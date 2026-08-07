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Polémica en Reino Unido: un gobierno local propone limitar el consumo de alcohol en pubs y bares

La consulta pública propone más asientos, servicio en mesa para bebidas y comida, reducción de áreas de barra para desincentivar la embriaguez excesiva en el Soho y el West End

La política de Westminster afectaría al Soho y al West End, dos zonas clave de la vida nocturna y la hospitalidad en Londres. (Reuters)
La política de Westminster afectaría al Soho y al West End, dos zonas clave de la vida nocturna y la hospitalidad en Londres. (Reuters)
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En Londres, el consejo local de Westminster desató una polémica al proponer restricciones al consumo de bebidas de pie en pubs y bares, una práctica arraigada en la cultura británica. El borrador de política de licencias generó el rechazo de la industria de la hospitalidad y de destacados políticos del país.

El documento, aún en fase de consulta pública, establece que los establecimientos que soliciten licencia deben desincentivar la “embriaguez excesiva” y ofrecer más asientos para que los clientes puedan sentarse y pedir comida en mesa, “en lugar de espacios de barra abiertos que atienden el consumo vertical de alto volumen”. El texto recomienda además que la venta de alcohol y comida se realice exclusivamente mediante servicio de camareros, eliminando la posibilidad de pedir directamente en la barra.

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La medida afectaría al Soho y el West End, zona que concentra más establecimientos con licencia para vender alcohol que cualquier otra autoridad local del Reino Unido y uno de los distritos de ocio nocturno más concurridos de Europa. El borrador incluye además una restricción adicional: prohibir la apertura de nuevos locales en esa área, lo que abarcaría pubs, bares, establecimientos de comida rápida y espacios con música, baile o entretenimiento similar.

Andy Burnham defendió a los pubs como parte de la vida británica y pidió que los líderes locales trabajen con el sector de la hospitalidad. (Reuters)
Andy Burnham defendió a los pubs como parte de la vida británica y pidió que los líderes locales trabajen con el sector de la hospitalidad. (Reuters)

El líder del consejo, Paul Swaddle, calificó de “confusas” las versiones publicadas —la prensa local llegó a titular “¿Solo sentados en los pubs?”— y aclaró que la iniciativa no busca prohibir que alguien tome una cerveza de pie, sino reducir el ruido y el comportamiento desordenado. “Esto tiene que ver con la seguridad, no con impedir que alguien esté de pie en la barra con una cerveza en la mano”, afirmó. El consejo señaló además que su obligación es garantizar que Westminster sea “un gran lugar para vivir” para quienes residen allí.

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Las críticas llegaron desde los niveles más altos del gobierno. El primer ministro Andy Burnham visitó el mes pasado el pub The Hare, en Harlow, Essex, donde declaró: “Los pubs que tenemos están en el corazón de las calles comerciales. Seré un defensor de ellos. Alzaré la voz por ellos y actuaré”. Un portavoz de su oficina añadió que compartir una cerveza de pie no es una molestia, sino parte de la “vida británica”, y que Burnham alienta a los líderes locales a trabajar con el sector para que pueda prosperar.

La industria del ocio nocturno advirtió que limitar el consumo de pie en pubs y bares reduciría capacidad, elevaría costos y desviaría clientes fuera del Soho. (Reuters)
La industria del ocio nocturno advirtió que limitar el consumo de pie en pubs y bares reduciría capacidad, elevaría costos y desviaría clientes fuera del Soho. (Reuters)

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, anunció que usaría nuevas facultades previstas para su oficina para revisar la política de Westminster. “No se puede gestionar un distrito de vida nocturna mundialmente famoso con una mentalidad de salón comunal”, escribió en X. “La hospitalidad y la vida nocturna de Londres sostienen empleos, cultura y crecimiento”. Una legislación secundaria que se espera aprobar a finales de este año le otorgaría poderes para intervenir directamente en las decisiones sobre licencias de los ayuntamientos.

Lesley Lewis, que dirige el pub French House en el Soho desde hace 37 años, advirtió que la propuesta solo derivaría a los clientes hacia otras zonas de la ciudad. “Dependemos de esa gente de pie para los alquileres y las tasas que nos asignan”, dijo. “La gente quiere divertirse en Soho, quiere tomar algo afuera, quiere bailar. No quiere sentarse y quedarse simplemente donde está; quiere conocer gente y charlar”.

Desde la Asociación de Industrias del Ocio Nocturno, su director ejecutivo Michael Kill advirtió que reducir ese espacio alteraría el carácter de los locales, reduciría su capacidad y elevaría los costos operativos de empresas que ya atraviesan presión financiera en un sector que aún no termina de recuperarse de la pandemia.

(Con información de AP y The Guardian)

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