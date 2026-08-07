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Ocurrió a plena luz del día: una mujer apuñaló a cuatro hombres con tijeras en el corazón turístico de Londres

Stella Gollovena, de 47 años, atacó a cuatro personas en Endell Street, Covent Garden, y los agentes debieron recurrir a pistolas Taser para reducirla. Todos los heridos recibieron el alta médica

Cinta azul y blanca de la Policía Metropolitana acordonando una calle con edificios victorianos, patrullas de policía y vehículos detenidos.
El ataque con arma blanca ocurrió el 5 de agosto al mediodía en Endell Street, donde los agentes acudieron tras recibir reportes a las 12:27 (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una mujer fue acusada por el apuñalamiento de 4 hombres en Covent Garden, en el centro de Londres, en un caso ocurrido el miércoles 5 de agosto al mediodía.

Según informó la Policía Metropolitana de Londres, la acusada es Stella Gollovena, de 47 años, quien habría actuado con la intención de causar lesiones graves y otro por posesión de un arma ofensiva en un lugar público.

De acuerdo con el parte difundido por la Policía Metropolitana, los agentes acudieron a Endell Street, en Covent Garden, hacia las 12:27 horas tras recibir reportes sobre un ataque con arma blanca.

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Antes de ser trasladados a un centro de salud, los hombres de 34, 39, 42 y 56 años presentaban lesiones que fueron consideradas no mortales y sin riesgo de provocar secuelas permanentes. Al día siguiente, confirmaron que todos habían recibido el alta médica.

De acuerdo con las autoridades, la acusada no tiene domicilio fijo, por lo que quedó bajo custodia y debía ante el Tribunal de Magistrados de Highbury.

La acusación formal y los primeros datos del caso

Tijeras metálicas con sangre sobre asfalto mojado, junto a marcador policial amarillo con el número 3 y la palabra evidencia. Fondo desenfocado con luces rojas y azules.
El Servicio de Ambulancias de Londres atendió a los heridos en Covent Garden y los trasladó con prioridad a un centro de trauma mayor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un reporte de Euronews explicó que, en una primera etapa de la investigación, la policía consideró que el episodio podría estar vinculado con un problema de salud mental. Esa misma cobertura indicó que los agentes incautaron unas tijeras en la escena del hecho.

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En la reconstrucción difundida, el ataque ocurrió en una zona turística muy transitada de la capital británica, conocida por su actividad comercial y gastronómica.

El Servicio de Ambulancias de Londres informó que atendió a los pacientes en el lugar y que todos fueron trasladados a un centro de trauma mayor para conocer la gravedad de las heridas.

Los testimonios recogidos

Fachada del Tribunal de Magistrados de Highbury con dos vehículos policiales estacionados, una cinta azul de seguridad policial y un árbol sin hojas bajo un cielo nublado.
Stella Gollovena, que no tiene domicilio fijo, quedó bajo custodia y debía comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Highbury (Imagen Ilustrativa Infobae)

Medios locales lograron dar con la palabra de un testigo que trabajaba en un restaurante próximo, quien afirmó que la policía utilizó pistolas Taser para detener a la mujer.

Fue la única manera de hacer que soltara el cuchillo”, declaró y sostuvo que la mujer era conocida en la zona y que solía frecuentar el área, aunque desconocía mucho más sobre su historia.

Otro testigo citado por Euronews aseguró que la sospechosa “siempre estaba en esta calle” y la describió como una persona sin hogar. Hasta el momento, las autoridades no informaron públicamente un posible vínculo entre la acusada y los heridos.

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