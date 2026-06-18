Estados Unidos

Wall Street rebotó por el impulso de los semiconductores y la tregua entre Washington y Teherán

El S&P 500 subió un 1,1% y el Nasdaq avanzó un 1,9%, tras recortar casi todas las caídas del miércoles en una sesión marcada por el repunte tecnológico

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Un operador trabaja en la sala de negociación de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 26 de mayo de 2026. REUTERS/Brendan McDermid
Un operador trabaja en la sala de negociación de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 26 de mayo de 2026. REUTERS/Brendan McDermid

Las bolsas estadounidenses recuperaron terreno el jueves y borraron la mayor parte de las pérdidas de la víspera, impulsadas por un repunte en las acciones de semiconductores y una moderación en los precios del petróleo tras el acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. El S&P 500 avanzó 80,48 puntos, o un 1,1%, hasta los 7.500,58 enteros, mientras que el Nasdaq Composite trepó 496,28 puntos, o un 1,9%, a 26.517,93. Los tres principales índices cerraron la semana con ganancias.

El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) sumó 72,15 puntos, equivalente a un 0,1%, para situarse en 51.564,70. Las bolsas permanecerán cerradas el viernes por el feriado de Juneteenth.

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Intel lideró las ganancias del día con un alza del 10,6% tras el anuncio del presidente Donald Trump de que el fabricante de semiconductores producirá chips para Apple en territorio estadounidense. La noticia llevó al índice de semiconductores de Filadelfia (.SOX) a superar con creces al resto del mercado, con Intel tocando un máximo histórico.

Otras compañías del sector también se beneficiaron: Nvidia subió un 3% y Micron Technology saltó un 8,7%. Las aerolíneas acompañaron el optimismo general: American Airlines ganó un 3,7% y United Airlines avanzó un 2,1%, mientras que la naviera de cruceros Carnival repuntó un 3,2%.

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En el lado contrario, SpaceX cayó un 3,6%, su segunda jornada consecutiva a la baja desde su debut en el mercado bursátil estadounidense la semana pasada. Las energéticas también cedieron: Exxon Mobil retrocedió un 2,1% y Chevron un 2,2%.

Washington y Teherán firmaron un acuerdo provisional que extiende el alto el fuego de abril otros 60 días, con el objetivo de dar margen a las partes para alcanzar un pacto definitivo. El convenio levanta las sanciones sobre Irán y le permite comercializar su petróleo libremente, al tiempo que reabre el estrecho de Ormuz —por donde transita una quinta parte del suministro mundial de crudo— al tráfico de buques petroleros.

El petróleo Brent, referencia internacional, pasó la mayor parte de la jornada a la baja antes de cerrar con una subida del 0,4%, a USD 79,85 por barril. El crudo de referencia estadounidense cayó un 0,2%, hasta USD 75,85 por barril. Los precios siguen por encima de los USD 70 el barril registrados antes del conflicto, aunque muy lejos de los más de USD 100 alcanzados semanas atrás.

“Si bien los inversores acogen el acuerdo como un paso constructivo para el riesgo geopolítico, la incertidumbre sigue siendo elevada en torno a posibles rebrotes, el ritmo de normalización del transporte marítimo, el control de la vía fluvial, el costo de acceso y el camino a seguir para el programa nuclear de Irán”, señaló Adam Turnquist, estratega técnico jefe de LPL Financial, en una nota de análisis.

La jornada alcista llegó un día después de que el mercado sufriera una fuerte caída, motivada por las señales de la Reserva Federal (Fed) sobre una posible suba de tasas antes de que termine el año. El banco central concluyó su reunión de dos días el miércoles manteniendo su tasa de referencia en el nivel actual, pero indicó que podría elevarla al menos una vez antes de diciembre.

El gráfico del índice bursátil alemán DAX en la bolsa de valores de Fráncfort, Alemania. 10 de junio de 2026. REUTERS/personal
El gráfico del índice bursátil alemán DAX en la bolsa de valores de Fráncfort, Alemania. 10 de junio de 2026. REUTERS/personal

“Este cambio en la distribución del riesgo ayuda a explicar por qué alrededor de la mitad del comité consideró que podría ser necesaria una subida de tasas este año”, afirmó James McCann, economista sénior de Edward Jones, en una nota de investigación. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajó al 4,45% desde el 4,49% del miércoles, mientras que el de dos años —más sensible a las decisiones de la Fed— retrocedió al 4,18% desde el 4,20%.

El encarecimiento de la energía ha venido presionando una inflación ya elevada. El precio medio de la gasolina en Estados Unidos bajó de los USD 4 por galón, aunque todavía acumula un alza del 25% respecto al año anterior. Los costos de transporte más altos han encarecido una amplia gama de bienes de consumo.

Tony Welch, director de inversiones de SignatureFD, reconoció que “los mercados se asustaron ayer por la promesa” del presidente de la Fed, Kevin Warsh, de contener la inflación, pero apuntó al descenso del crudo y a la solidez de los resultados empresariales recientes. “En conjunto, el conjunto de datos sigue siendo favorable, independientemente de si la Fed se ha vuelto un poco más agresiva o no”, agregó. Los mercados europeos cerraron con resultados mixtos, mientras que las bolsas asiáticas terminaron la jornada en terreno negativo.

(Con información de AP y Reuters)

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