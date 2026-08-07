Estados Unidos
Agregar Infobae enGoogle

Un adolescente disfrazado de payaso apuñaló y asesinó a un hombre en un ataque aleatorio en Illinois

Las autoridades informaron que el ataque ocurrió el 3 de agosto, cuando John Wesley Allen Sr., de 78 años, esperaba en una parada de autobús y luego fue hallado sin vida

La Policía Estatal de Illinois informó que el joven de 15 años, identificado como la persona disfrazada de payaso en el video viral, fue detenido por su presunta responsabilidad en el apuñalamiento mortal de un hombre anciano en East St. Louis. Se encuentra bajo custodia mientras avanza la investigación (Facebook: Lora Palmer).
Guardar

Un adolescente de 15 años fue acusado de asesinato en primer grado por la muerte de John Wesley Allen Sr., un hombre de 78 años que, según la Policía Estatal de Illinois, fue atacado al azar mientras esperaba en una parada de autobús en East St. Louis.

Videos de vigilancia difundidos después del crimen mostraron al sospechoso con el disfraz de payaso en el vecindario antes del ataque. En las grabaciones se lo ve acercarse a viviendas de la zona, mirar hacia puertas y ventanas y desplazarse con un cuchillo grande.

Cómo fue el ataque y qué cargos enfrenta el adolescente

De acuerdo con la Policía Estatal de Illinois, el ataque ocurrió el 3 de agosto poco después de las 22, en la zona de 76th Street y State Street. Los agentes acudieron al lugar tras un aviso sobre un cuerpo en la calle y determinaron que Allen esperaba en una parada de autobús cuando fue atacado, precisó CNN.

PUBLICIDAD

Las autoridades señalaron que el sospechoso fue identificado con rapidez y detenido más tarde en una vivienda. El 6 de agosto quedó formalmente imputado por asesinato en primer grado.

El joven compareció ante un tribunal juvenil y permanecerá detenido al menos hasta la próxima audiencia. Su identidad no fue difundida por tratarse de un menor, reportó Associated Press.

La Oficina del Fiscal del Condado de St. Clair busca trasladar el expediente fuera del fuero juvenil para impulsar el proceso contra el acusado como adulto. La defensa del adolescente quedó a cargo de la oficina del defensor público del condado.

PUBLICIDAD

Un hombre mayor de pie con gafas y traje junto a una mujer mayor con gafas, cárdigan blanco y vestido estampado de flores, delante de una pared clara y una ventana
El ataque ocurrió poco después de las 22 en la zona de 76th Street y State Street, donde los agentes hallaron el cuerpo de John Wesley Allen Sr. en la calle (Captura de video: KSDK).

Los videos y el recorrido previo al crimen

Antes del homicidio, cámaras de seguridad registraron imágenes del sospechoso con el disfraz de payaso en el vecindario.

Una cámara Ring lo captó menos de una hora antes del hallazgo del cuerpo, a unas tres cuadras del lugar del ataque. En esa grabación, se lo escucha decir “Te estoy buscando”.

Otra grabación mostró al adolescente mientras caminaba por la zona con un cuchillo grande y se acercaba a viviendas. En la misma se lo oye decir “Tengo un regalo para ti”.

Lee Palmer, hijo de una mujer de edad avanzada que vive sola, relató a KSDK, afiliada de NBC: “Creo que va a matar a todos en la casa por cómo entró”, en referencia al menor captado por la cámara Ring de su madre. Palmer agregó que se alegra de que no haya abierto la puerta.

Grabación en blanco y negro de cámara Ring. Una persona con disfraz de payaso, gorro y gafas sostiene un objeto oscuro
El adolescente acusado de asesinato por apuñalar a un hombre en East St. Louis, Illinois, aparece con un disfraz de payaso en una grabación de seguridad (Captura de video: Lora Palmer).

El recuerdo de la familia sobre John Wesley Allen Sr.

La víctima era veterano de la Marina de Estados Unidos, conductor de autobuses retirado, miembro activo de su iglesia y el menor de seis hermanos. En la familia lo llamaban “Baby Boy” (Niño pequeño) y lo describían como una presencia constante para sus seres queridos.

Según relataron allegados a KSDK, Allen vivía en un complejo para personas mayores en St. Louis, visitaba con frecuencia a sus hermanas del otro lado del río. El día del ataque había ido al hospital de veteranos para hacerse estudios antes de pasar por la casa de una de ellas, ubicada a pocos minutos de la parada de autobús. Lo identificaron por la pulsera hospitalaria que todavía llevaba en la muñeca.

Su hermana Marie Stanford dijo al medio que mantenían un vínculo cotidiano: “Siempre estábamos pendientes unos de otros”. Entre lágrimas, recordó a Allen y lamentó: “Era el mejor hermano que alguien nos arrebató”.

Luego contó que, pocos días antes del crimen, compartió con él una convención religiosa junto con otros parientes: “Dijo que había sido uno de los mejores momentos que había tenido en mucho tiempo”, señaló.

