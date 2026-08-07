Se separaron, rastreó a su esposa hasta Edimburgo y la apuñaló 12 veces delante de su hija: el heroico rol de tres transeúntes

El intento de asesinato ocurrió en Duke Street, en Leith, cuando Victory Atutie iba con su hija a una consulta médica (Policía de Escocia)

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En Edimburgo, un tribunal condenó a 7 años y medio de prisión a Osarenkhoe Atutie, de 26 años, tras declararse culpable del intento de asesinato de su esposa, de la cual se encuentra separado de hecho, Victory Atutie, en un ataque ocurrido en plena vía pública y delante de la hija de ambos.

El caso fue registrado en noviembre del año pasado en el barrio de Leith, en un nuevo episodio de violencia, según informó la BBC, siendo que la sentencia se conoció en las últimas horas.

Durante la agresión, ocurrida sobre Duke Street, el hombre abrazó primero a la niña antes de apuñalar en varias ocasiones a la víctima, de 30 años. Como consecuencia, la mujer sufrió 12 lesiones, entre ellas heridas que le dejaron cicatrices en el rostro y un pulmón colapsado, de acuerdo con el Tribunal Superior de Edimburgo.

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Cómo ocurrió el ataque

La víctima sufrió 12 lesiones en el ataque en Edimburgo, incluidas cicatrices faciales y un pulmón colapsado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación entre ambos había iniciado años antes en Nigeria, donde se casaron y duraron alrededor de 4 años antes de la agresión. Más tarde se trasladaron a Londres, ciudad en la que nació su hija. Tras el deterioro de la relación, la mujer se mudó con la niña a Edimburgo, donde el hombre logró ubicarlas.

De acuerdo con la publicación, Lord Cubie, juez, calificó los hechos como “un ataque sostenido” dirigido a “una víctima indefensa”. Así, ese antecedente indicó “un grado de previsión” en relación al ataque.

Según la reconstrucción presentada en el tribunal, el día de la agresión, Victory Atutie caminaba con su hija, que iba en un cochecito hacia una consulta médica cuando la niña gritó: “Papá, papá”.

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La mujer vio entonces a su esposo y entró en pánico. Él le dijo que llevaba un cuchillo y que debía seguirlo. Poco después, le agarró del cabello y empezó a apuñalarla en la cabeza y en el cuerpo, hasta que 3 hombres que presenciaron la escena acudieron a auxiliarla.

La intervención de testigos resultó decisiva

El detective sargento Craig McMillan afirmó que sin la ayuda del público había una alta probabilidad de que la víctima muriera (Imagen Ilustrativa Infobae)

La víctima permaneció 4 días hospitalizada a causa de las heridas. El juez destacó en la audiencia que los hombres que intervinieron actuaron con valentía al desarmar al agresor y sujetarlo hasta la llegada de los agentes. “Podría haber muerto. Fue claramente gracias a una combinación de suerte y a la intervención de los transeúntes que sobrevivió”, afirmó Lord Cubie.

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El detective sargento Craig McMillan declaró que “sin su intervención y ayuda, hay una alta probabilidad de que la víctima no hubiera sobrevivido al ataque”. El oficial añadió que la lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas constituye una de las máximas prioridades del cuerpo policial.

Tras su arresto, el acusado dijo a la policía: “Lamento que las cosas hayan llegado a esto”. Durante el proceso, su abogado defensor, Jonny Campbell, sostuvo que su cliente reconocía que, sin la intervención del público, las consecuencias para la víctima probablemente habrían sido fatales.

La condena incluyó una restricción de por vida

La condena por el intento de asesinato incluyó una prohibición de contacto de por vida con Victory Atutie y 18 meses de supervisión tras la libertad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El letrado añadió que el hombre atravesaba dificultades de salud mental en ese momento, aunque aclaró que esa situación no justificaba sus actos. También dijo que la víctima mostró mucha empatía en su declaración, algo que, según él, refleja su calidad humana.

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Además de la pena de prisión, el tribunal impuso al condenado una orden que le prohíbe contactar de por vida con Victory Atutie. La sentencia inicial de 10 años se redujo por la declaración de culpabilidad. Una vez que recupere la libertad, el hombre quedará además bajo supervisión durante 18 meses.