JD Vance habla sobre la posibilidad de que EEUU combata al crimen organizado en México

JD Vance dijo que busca trabajar con las autoridades de México, aunque “reserva el derecho” de actuar de forma unilateral. Spencer Platt/Pool via REUTERS

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, sostuvo que “tomaremos acción militar” si considera que es necesario para proteger a su población, aunque dijo que busca trabajar con las autoridades de México, de acuerdo con una entrevista con N+ Univisión difundida este 17 de junio. Aunque destacó que tienen que reservarse “el derecho” de ingresar activos a territorio nacional.

Al ser cuestionado sobre si respetará la “línea roja” de no realizar operaciones militares en territorio mexicano, que atribuyó a la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, Vance no dio una respuesta de sí o no. El vicepresidente reiteró que su prioridad es la defensa de su país, aunque insiste en que prefiere coordinarse con el gobierno mexicano.

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El vicepresidente Vance también acusó que, durante la administración de Joe Biden, los cárteles tuvieron “tanta vía libre” desde México “porque tenían tanto dinero”. Según el funcionario, esas organizaciones obtienen recursos en Estados Unidos por “la droga y el tráfico sexual”, lo que las hizo “muy poderosas”, y afirmó que su objetivo es ayudar a que sean “menos poderosas”.

Al ser cuestionado por la “línea roja” de no realizar operaciones en territorio mexicano, Vance evitó responder al inicio con un sí o un no. Matt Rourke/Pool via REUTERS

En la misma conversación, Vance planteó como ejemplo un escenario en el que una organización criminal mexicana transporta “una carga masiva de armas y fentanilo” rumbo a Estados Unidos y “la única manera de detenerlo” es actuar contra ese grupo: “Por supuesto que iremos tras él”, dijo.

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Vance aseguró que en ese escenario “nos encantaría trabajar con el gobierno de México”. Sin embargo, aclaró que “tenemos que defender a nuestra gente”.

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