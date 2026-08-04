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Investigan como homicidio la muerte de un recluso hispano en una prisión del sur de California

Hector Ozuna, de 66 años, fue encontrado inconsciente en su celda de la Prisión Richard J. Donovan y murió minutos después; su compañero de celda quedó detenido en alojamiento restringido

Fotografía de frente de Hector Ozuna, un hombre de edad avanzada, calvo, con bigote y barba gris, tatuajes en el cuello y vistiendo ropa naranja
Hector Ozuna, de 66 años, fue hallado sin vida en su celda de la Prisión Richard J. Donovan el 1 de agosto de 2026. Las autoridades californianas tratan el caso como un homicidio (California Department of Corrections and Rehabilitation)
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Un recluso de 66 años fue hallado sin vida dentro de su celda en la Prisión Richard J. Donovan, ubicada en Otay Mesa, San Diego, en lo que las autoridades investigan como un homicidio.

El Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR, por sus siglas en inglés) confirmó el hecho el sábado 1 de agosto de 2026, después de que el personal del penal encontrara a Hector Ozuna inconsciente junto a su compañero de celda.

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Vista aérea de un complejo penitenciario con múltiples edificios, carreteras internas, zonas de aparcamiento y cercas perimetrales en un terreno árido
El centro penitenciario estatal de Otay Mesa, en el condado de San Diego, acumula al menos tres muertes violentas entre sus internos en menos de dos años (Donovan Correctional Facility)

Hallazgo y primeras respuestas

A las 6:07 de la madrugada, custodios del penal encontraron a Ozuna sin respuesta dentro de la celda que compartía con Alexis Guerrero, de 30 años.

El personal intervino de inmediato y trasladó al recluso a la enfermería de la prisión. “El personal respondió de inmediato y continuó con las medidas para salvarle la vida a Ozuna mientras lo trasladaban al área de triaje y tratamiento del penal”, afirmó el CDCR en un comunicado oficial.

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A pesar de los esfuerzos, los médicos declararon muerto a Ozuna a las 6:57 a.m., 50 minutos después de su hallazgo.

Guerrero fue retirado de la celda y trasladado a alojamiento restringido, donde permanece mientras la Unidad de Servicios de Investigación del penal y la Fiscalía del Condado de San Diego llevan adelante la investigación.

El San Diego Union-Tribune detalló que no se hallaron armas fabricadas en el lugar, un dato que la oficina del CDCR también confirmó en su comunicado.

Retrato de hombre con pelo oscuro recogido, bigote, barba, tatuaje en la frente y mejilla izquierda, y en el cuello. Fondo gris liso
El compañero de celda de la víctima permanece en alojamiento restringido mientras la Fiscalía del Condado de San Diego y la Unidad de Investigación del penal avanzan en el caso (California Department of Corrections and Rehabilitation)

Los antecedentes de víctima y sospechoso

Ozuna había llegado a la Prisión Richard J. Donovan desde el Condado de Riverside el 17 de febrero de 2023. Cumplía una condena de cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional por agresión con arma mortal bajo la llamada “three strikes law” —la ley de los tres delitos graves de California—, que incluía un agravante por causar lesiones corporales graves. Era, en otras palabras, su tercer delito calificado.

Su compañero de celda, Guerrero, fue recibido en el mismo penal desde el Condado de San Bernardino el 13 de junio de 2024.

Purga una condena de seis años, aunque las autoridades no precisaron los cargos por los que fue sentenciado, tal y como lo señaló KESQ en su cobertura del caso.

California opera 31 prisiones estatales bajo la administración del CDCR, con una población de aproximadamente 90.000 internos, uno de los sistemas penitenciarios más grandes de Estados Unidos (REUTERS/Mike Blake)
California opera 31 prisiones estatales bajo la administración del CDCR, con una población de aproximadamente 90.000 internos, uno de los sistemas penitenciarios más grandes de Estados Unidos (REUTERS/Mike Blake)

Investigación en curso y contexto del penal

La Oficina del Inspector General fue notificada sobre la muerte, y la Oficina del Médico Forense del Condado de San Diego tiene a su cargo la determinación oficial de la causa del deceso, aseguró el CDCR.

La Fiscalía del Condado de San Diego interviene en paralelo junto a los investigadores del propio penal.

La muerte de Ozuna no es un hecho aislado dentro de las instalaciones de Richard J. Donovan. El San Diego Union-Tribune recordó que al menos otros dos reclusos perdieron la vida en el mismo centro en los últimos años: en febrero de 2024, Guy Perez, de 53 años, murió tras ser atacado a cuchilladas por dos internos; y en agosto de 2025, Jerry Elliott, de 43 años, fue presuntamente asesinado por su compañero de celda.

Dos hombres posan en fotografías policiales. El de la izquierda es calvo con barba gris. El de la derecha tiene pelo corto, bigote y barba
Ni Perez (izquierda) ni Elliott (derecha) son casos aislados en Richard J. Donovan, un penal con un historial reciente de violencia letal entre internos (California Department of Corrections and Rehabilitation)

El penal acumula así tres muertes violentas en menos de dos años, todas ellas ocurridas dentro de celdas compartidas.

La investigación continúa abierta y las autoridades no descartaron nuevas detenciones ni formularon cargos formales contra Guerrero hasta tanto el médico forense no emita su dictamen oficial sobre la causa de muerte de Hector Ozuna.

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