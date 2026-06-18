EE. UU. acelera la conexión eléctrica de centros de datos de IA sin trasladar el costo a hogares y comercios

La FERC ordenó acelerar la conexión eléctrica de centros de datos de IA en Estados Unidos sin trasladar el costo a hogares y comercios

La Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC) ordenó el jueves a seis operadores regionales de la red eléctrica de Estados Unidosacelerar la conexión de centros de datos de inteligencia artificial y de otros grandes consumidores, para acompañar el aumento de la demanda de esa industria sin trasladar esos costos a usuarios residenciales y comerciales, según Reuters.

La medida abarcó a operadores que abastecen a 200 millones de estadounidenses, dos tercios del área bajo jurisdicción de la FERC, de acuerdo con Reuters.

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Con datos del instituto de investigación del sector eléctrico Electric Power Research Institute, el despacho señaló que los centros de datos ya representan cerca del 5% de la demanda eléctrica del país y que esa proporción podría triplicarse para 2035.

El avance de este criterio regulatorio se produjo después de que el secretario de Energía, Chris Wright, pidiera hace ocho meses a la agencia independiente un papel más activo para lograr que la infraestructura necesaria para la inteligencia artificial se conecte con mayor rapidez a las líneas de alta tensión.

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Según el mismo reporte, Wright encuadró ese pedido en la competencia de Estados Unidos con China por el liderazgo en inteligencia artificial.

Los miembros de la FERC votaron por unanimidad. La orden exigió que los operadores garanticen que los centros de datos de IA y otros grandes consumidores puedan conectarse al sistema de transmisión con rapidez y con reglas claras, con reglas que reduzcan demoras y conflictos en el proceso.

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Quién pagará la conexión de los centros de datos

Los centros de datos deberán asumir el costo completo de las mejoras de red necesarias para su conexión eléctrica (Foto AP/Jenny Kane, archivo)

Laura Swett, presidenta de la comisión y designada por el presidente Donald Trump, describió la votación y sostuvo que preserva los derechos de los estados, protege la fiabilidad del servicio y evita que los consumidores paguen la conexión de esos grandes usuarios.

En declaraciones a la prensa, Swett enfatizó la preocupación por el costo de la electricidad. Dijo: "Sé que a los estadounidenses de todo el país les preocupa la asequibilidad, y a nosotros también“. Luego añadió: ”Me tomo muy en serio la misión que el Congreso nos ha encomendado de garantizar que las tarifas sean razonables".

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La orden también buscó responder a objeciones de empresas de servicios públicos, estados y operadores regionales, que temían perder autoridad sobre la gestión del proceso.

En el mismo sentido, los defensores de energías limpias habían pedido a los reguladores que no debilitaran los esfuerzos estatales para exigir el uso de renovables, y el jueves quedaron conformes con el alcance de la decisión.

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Los centros de datos asumirán el costo de las mejoras de red

La decisión mantuvo en manos de los estados el control sobre las tarifas y las condiciones de la electricidad minorista (REUTERS/Eric Cox)

Según la orden de la comisión, los centros de datos tendrán que asumir el costo completo de cualquier mejora de la red que resulte necesaria para su conexión.

La FERC sostuvo, además, que la decisión mantuvo en manos de los estados el control sobre las tarifas, los términos y las condiciones de la electricidad minorista.

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El alcance del mandato no resolvió, sin embargo, la falta de oferta de energía que está elevando las facturas eléctricas en algunas zonas y que también provocó alertas de apagones.

El problema persistió porque la construcción de esas instalaciones avanzó más rápido que la entrada en operación de nuevas centrales eléctricas para abastecerlas.

Robert Montejo, abogado especializado en centros de datos, interpretó que la resolución muestra que la IA "ha transformado radicalmente el panorama eléctrico".

Agregó que "la red y las políticas anteriores no estaban diseñadas para el ritmo y la magnitud de la demanda que estamos viendo en la infraestructura de IA, y la FERC está dejando claro que quedarse de brazos cruzados ya no es una opción“.

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Las trabas para expandir la infraestructura eléctrica

La industria tecnológica también enfrenta demoras por permisos, oposición local y cuellos de botella en turbinas de gas, transformadores y mano de obra calificada (AP foto/Mike Stewart)

Los gigantes tecnológicos celebraron la posibilidad de conectarse con mayor rapidez al suministro eléctrico nacional para instalaciones que, en algunos casos, consumen más electricidad que una ciudad pequeña.

Según Reuters, en algunos lugares esas empresas informaron que deberían esperar varios años para conectarse a la red.

La industria tecnológica, de todos modos, enfrentó trabas que no se limitan al suministro. También encontró resistencia de comunidades que no quieren convivir con esas instalaciones por el consumo de energía y agua, la contaminación sonora y atmosférica, la escasez hídrica y la pérdida de espacios abiertos o tierras agrícolas.

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Según una estimación, en Estados Unidos funcionan más de 4.000 centros de datos y otros 3.000 están planificados o en construcción.

Al mismo tiempo, aparecieron señales de desaceleración en el ritmo de nuevas obras por retrasos en permisos, oposición local y cuellos de botella en turbinas de gas, transformadores y mano de obra calificada.

El Edison Electric Institute, que representa a las empresas eléctricas de propiedad privada, sostuvo que la orden de la FERC se apoyó en los procesos regionales y estatales ya existentes y que además “apoya la flexibilidad y la innovación”.

Jeff Dennis, director ejecutivo de la Alianza de Clientes de Electricidad, dijo que la orden respondió en particular a las necesidades de los grandes consumidores y de los reguladores estatales.

Según explicó, las tecnológicas enfrentan reglas poco claras para conectar sus centros de datos a los sistemas de transmisión de alta tensión, mientras que los reguladores necesitan mayor claridad sobre quién debe pagar los proyectos regionales de transmisión aprobados a nivel federal.

La FERC pidió a los operadores de red que respondan en 30 días cómo garantizarán un suministro adecuado para centros de datos nuevos y futuros, y en 60 días cómo integrarán a los grandes consumidores bajo las nuevas directrices.

Tras la reunión, Swett dijo a la prensa que esperaba que los procesos de conexión más rápidos entraran en vigor lo antes posible, aunque no fijó una fecha.

Rob Gramlich, consultor energético con sede en Washington, sostuvo que los estados deberían definir con rapidez normas para incorporar a los grandes consumidores de energía y evitar que los costos recaigan sobre clientes residenciales y comerciales.

También advirtió que la FERC podría ejercer una jurisdicción más amplia sobre los problemas de interconexión si los estados no actúan pronto.

La orden del jueves amplió un paso previo que la FERC había dado en diciembre, cuando votó a favor de permitir que empresas tecnológicas conectaran un centro de datos directamente a una central eléctrica. La nueva decisión buscó asegurar que esa posibilidad quede disponible en todo el país.