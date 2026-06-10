MARTA lanza una aplicación con seguimiento en tiempo real y mejoras de seguridad para los pasajeros

MARTA lanzó una nueva aplicación móvil y herramientas web para mejorar la experiencia de los usuarios del transporte público en Atlanta

El pasado martes 9 de junio, la Autoridad de Tránsito Rápido Metropolitano de Atlanta (MARTA) presentó una nueva aplicación móvil y un conjunto de herramientas web diseñadas para transformar la experiencia de los usuarios del transporte público en la ciudad. El lanzamiento se produce en un momento especialmente sensible para la institución, dado el clima de preocupación que atraviesan los pasajeros tras una serie de incidentes recientes relacionados con la seguridad en el sistema de transporte.

La presentación de la aplicación coincidió con un hecho de alto impacto: ese mismo día, fiscales federales formularon cargos contra Anthony Tyrone Gresham, de 42 años, acusado de disparar a un joven de 17 años a bordo de un tren de MARTA en Midtown Atlanta la semana anterior. Este incidente no es aislado; en las últimas semanas, se han registrado varios episodios de violencia y situaciones de riesgo que han despertado inquietud entre los usuarios habituales. La percepción de inseguridad ha crecido de manera palpable, especialmente ante la expectativa de una mayor afluencia de pasajeros por la celebración de la Copa Mundial de la FIFA en los próximos días. En este contexto, la prioridad de MARTA es ofrecer herramientas tecnológicas que no solo mejoren la eficiencia del servicio, sino que también brinden a los usuarios una mayor sensación de protección y control durante sus trayectos.

PUBLICIDAD

El clima entre los usuarios refleja el impacto de estos eventos recientes. Jonathan Orton, uno de los habituales del transporte, reconoce que viajar en MARTA puede ser una experiencia incómoda, sobre todo en momentos de alta demanda o tras incidentes que generan alarma entre los pasajeros. Orton menciona ejemplos cotidianos: “A veces hay retrasos y cancelaciones inexplicables. En ocasiones puede resultar incómodo o generar una sensación de inseguridad, pero no me ha ocurrido nada traumático. Sería estupendo poder denunciar incidentes con mayor facilidad”. Su testimonio expone la necesidad, sentida por muchos, de contar con mecanismos sencillos y directos para reportar hechos que pongan en riesgo la tranquilidad de los viajeros.

Los usuarios de MARTA reclamaron más seguridad, menos retrasos y canales simples para denunciar incidentes desde el teléfono (Captura de video)

Otro usuario, Trayshun Peeks, expresa su expectativa ante las funciones de actualización de estado y alerta que incorpora la nueva aplicación. Para él, la integración de las funcionalidades de seguridad y la posibilidad de realizar informes desde el propio teléfono representa un avance significativo. “Han pasado muchas cosas escandalosas. Mucha gente ha recibido disparos y puñaladas. Da un poco de miedo. Menos mal que ahora muestran la hora en tiempo real, porque Dios sabe que eso es un problema. Estar sentado en la estación de tren durante una hora y pico, y que el tren se retrase todo ese tiempo”, señala Peeks. Su experiencia ilustra cómo los retrasos y la incertidumbre sobre los horarios, sumados a los recientes episodios de violencia, afectan directamente la percepción de los usuarios respecto al sistema de transporte.

PUBLICIDAD

La respuesta institucional de MARTA a estas preocupaciones se materializa en el desarrollo de una aplicación móvil rediseñada y un conjunto de herramientas web enfocadas en la seguridad y la experiencia digital del usuario. La aplicación, disponible de manera gratuita tanto para dispositivos iOS como Android, permite planificar viajes, consultar llegadas en tiempo real y monitorear el estado del sistema desde cualquier dispositivo con acceso a internet. Los pasajeros pueden así acceder a información precisa y actualizada sobre trenes y autobuses, así como recibir alertas inmediatas ante cualquier incidencia o cambio en el servicio.

Entre las funciones más destacadas de la nueva plataforma se encuentra el seguimiento en tiempo real de trenes y autobuses. Esta herramienta muestra la posición exacta de los vehículos y predice los tiempos de llegada a partir de los datos directos de MARTA, lo que facilita la organización de los desplazamientos y reduce la incertidumbre típica de los retrasos. Los usuarios también pueden trazar rutas, comparar distintas opciones de viaje y guardar trayectos y destinos frecuentes para un acceso más ágil y personalizado.

PUBLICIDAD

La nueva aplicación de MARTA permite planificar viajes, consultar llegadas en tiempo real y monitorear el estado de trenes y autobuses (Captura de video)

La aplicación integra, además, un sistema de notificación y reporte de incidentes que sustituye a la anterior aplicación “See & Say”. Ahora, los usuarios pueden comunicar problemas de seguridad o situaciones sospechosas directamente a la policía de MARTA y a los equipos de atención, todo desde su teléfono móvil. Esta funcionalidad responde a la demanda de los pasajeros de contar con canales eficaces y rápidos para alertar sobre episodios que puedan poner en riesgo su integridad o la de otros.

Un aspecto central en el rediseño de la aplicación y las herramientas web de MARTA es la accesibilidad. Todo el entorno digital ha sido concebido para que personas con necesidades especiales, ya sean visuales, auditivas o de movilidad, puedan utilizar el sistema sin barreras, garantizando así una experiencia inclusiva para toda la comunidad de Atlanta. El soporte multilingüe es otro pilar: la plataforma ofrece acceso en español, chino (tradicional y simplificado), tagalo, vietnamita, coreano, francés y árabe, lo que facilita la interacción de un público diverso y refuerza el compromiso de MARTA con la atención a los distintos sectores que conforman su base de usuarios.

PUBLICIDAD

En síntesis, el lanzamiento de la nueva aplicación de MARTA representa una respuesta tecnológica directa a las demandas de seguridad y eficiencia planteadas por los usuarios en un escenario de alta sensibilidad. Las funcionalidades de seguimiento en tiempo real, planificación personalizada, canales ágiles de denuncia y accesibilidad ampliada buscan restituir la confianza en el sistema de transporte y acompañar el crecimiento de la demanda en eventos de gran magnitud como la Copa Mundial de la FIFA. La institución apuesta así por una experiencia digital moderna, segura y adaptada a las necesidades actuales de los pasajeros.