en la temporada 2026-27

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció que la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) conservará hasta la temporada 2026-27 la entrada del subte pintada de naranja y azul en 34th Street y Eighth Avenue, en honor a la victoria de los New York Knicks. Según el comunicado oficial, la decisión extiende la celebración del título en las Finales de la NBA hasta la próxima temporada, cuando defiendan su campeonato.

La entrada intervenida corresponde al acceso sudeste de 34 St-Penn Station de las líneas A, C y E junto a Madison Square Garden. Antes de las Finales de la NBA, ese acceso fue decorado con los colores de los Knicks y las luminarias esféricas fueron repintadas para parecer pelotas de básquet para homenajear la primera presencia del equipo en unas Finales desde 1999, precisó The New York Post.

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La estación de Penn seguirá intervenida durante la defensa del título

De acuerdo con The New York Post, los aficionados acudieron a la estación para tomarse la foto perfecta y muchos declararon que la remodelación debería ser permanente.

Hochul cumplió el deseo de los fanáticos del equipo campeón e hizo el anuncio oficial acompañada por Spike Lee, aficionado histórico de los Knicks y director de cine galardonado. En el video se los ve a ambos con indumentaria del equipo.

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Lee dijo en una divertida interacción a la gobernadora: “No veo nada más que cielos naranjas y azules a nuestro alrededor”. Luego, tras el anuncio de que se mantendría la entrada pintada, el director agregó: “La ciudad de Nueva York volverá a ser la Ciudad Divertida”.

Al final del video, Hochul y Lee improvisan una jugada de básquet sin pelota. Hochul hace el gesto de encestar y Lee acompaña la escena; luego se ríen, se dan un abrazo y finalizan la grabación.

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Kathy Hochul hizo el anuncio oficial junto a Spike Lee, aficionado histórico de los Knicks, en un video en el que ambos vistieron indumentaria del equipo campeón (Captura de video: Governor Kathy Hochul).

Las autoridades celebran los Knicks

La medida implica que los aficionados que vayan al Madison Square Garden durante la defensa del campeonato en la próxima campaña encontrarán la entrada tematizada. En el comunicado oficial, Hochul afirmó: “Después de 53 largos años, los Knicks son finalmente campeones de la NBA de nuevo y la ciudad de Nueva York se ha unido como nunca antes para celebrar este logro histórico”.

La gobernadora añadió: “El metro y los Knicks son dos de las instituciones más queridas de Nueva York y ahora los aficionados que se dirijan al Garden para ver a los campeones reinantes recibirán una bienvenida naranja y azul en cada partido”.

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El presidente y director ejecutivo de la MTA, Janno Lieber, sostuvo que la intervención representa algo más que una capa de pintura: “La histórica racha de campeonatos de los Knicks desató una explosión del espíritu neoyorquino y nuestra emblemática entrada del metro, de color naranja y azul, fue el centro de la acción. ¡No podemos dejar escapar esa magia!”.

La intervención en Penn Station extiende la celebración de las Finales de la NBA y acompañará la defensa del campeonato de los New York Knicks la próxima temporada (REUTERS/David 'Dee' Delgado).

La MTA intervenciones del transporte amplían la celebración del campeonato

Anteriormente, la MTA desplegó otras acciones vinculadas al recorrido de los New York Knicks hacia el título, de acuerdo con la oficina de Hochul. Cuando el equipo recibió los juegos tres y cuatro de las Finales en el Madison Square Garden, empleados de New York City Transit, incluidos conductores de subte y operadores de autobús, usaron gorras de los Knicks en lugar del uniforme oficial de la autoridad.

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Durante todos los playoffs, el techo del vestíbulo del Long Island Rail Road en Penn Station se iluminó de naranja y azul en los días de partido. La MTA también hizo circular un tren especial “K” con un vagón histórico R-32, el mismo modelo que operaba en la red durante las anteriores consagraciones de los Knicks en 1970 y 1973.