De acuerdo con la familia, la fe ocupaba un lugar central en la vida de Allen y solía despedirse de sus seres queridos con una misma frase: “Lo hacemos por amor”.

Un hombre y una mujer sonríen a la cámara al aire libre. El hombre usa sombrero, la mujer gafas de sol. Hay vehículos y árboles en el fondo
John Wesley Allen Sr. era veterano de la Marina de Estados Unidos, conductor de autobuses retirado y miembro activo de su iglesia (Captura de video: KSDK).

Por su parte, su sobrina Tenia Stanford afirmó que Allen trabajó más de 35 años como conductor de autobuses para Bi-State, Vandalia y Greyhound. “Era un tío con el que podías hablar, al que podías llamar. Era un hombre extraordinario”, expresó.

Los familiares sostuvieron que no conocían al adolescente acusado y que no encuentran explicación para el ataque. Incluso que, en toda su trayectoria, era la primera vez que le sucedía algo al bajarse de un autobús.

“Me pregunto por qué esta persona hizo esto. No conocía a mi hermano. Simplemente se acercó y lo apuñaló sin motivo. No tiene sentido”, manifestó Marie.

Mientras que Tania cuestionó: “¿Y ahora tenemos que quedarnos aquí sentados y soportar este dolor y sufrimiento por culpa de un acto aleatorio?”.

Temas Relacionados

IllinoisAsesinatoHomicidioApuñalamientoEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Murió Tommy Detamore, productor y referente de la música country

El fundador de Cherry Ridge Studio y referente de la pedal steel guitar falleció a los 70 años en Texas. Diversas figuras del género lamentaron la partida de quien fuera un pilar en las grabaciones de la escena local

Murió Tommy Detamore, productor y referente de la música country

Todd Blanche declaró sentirse “profundamente honrado” por ser el fiscal general de Estados Unidos

El ex abogado personal del presidente Donald Trump agradeció al mandatario por “la confianza” y al Senado “por quedarse hasta tarde para completar este proceso”

Todd Blanche declaró sentirse “profundamente honrado” por ser el fiscal general de Estados Unidos

El Senado de Estados Unidos confirmó como fiscal general a Todd Blanche, el candidato de Donald Trump

El ex abogado del presidente, quien ya venía desempeñándose como el máximo responsable de la aplicación de la ley de forma interina, fue elegido para el cargo por 50 votos contra 49

El Senado de Estados Unidos confirmó como fiscal general a Todd Blanche, el candidato de Donald Trump

El Salvador: Experto en migración recomienda a salvadoreños no usar la visa de turista para negocios

El director de SOS Inmigración, Reynaldo Alvergue, dijo que las autoridades estadounidenses están retirando el documento a los “encomenderos” en los puertos de entrada y también al gestionar la prórroga

El Salvador: Experto en migración recomienda a salvadoreños no usar la visa de turista para negocios

Resultados de Mega Millions: todos los números ganadores del 7 de agosto de 2026

Como cada viernes, esta lotería estadounidense llevó a cabo su sorteo millonario

Resultados de Mega Millions: todos los números ganadores del 7 de agosto de 2026

TECNO

Cómo ver Las Guerreras K-pop en español latino desde el celular de forma segura

Cómo ver Las Guerreras K-pop en español latino desde el celular de forma segura

Códigos de Free Fire del 8 y 9 de agosto de 2026: diamantes, skins y más recompensas gratis

¿Quieres invertir en criptomonedas? Conoce su valor y cómo ha fluctuado en las últimas horas

Tres razones por las que no deberías dejar conectado el cargador al enchufe: una para no perder dinero

Qué hacer si hackearon tu correo electrónico: las medidas urgentes para evitar robo de dinero

ENTRETENIMIENTO

El rechazo que llevó a Christopher Nolan a cambiar para siempre a Batman

El rechazo que llevó a Christopher Nolan a cambiar para siempre a Batman

“Para protegerlos de más trauma”: el drama de los tres hijos de Perez Hilton tras la crisis de su único padre

Warner Bros. niega una demora de “Wonka 2″, pero la secuela sigue sin fecha

Jean Grey aterriza en la nueva película de Spider-Man y Marvel activa el camino hacia los X-Men

Más de 50 platos, 10 tortas y Brie Larson de invitada: así fue la temporada más ambiciosa de The Bear

MUNDO

Un dron que entró en Bulgaria explotó cerca del gasoducto Transbalcánico, que conecta Turquía con Ucrania

Un dron que entró en Bulgaria explotó cerca del gasoducto Transbalcánico, que conecta Turquía con Ucrania

El devastador incendio que dejó 168 muertos en un complejo residencial de Hong Kong fue provocado por una colilla de cigarrillo

Israel advirtió que Hamas “no renunció a su objetivo de destruir” al país hebreo

Emiratos Árabes Unidos acusó al régimen de Irán de atacar con un misil uno de sus buques cisterna en el estrecho de Ormuz

Nueva advertencia de la Guardia Revolucionaria iraní: dijo que reabrirá el estrecho de Ormuz cuando EEUU acepte “sus condiciones”