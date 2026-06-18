Menos de la mitad de los estadounidenses pudo acceder y pagar atención médica de calidad en 2025, según un estudio

Menos de la mitad de los estadounidenses pudo acceder y pagar atención médica de calidad en 2025, según el índice de West Health y Gallup (Imagen Ilustrativa Infobae)

Menos de la mitad de los estadounidenses pudo sostener en 2025 una situación de costos seguros para su atención médica, según el índice de asequibilidad elaborado por Gallup junto con West Health.

La medición ubicó en 49% a los adultos que dijeron tener acceso a atención sanitaria de calidad y, además, haber podido pagar consultas y medicamentos recetados en los meses previos.

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El dato se conoció antes de un cambio en el mercado: a comienzos de 2026 vencieron los subsidios fiscales reforzados de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el informe citado, ese vencimiento coincidió con un encarecimiento de las primas y llevó a algunos estadounidenses a renunciar al seguro médico.

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En el mismo estudio, Gallup indicó que la preocupación por el futuro inmediato aumentó.

El 51% de los consultados dijo estar preocupado por cómo pagará los servicios médicos durante el próximo año, mientras que el 42% expresó preocupación por el costo de los medicamentos recetados. En ambos casos, la consultora lo presentó como el nivel más alto desde que empezó a seguir estos indicadores en 2021.

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Qué mide el índice de asequibilidad y qué significa caer por debajo de la mitad

El índice de asequibilidad no mide solo si una persona tiene seguro médico, sino si el acceso a la atención médica y su costo resultan viables (Imagen Ilustrativa Infobae)

El índice de West Health–Gallup no se limita a la pregunta “¿tiene seguro?”, sino que busca medir si el acceso al sistema es viable en términos de gasto. La categoría “costos seguros” combina, según la metodología del informe, dos dimensiones: la percepción de acceso a atención de calidad y la capacidad reciente de pago de atención médica y medicamentos.

Esa distinción permite entender por qué el problema puede aparecer incluso entre personas con cobertura formal.

Un plan puede existir, pero ser difícil de usar si los deducibles, copagos o el precio de los fármacos presionan el presupuesto del hogar. El 49% resume una combinación de acceso y pago efectivo, no solo afiliación a una póliza.

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El estudio también clasificó a los encuestados en otros dos grupos. En 2025, 41% quedó en la categoría “costos inseguros”, definida por Gallup como la de quienes reportaron falta de acceso a atención de calidad o dificultades recientes para pagar atención o medicamentos.

Otro 10% fue “costos desesperados”, la categoría de quienes señalaron problemas de acceso y, además, dificultades recientes para pagar tanto atención como medicamentos.

Gallup informó que el indicador había alcanzado un máximo de 61% en 2022 y que, desde entonces, cayó de manera sostenida. Según la misma serie, la medición comenzó en 2021.

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Ingresos altos: el deterioro también se reflejó en hogares de mayores ingresos

La pérdida de asequibilidad de la atención médica en Estados Unidos también alcanzó a hogares de ingresos altos, incluso entre quienes ganan más de USD 180.000 al año (Imagen Ilustrativa Infobae)

El relevamiento mostró que la dificultad para costear la atención médica no se concentró de manera exclusiva en los sectores de menores ingresos. Gallup indicó que alrededor de un tercio de los hogares con ingresos anuales de USD 120.000 a USD 179.999 dijo no contar con una cobertura de calidad o tener problemas para pagar gastos como los medicamentos recetados.

La encuesta ubicó ese tipo de dificultades también en el escalón superior: una quinta parte de los hogares que ganan al menos USD 180.000 al año reportó que no tenía cobertura de calidad o que enfrentaba problemas para pagar determinados gastos asociados a la atención médica.

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En conjunto, los resultados mostraron que la pérdida de asequibilidad alcanzó a hogares de distintos niveles de ingreso. El gasto sanitario puede crecer por múltiples vías —desde el precio de los medicamentos hasta la estructura de deducibles— y trasladarse a hogares con distintos niveles de ingreso.

Edad: un retroceso transversal, con los jóvenes como el segmento más expuesto

Los adultos de 18 a 29 años fueron el grupo más expuesto, mientras el fin de los subsidios de la ACA y la suba de primas sumaron presión en 2026

Gallup también segmentó resultados por edad. En su comparación interanual, todos los grupos etarios salvo el de 50 a 65 años mostraron una caída en la proporción de personas capaces de costear la atención médica entre 2023 y 2025, de acuerdo con los datos presentados en el informe.

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Los adultos de 18 a 29 años aparecieron como el grupo más vulnerable. Según Gallup, solo alrededor de un tercio de ese segmento se consideró en una situación “segura” para cubrir atención médica.

En el mismo informe, esa franja etaria quedó como la de menor proporción de personas dentro de la categoría “costos seguros”, en comparación con otros grupos de edad.

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El reporte también describió el fenómeno como transversal, con diferencias entre segmentos. El punto común fue el retroceso en la proporción de personas que reportaron capacidad de pago y acceso a atención de calidad.

2026: subsidios de la ACA, primas y señales de inscripción

El propio informe advirtió que el trabajo de campo se realizó antes de que vencieran, a comienzos de 2026, los subsidios fiscales reforzados de la ACA. En el texto fuente, ese cambio aparece como un elemento de contexto que elevó el costo mensual de los planes para parte de los afiliados.

Presentado de ese modo, el vencimiento funciona como un factor que enmarca el indicador de 2025, sin convertirlo automáticamente en una medición del impacto pleno de 2026.

En paralelo, el escenario de 2026 incorporó señales en la inscripción. El texto fuente indicó que datos de enero de 2026 mostraron que la inscripción en planes de la ACA disminuyó en más de 1 millón frente a 2025.

En la misma línea, KFF, la organización sin fines de lucro dedicada a investigación y análisis de políticas de salud en Estados Unidos, estimó que casi 5 millones de personas menos se inscribirán en esos planes durante 2026.

Ese marco coincidió con anuncios del gobierno federal. En enero, según la Casa Blanca, la administración de Donald Trump presentó el “Gran Plan de Salud” y la iniciativa reduciría las primas de los seguros médicos y entregaría dinero directamente a los estadounidenses para cubrir gastos de atención sanitaria.

Un mes después, la misma administración lanzó TrumpRx, un sitio web que, de acuerdo con la comunicación oficial, permite obtener medicamentos a precios reducidos.

El 49% de 2025 describió una tendencia previa a los cambios de comienzos de 2026.