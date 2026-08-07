Familias demandan a Nueva York por las muertes del brote de legionelosis en Harlem en 2025

Las familias de víctimas del brote de legionelosis en Harlem demandaron a la ciudad de Nueva York por siete muertes y más de 100 contagios en 2025 (ABC7)

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Las familias de personas que murieron en el brote de legionelosis de Harlem en agosto de 2025 demandaron a la ciudad de Nueva York y sostienen que dos torres de refrigeración de instalaciones municipales liberaron la bacteria que causó una crisis sanitaria con siete fallecidos y más de 100 enfermos, en un contexto en el que la ciudad endureció esta semana los controles sobre esos sistemas.

El brote se originó en el centro de Harlem y fue rastreado hasta dos propiedades de la ciudad: el Hospital de Harlem y una obra en construcción para un laboratorio de salud pública municipal, según The New York Times. Las demandas afirmaron que la ciudad y sus subcontratistas no realizaron el mantenimiento adecuado de esas torres.

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Los casos fueron presentados el jueves ante el Tribunal Supremo del Estado de Nueva York por el abogado Ben Crump y el bufete Weitz & Luxenberg. Crump y su estudio representaron a las familias de cinco personas fallecidas y a varias que se contagiaron y enfermaron.

La acción judicial se sumó a una denuncia anterior presentada en mayo por el mismo brote. En los nuevos expedientes se nombró como demandados a la ciudad de Nueva York, al Departamento de Salud y Hospitales de la Ciudad de Nueva York y a los subcontratistas responsables del mantenimiento de los centros de refrigeración.

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Nueva York endureció los controles tras una cadena de brotes

Kathy Hochul promulgó una ley que exige certificar cada seis meses todas las torres de refrigeración de la ciudad de Nueva York tras otro brote en Manhattan (REUTERS/Adam Gray)

La legionelosis es causada por la bacteria Legionella, que prolifera en agua tibia y estancada. En Nueva York, muchos brotes fueron vinculados al vapor que sale de torres de refrigeración ubicadas en azoteas, y la infección puede derivar en una neumonía grave, sobre todo en personas mayores o con enfermedades crónicas.

La ciudad se convirtió en un foco de esta enfermedad a medida que los casos aumentaron en Estados Unidos durante las últimas décadas. Entre los factores mencionados figuraron la densidad de estas instalaciones —más de 5.000 en la ciudad, la mayoría en techos de Manhattan— y el flujo de peatones en las veredas.

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El miércoles, la gobernadora Kathy Hochul promulgó una ley que obliga a certificar cada seis meses todas las torres de refrigeración de la ciudad de Nueva York. La medida llegó después de otro brote este verano en el Upper East Side de Manhattan, donde murieron siete personas y más de 90 resultaron infectadas.

En ese episodio, las autoridades sanitarias dijeron que la propagación estuvo asociada a una torre de refrigeración, aunque todavía no determinaron cuál fue la responsable. La semana pasada, los funcionarios informaron que ese brote había terminado.

Las familias acusan falta de pruebas, tratamiento y advertencias

Las familias denunciaron que no se hicieron pruebas, tratamiento ni advertencias adecuadas sobre el riesgo de legionelosis en las torres de refrigeración (REUTERS/Adam Gray)

Las demandas sostuvieron que los demandados “no realizaron las pruebas, el tratamiento ni el mantenimiento adecuados de las torres de refrigeración, no cumplieron con las regulaciones estatales y municipales sobre torres de refrigeración y no advirtieron al público del peligro”.

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En una rueda de prensa celebrada el jueves, Crump estuvo acompañado por el reverendo Al Sharpton, abogados de Weitz & Luxenberg y familiares de personas fallecidas o contagiadas durante el brote de 2025.

Una de ellas fue Lakisha Plowden, prometida de Bruce Scott, quien contrajo la enfermedad mientras trabajaba en el Hospital de Harlem.

“Ahora soy madre soltera”, dijo Plowden, citada por The New York Times. Scott dejó una hija de 6 años, Brooke, a quien criaba junto con ella.

Plowden añadió: “Mi hija no quiere separarse de mí a menos que esté en la escuela. No quiere que salga a ningún lado, porque la última vez que vio a su papá, él se iba al hospital y nunca regresó”.

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La ciudad respondió que revisará los expedientes. “Proteger la salud y la seguridad públicas es la prioridad en la respuesta de la ciudad”, dijo Nicholas Paolucci, portavoz del Departamento Jurídico de la ciudad. “Analizaremos estos casos detenidamente”.

Los subcontratistas mencionados en las demandas declinaron hacer comentarios. El Hospital de Harlem, administrado por el Departamento de Salud y Hospitales de la Ciudad de Nueva York, parecía estar al día con las inspecciones de sus torres de refrigeración y en cumplimiento con las normas municipales, según habían dicho funcionarios de salud el verano pasado.

El doctor Mitchell Katz, presidente de esa agencia, declaró en 2025 que las torres del hospital habían sido inspeccionadas en múltiples ocasiones y con distintos métodos durante el año anterior.

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También sostuvo que la bacteria es omnipresente en el entorno local, en especial durante el verano, y que ninguna cantidad de pruebas puede garantizar que no aparezca en el agua caliente y estancada del tanque de una torre de refrigeración.