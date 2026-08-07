Un juez desestimó el cargo por tenencia ilegal de un arma contra el jugador de la NBA James Harden

La fiscalía pidió desestimar el caso de James Harden tras el cumplimiento de un programa de resolución alternativa en el condado de Harris (Foto AP/Frank Franklin II).

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La causa contra el basquetbolista de la NBA James Harden en Texas quedó cerrada después de que un juez desestimó el cargo menor por portación de arma que pesaba sobre el escolta de los Cleveland Cavaliers, según registros judiciales citados por Associated Press y The Athletic, perteneciente a The New York Times.

La resolución fue firmada por el juez penal del Condado de Harris, Alex Salgado, a pedido de la fiscalía, luego de que Harden cumplió un “acuerdo de resolución alternativa” que le permitió evitar antecedentes penales.

Este tipo de programas suele ofrecer a los acusados la posibilidad de evitar una condena a cambio de tareas comunitarias, aunque la documentación judicial del caso no detalla qué condiciones aceptó el jugador.

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El cierre de la causa se conoció en un momento en que la situación contractual del jugador todavía no fue definida para la próxima temporada.

Los detalles del arresto de Harden

De acuerdo con Associated Press, el caso se originó el 13 de junio en Houston a las 3:40, cuando Harden fue arrestado después de que un agente policial observó un arma de fuego dentro de su vehículo. La pistola estaba sobre el asiento del auto y no llevaba funda.

La legislación de Texas considera falta menor de Clase A llevar un arma “a la vista” dentro de un automóvil sin licencia, una infracción sancionable con hasta un año de cárcel y una multa de hasta USD 4.000.

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El basquetbolista fue ingresado en la cárcel del Condado de Harris a las 4:57 y recuperó la libertad tras pagar una fianza de USD 100.

Las condiciones de la fianza le impedían poseer armas de fuego y lo obligaban a someterse a análisis de orina aleatorios, además de abstenerse de consumir alcohol, drogas, sustancias controladas o marihuana, salvo prescripción médica.

James Harden recuperó la libertad tras pagar una fianza de USD 100 y quedó sujeto a restricciones sobre armas, consumo de sustancias y análisis de orina (REUTERS/Dale Zanine-Imagn Images).

Según reportes de CBS Sports y The Athletic fechados cuando ocurrió el incidente, el jugador no registraba antecedentes penales ni historial de arrestos, aunque había afrontado investigaciones policiales y demandas civiles.

En 2025 una mujer presentó una demanda contra Harden y otras personas en la que acusó a un sobrino de él de haberla agredido sexualmente en una fiesta de Año Nuevo en la casa de Harden en Houston.

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Entre otros episodios figuran una demanda civil presentada en 2013 por un aficionado de Los Angeles Lakers que acusó a Harden de agredirlo a la salida de un club nocturno.

Además, se menciona otra acción iniciada por un fotógrafo tras un altercado en Hollywood y una denuncia de Moses Malone Jr., hijo del reconocido pívot Karl Malone, por una presunta agresión en Houston.

Por último, figura una investigación abierta en Arizona en 2018 por acusaciones de que tomó a una mujer de la muñeca, le quitó el teléfono y lo rompió, un caso que terminó sin cargos.

No se conocen los términos específicos del acuerdo de resolución alternativa que cerró el caso de James Harden (REUTERS/Brad Penner-Imagn Images).

La trayectoria deportiva de Harden

En su trayectoria deportiva, el base completó su 17ª temporada en la NBA en mayo de este año, cuando los New York Knicks vencieron a Cleveland por 4-0 en la final de la Conferencia Este. Durante la fase regular, promedió 23,6 puntos por partido y disputó 70 de los 82 encuentros.

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Harden llegó a Cleveland en un traspaso durante la última temporada, luego de pasos por Oklahoma City, Houston, Brooklyn, Philadelphia y Los Angeles Clippers.

A fines de junio venció su opción de jugador por USD 42,3 millones y sigue como agente libre sin restricciones mientras negocia un nuevo acuerdo con los Cavaliers, a la espera de regresar a la franquicia.

El escolta fue 11 veces All-Star, integró en ocho ocasiones los equipos All-NBA y ganó el premio al Jugador Más Valioso (MVP) en la temporada 2017-18.