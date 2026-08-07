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La petrolera estatal de Emiratos Árabes Unidos aseguró que los ataques de Irán golpean con fuerza sus operaciones en Ormuz

La empresa informó que 15 embarcaciones fueron alcanzadas desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán, con un tripulante muerto y 20 personas heridas

La Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi eiteró su compromiso de mantener el suministro a sus clientes (Europa Press)
La Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi eiteró su compromiso de mantener el suministro a sus clientes (Europa Press)
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La Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC) comunicó el viernes que sus operaciones sufrieron graves afectaciones por la serie de ataques contra sus buques y personal en el estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

La empresa, principal energética estatal de Emiratos Árabes Unidos, detalló que 15 de sus embarcaciones resultaron alcanzadas por misiles y drones durante la travesía por esa vía estratégica, entre ellas tres en la última semana, lo que causó la muerte de un tripulante y dejó 20 heridos.

Con el conflicto regional desatado desde el 28 de febrero, el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz experimentó interrupciones y una reducción continua de cruces. ADNOC reiteró su compromiso de mantener el suministro a sus clientes, aunque reconoció que enfrenta un entorno excepcionalmente difícil.

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La compañía describió los ataques como “brutales e injustificados” y afirmó que afectaron directamente su capacidad operativa, además de poner en riesgo a su personal y activos. En respuesta, aseguró que trabaja en coordinación con las autoridades para implementar medidas que garanticen la seguridad de sus empleados, instalaciones y operaciones.

El estrecho de Ormuz, ubicado entre Irán y Omán, representa el principal paso marítimo del mundo para el transporte de petróleo, con cerca del 20 % del crudo global circulando por esta vía antes del estallido de la guerra.

Desde el inicio del conflicto, se registraron alrededor de 70 ataques a buques comerciales, según distintas plataformas de monitoreo marítimo. Además, durante la última semana, la cantidad de cruces diarios por el estrecho disminuyó de 15 a 8, una caída del 33 %, reflejo de la incertidumbre y el temor de las navieras ante los ataques.

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Los ataques con misiles y drones contra buques en el estrecho de Ormuz paralizaron el tránsito marítimo y desataron preocupación global (Reuters)
Los ataques con misiles y drones contra buques en el estrecho de Ormuz paralizaron el tránsito marítimo y desataron preocupación global (Reuters)

Bajo este contexto, las autoridades iraníes y omaníes avanzaron en negociaciones para establecer una nueva ruta temporal de navegación, que discurrirá parcialmente por aguas territoriales de ambos países.

El acuerdo buscará garantizar el paso seguro de los buques comerciales mediante un nuevo esquema de gestión, en sustitución de las rutas provisionales empleadas hasta ahora. Irán y Omán alcanzaron consensos sobre las características geográficas de la futura ruta y se prepararon para formalizar una declaración conjunta sobre el entendimiento alcanzado.

Al mismo tiempo, el precio del petróleo registró un repunte este viernes, con el barril de Brent para entrega en octubre que subió 1,29% y alcanzó los 83,55 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) avanzó 1,15% y cerró en 78,18 dólares. La jornada estuvo marcada por la incertidumbre en torno a la posible reapertura del estrecho de Ormuz, un punto clave para el comercio mundial de crudo.

A pesar del alza, la semana terminó con un saldo negativo para el mercado petrolero. Tanto el Brent como el WTI acumularon una pérdida cercana al 9% en el balance semanal. El inicio de la semana estuvo signado por una caída aún más pronunciada, con retrocesos superiores al 12%, impulsados por el optimismo del mercado respecto a las negociaciones para alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, conflicto que ya lleva cinco meses.

(Con información de EFE y Reuters)

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