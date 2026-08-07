Estados Unidos invertirá USD 3.000 millones en proyectos mineros para reforzar su defensa

La Casa Blanca necesita minerales críticos para reponer las reservas de armas agotadas durante el conflicto con Irán (Reuters)

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Donald Trump anunció el viernes que el Gobierno de Estados Unidos invertiría 3.000 millones de dólares en proyectos relacionados con minerales críticos y baterías, como parte de una iniciativa para aumentar la producción nacional, reforzar la seguridad nacional y la política industrial.

“Vamos a recuperar el lugar que le corresponde a Estados Unidos como superpotencia mundial en el sector de los minerales”, dijo Trump ante más de 200 ejecutivos del sector minero, docentes, inversionistas y políticos en una mesa redonda celebrada en el Departamento de Estado.

Trump dijo que el objetivo era apoyar a la industria, que, según él, no había recibido suficiente atención por parte de Washington en los últimos años.

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Durante su discurso, anunció una serie de inversiones, entre ellas un préstamo condicional de 1.400 millones de dólares de la Oficina de Capital Estratégico (OSC) del Departamento de Defensa para Sila Nanotechnologies, empresa dedicada a la fabricación de componentes para baterías de iones de litio.

La OSC también concedió un préstamo condicional de 400 millones de dólares a la minera de escandio Sunrise Energy Metals SRL.AX y otro de 150 millones de dólares a la empresa de desarrollo de imanes Niron Magnetics.

El Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos concederá un préstamo de 58 millones de dólares a Westwater Resources, Global Advanced Metals y 5E Advanced Materials, informó Reuters el viernes.

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“Los minerales críticos son las materias primas que sustentan la fortaleza de Estados Unidos y que impulsan todo, desde armamento avanzado hasta automóviles, y queremos que estos productos esenciales se extraigan, se refinen y se fabriquen aquí mismo, en Estados Unidos”, agregó Trump.

Donald Trump anunció el viernes que el Gobierno de Estados Unidos invertiría 3.000 millones de dólares en proyectos relacionados con minerales críticos y baterías (Europa Press)

La Casa Blanca necesita minerales críticos para reponer las reservas de armas agotadas durante el conflicto con Irán y reducir la dependencia de Estados Unidos de las cadenas de suministro chinas.

Las fuerzas estadounidenses han consumido un gran cantidad de misiles guiados de precisión e interceptores de defensa aérea durante los cinco meses que ha durado la guerra con Irán.

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Funcionarios de Defensa y legisladores han advertido que reponer algunas existencias podría llevar años, dadas las limitaciones de producción existentes, pese a que el Gobierno de Trump ha rebatido los informes que apuntan a una escasez significativa.

Los suministros de minerales, entre los que se incluyen las tierras raras, el tungsteno, el germanio y el escandio, son esenciales para la fabricación de misiles guiados de precisión, aviones de combate, vehículos blindados, sensores infrarrojos y otros sistemas de armamento avanzados, según funcionarios del Pentágono y empresas del sector de la defensa.

(Reuters)