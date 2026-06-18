Estados Unidos

El gesto de French Montana: cómo el rapero ayudó a un taxista inmigrante tras la brutal agresión en los festejos de los Knicks

La recaudación lanzada en GoFundMe superó los 2.000 aportes y rozó los USD 75.000 luego de que se viralizara el ataque a Noureddine Bitat en Midtown, cerca del Madison Square Garden, durante la celebración deportiva

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Izquierda: Hombre con trenzas abrazando a otro, sosteniendo cheque GoFundMe de $75,000 para Noureddine Bitat. Derecha: Multitud celebrando de noche frente a FedEx Office
La recaudación en GoFundMe superó los 2.000 donantes y rozó los USD 75.000 para cubrir los gastos y los ingresos perdidos de Noureddine Bitat

El caso del taxista Noureddine Bitat en Nueva York generó una ola de solidaridad tras el violento ataque que sufrió durante los festejos por la victoria de los New York Knicks en el cuarto partido de las Finales de la NBA.

Las imágenes del asalto, que mostraban cómo un grupo de personas rodeó y destrozó su vehículo fuera del Madison Square Garden, provocaron conmoción y múltiples gestos de ayuda, entre ellos la intervención del rapero French Montana.

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French Montana interviene y la comunidad responde

Tan pronto como el video del incidente se viralizó, French Montana tomó cartas en el asunto. El artista expresó en CBS Mornings: “Yo solo vi a un hombre tratando de alimentar a su familia”, al explicar por qué decidió actuar.

Montana relató que el caso le tocó especialmente, ya que su propio padre también fue taxista tras emigrar de Marruecos a Estados Unidos.

El músico se contactó con el youtuber Zachery Dereniowski y, junto a la New York Taxi Workers Alliance, organizó una campaña de recaudación en GoFundMe.

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Dos hombres de pie; uno sostiene un cheque gigante de GoFundMe de $75,000, el otro lo mira sonriendo. Detrás, un cartel de 'New York Taxi Worker Alliance'
French Montana impulsó una campaña con Zachery Dereniowski y la New York Taxi Workers Alliance para ayudar a Noureddine Bitat (Captura @CBS News)

En cuestión de días, la campaña sumó más de 2.000 donantes y alcanzó casi USD 75.000, según CBS News. Montana entregó a Bitat un cheque por ese monto y se comprometió a cubrirle un año de gastos de vida, mientras el conductor decide cómo reconstruir su futuro.

Durante la conversación, Bitat le confesó que no tenía relación alguna con el equipo: “¿Tú siquiera miras a los Knicks?”, le preguntó Montana. “Ni siquiera sé qué son los Knicks”, respondió Bitat, quien simplemente estaba trabajando en la zona cuando fue atacado.

Violencia, detenciones y asistencia oficial

El episodio se produjo en la intersección de la Séptima Avenida y la calle 36, en Midtown, Manhattan, cuando Bitat, de 59 años, aguardaba en un semáforo.

Allí, varios individuos lo agredieron físicamente, le rompieron los anteojos y trataron de volcar e incendiar el taxi antes de que llegara la policía, según ABC7NY.

El conductor terminó hospitalizado, con secuelas físicas y anímicas. Bitat declaró al medio que ya no desea continuar en la actividad de taxista tras el trauma sufrido.

Primer plano del parabrisas de un Lamborghini naranja completamente destrozado, con el vidrio fragmentado en innumerables grietas radiales
El ataque ocurrió en la Séptima Avenida y la calle 36 de Manhattan, donde varios agresores golpearon a Noureddine Bitat e intentaron volcar e incendiar su taxi (Captura @CBS News)

La policía de Nueva York detuvo a 63 personas en el contexto de los disturbios, entre ellos a Saul Vargas, de 21 años, quien se entregó voluntariamente y está acusado de ser uno de los tres sospechosos vistos en los videos destruyendo el vehículo.

Además, los informes policiales citados por Yahoo Sports contabilizan cinco autobuses escolares y cinco patrulleros dañados, así como un adolescente de 17 años herido de bala en el pie durante los hechos.

Conmoción, respaldo institucional y respuesta sindical

Integrantes y autoridades de la New York Taxi Workers Alliance denunciaron la brutalidad del ataque. Noureddine Afsi relató que Bitat fue tomado del cuello y golpeado en la cabeza, mientras Bhairavi Desai, directora ejecutiva del sindicato, detalló que el conductor sufrió mareos y dolores persistentes.

Desde la Taxi & Limousine Commission, la comisionada condenó enérgicamente lo sucedido: “No hay excusa para este tipo de comportamiento”, afirmó la funcionaria en declaraciones a ABC7NY.

Bitat, agradecido por la ayuda recibida, también fue contactado por el alcalde Zohran Mamdani, quien puso en marcha un operativo conjunto con el sindicato para garantizar su asistencia alimentaria y acompañamiento social.

Varias personas de pie sobre el techo de un vehículo amarillo. Un hombre sonriente con camisa amarilla en primer plano. Luces brillantes y edificios de noche al fondo
La policía de Nueva York detuvo a 63 personas por los disturbios y acusó a Saul Vargas como uno de los tres sospechosos por la destrucción del taxi (Captura X)

El impacto de la campaña y la viralización

La recaudación en GoFundMe impulsada por el mensaje de French Montana en X (“Alguien que lo encuentre para que podamos ayudarlo a volver a estar de pie”) superó los USD 68.000 en pocos días, lo que permitió cubrir los ingresos perdidos por Bitat y ofrecerle la posibilidad de iniciar otra etapa fuera del volante.

El sindicato de taxistas expresó su gratitud en redes sociales: “Gracias a todos los que han mostrado su solidaridad con nuestro miembro Noureddine Bitat, quien fue agredido cuando el taxi que conducía fue vandalizado la semana pasada”, y sostuvo que la comunidad respalda a sus trabajadores.

El desfile de celebración de los Knicks, previsto para este jueves, mantiene en alerta a las autoridades mientras la ciudad reflexiona sobre los límites de la euforia y la importancia de la empatía y el respaldo mutuo en situaciones de crisis.

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