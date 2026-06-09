Dramático rescate en Florida: un policía sacó del mar a una mujer de 68 años y le salvó la vida con RCP

Un impactante rescate quedó registrado por las cámaras corporales de la Oficina del Sheriff del Condado de Volusia, luego de que dos agentes lograran reanimar mediante RCP a una mujer de 68 años. La víctima había sido arrastrada inconsciente y sin pulso desde el mar en New Smyrna Beach, en una intervención contrarreloj que le salvó la vida

Un agente del condado de Volusia rescató a una mujer de 68 años que se encontraba inconsciente en el mar de New Smyrna Beach, Florida, y logró reanimarla. El hecho ocurrió el sábado 6 de junio.

La intervención evitó una muerte en cuestión de minutos, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Volusia. El rescate quedó registrado en la cámara corporal del agente Gourley, que muestra el momento en que entra al agua poco profunda, toma a la mujer —que flotaba boca abajo— y la arrastra hasta la orilla.

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A las 10:15 de la mañana, bañistas alertaron a los alguaciles sobre una nadadora en problemas. Fue entonces cuando Gourley la localizó de inmediato y la sacó del agua.

La mujer rescatada en la playa de Florida fue trasladada al hospital en estado estable después de las maniobras de RCP y estabilización (Oficina del Sheriff del Condado de Volusia)

La mujer no tenía pulso.

Cómo actuaron los agentes en la orilla

Gourley y el agente Manhart, quien se sumó al rescate, comenzaron a realizarle RCP en la arena. Lograron reanimarla antes de que llegara el equipo de seguridad de playa, que continuó con las maniobras. La mujer fue trasladada al hospital en estado estable.

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La Oficina del Sheriff del Condado de Volusia anunció reconocimientos para los agentes y destacó que la alerta de los bañistas fue clave en el rescate (Oficina del Sheriff del Condado de Volusia)

La oficina también anunció que ambos agentes recibirán reconocimientos formales: “Esta situación es un recordatorio de que los bañistas atentos, como quienes avistaron a la mujer y alertaron rápidamente a los agentes, pueden marcar toda la diferencia. Se otorgarán premios de salvamento a los agentes involucrados por sus acciones”, concluyó el comunicado publicado en Facebook.

Otro rescate en Florida: una anciana atrapada en un auto que se hundía

Un mes antes, el 1 de mayo, una situación en Pompano Beach se resolvió en cuestión de segundos. Una mujer de edad avanzada quedó atrapada dentro de un vehículo que se hundía en un canal junto a un centro comercial en el bloque 2600 de South Palm Aire Drive.

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El detective Robert Rutkowski y el agente Zachary Kerin, del Broward Sheriff’s Office, junto al capitán de bomberos de Fort Lauderdale Keith Costa —fuera de servicio en ese momento—, fueron los primeros en llegar. Los tres saltaron al canal sin demora.

El Broward Sheriff’s Office publicó el 5 de junio el video de las cámaras corporales con cada segundo de la operación, desde el salto al agua hasta el momento en que el vehículo desaparece bajo la superficie.

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La decisión que le salvó la vida

Los rescatistas descartaron abrir la puerta del auto para no acelerar el hundimiento. “En esa situación, no queríamos abrir una puerta porque eso aumenta la probabilidad de que el vehículo se hunda”, explicó Costa a CBS Miami.

Kerin optó por romper la ventana del lado del pasajero. Se cortó la mano en el proceso, pero la maniobra les dio los segundos que necesitaban para sacar a la mujer, que aún llevaba el cinturón de seguridad puesto.

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Dos agentes del Condado de Broward y un capitán de bomberos de Fort Lauderdale rescataron a una mujer atrapada en un auto que se hundía en un canal de Pompano Beach (Broward Sheriff’s Office)

El margen fue mínimo. “Fue muy rápido. En el segundo en que el agua empezó a filtrarse por esa ventana, solo fueron unos instantes antes de que el vehículo quedara bajo el agua”, recordó Costa ante CBS Miami.

Rutkowski lo precisó en el video del BSO: “Probablemente tuvimos alrededor de un minuto antes de que el vehículo se hundiera“. Las imágenes muestran cómo, segundos después de sacar a la mujer, el auto desaparece por completo bajo la superficie.

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La mujer sobrevivió y los rescatistas recibieron reconocimiento

Una vez en la orilla, los paramédicos de Pompano Beach Fire Rescue atendieron a la mujer y le dieron el alta. El BSO determinó que el accidente fue involuntario.

La víctima estaba “asustada” y “nerviosa”, según Costa, pero siguió las instrucciones en todo momento. “La tranquilizamos en todo momento”, dijo el capitán.

El sheriff Gregory Tony valoró el operativo en un comunicado: “La cámara corporal muestra un rescate. Muestra cómo la diferencia entre la tragedia y la supervivencia se midió en segundos“.

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El detective Robert Rutkowski, el agente Zachary Kerin y el capitán Keith Costa fueron los primeros en llegar al vehículo en el agua (Broward Sheriff’s Office)

Costa atribuyó el resultado a la casualidad de estar en el lugar indicado: “La razón por la que uno entra a este trabajo es para ayudar a la gente y salvar vidas; este fue un incidente en el que estuve en el lugar correcto en el momento correcto”.

Rutkowski lo resumió con más economía: “Nuestro trabajo era salvar una vida; eso fue lo que hicimos. Lo logramos”.