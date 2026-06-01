La Revolución Americana también se libró en la India y en España

El libro del día: "Freedom Round the Globe", de Sarah M.S. Pearsall

Aunque a veces llegaba a ser sombrío hasta el punto de la amargura, hay que reconocerle esto a John Adams: podía ser gracioso. “La historia de nuestra Revolución será una mentira continua de principio a fin”, escribió Adams en 1790. “La esencia de todo será que el pararrayos eléctrico del Dr. Franklin golpeó la tierra y de allí surgió el general Washington. Que Franklin lo electrificó con su vara, y desde entonces estos dos dirigieron toda la política, negociaciones, legislación y guerra”.

No estaba tan equivocado, al menos en términos de la imaginación popular. La Revolución roja, blanca y azul de pelucas empolvadas, pífanos, tambores y Paul Revere —quizás con una aparición de Betsy Ross— es un relato duradero, simplificado y fundamentado en el espíritu celebratorio de The History of the American Revolution de David Ramsay (1789) y el triunfalismo decimonónico de History of the United States, From the Discovery of the American Continent de George Bancroft, en diez volúmenes.

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Esta versión jubilosa de la Revolución contrasta con interpretaciones más recientes, complejas y desafiantes de la época. Desde el argumento de Charles A. Beard en el siglo XX sobre la importancia de los motivos económicos de los fundadores hasta el énfasis del siglo XXI en el mundo atlántico y la esclavitud, la Revolución se considera ahora una historia mucho más diversa y amplia que la que se enseñaba a los niños cuando yo era pequeño. (Nací en 1969, a tiempo para portar la bandera en los desfiles del Bicentenario en la escuela primaria).

Un recreador histórico que interpreta a Paul Revere cruza la línea de meta, como parte de las conmemoraciones del 250.º aniversario de la Batalla de Lexington, que dio inicio a la Revolución Americana (REUTERS/Kylie Cooper)

Como señala la historiadora de Johns Hopkins, Sarah M.S. Pearsall, en su nuevo libro Freedom Round the Globe, nuestra comprensión de la Revolución —que, escribe, es “una historia más grande que las 13 colonias”— no debe descartar a los fundadores reconocidos, sino sumar nuevas voces a su compañía. De algún modo, toma las palabras del duque de Newcastle como mandato: “Los ministros en este país, donde cada parte del mundo nos afecta de alguna manera, deberían considerar todo el globo”.

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Y así lo hace. Bajo la guía experta de Pearsall, conocemos revolucionarios y amantes de la libertad —hombres y mujeres, esclavizados e indígenas, jóvenes y mayores— en lugares remotos: el interior de América, India, China, Escocia, el Caribe y los bosques de lo que luego sería Alemania. El tema unificador: la resistencia contra la autoridad e influencia británica.

En las luchas contra otros intereses coloniales europeos y poblaciones indígenas alrededor del mundo en las décadas de 1750 y 1760, los británicos salieron en su mayoría victoriosos, lo que les dio un enorme poder imperial. Pero, como escribe Pearsall, la corona “tenía ahora un conjunto de posesiones mucho más grande y frágil que defender”. Cita a un comentarista de 1761 que observó, con clarividencia, que no sería “ventajoso para Inglaterra estar tan sobrecargada de posesiones extranjeras”.

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"El asedio y el socorro de Gibraltar, 13 de septiembre de 1782" (1783) por John Singleton Copley

Para la década de 1770, Londres enfrentaba desafíos en todos los frentes, y las múltiples amenazas a su imperio global requerían tropas y recursos que de otro modo se habrían destinado a sofocar la rebelión en América del Norte británica. El asedio español y francés a Gibraltar, por ejemplo, duró de 1779 a 1783 y mantuvo ocupadas a las fuerzas británicas. (Fue, señala Pearsall, “la acción militar más grande de la Guerra de Independencia estadounidense, con al menos 40.000 soldados y marineros involucrados”).

Los estadounidenses veneran a los franceses como su primer gran aliado, pero París miraba tanto al este como al oeste para enfrentarse a los británicos. A finales del siglo XVIII, soldados franceses ayudaron a Haidar Ali, líder de Mysore en el sur de India, en su lucha contra los abusos de la Compañía Británica de las Indias Orientales.

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Este elemento de la historia —la conexión con lo que ocurría en India— rara vez aparece en los relatos populares sobre la Revolución estadounidense, aunque la noticia recorrió el planeta. La resistencia en Asia meridional fue un desgaste para los británicos, no solo en términos materiales, sino también en la opinión pública en América del Norte británica, donde los colonos se horrorizaban por los informes de que la Compañía de las Indias Orientales había agravado una hambruna que mató a 300.000 personas en Bengala, golpeando y maltratando a quienes no podían pagar impuestos a la autoridad colonial, aun cuando morían de hambre.

Compañía de las Indias Orientales por Thomas Malton (Yale Center for British Art)

La Compañía de las Indias Orientales, escribió un periódico de Boston en 1773, enviaba barcos con té “con el propósito de esclavizar y envenenar a todos los estadounidenses”. Tras someter a India, advirtió el líder de Pensilvania John Dickinson, los británicos ahora “fijarían su mirada en América como un nuevo teatro donde ejercer sus talentos de rapiña, opresión y crueldad”. Es decir, el pasado inmediato bien podía ser prólogo.

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Los ataques a la libertad por parte de la autoridad imperial también provocaron debates sobre otros tipos de libertad. Si los estadounidenses buscaban una “tierra de libertad donde arda el espíritu de la libertad”, preguntó el reverendo Levi Hart de Connecticut en 1775, ¿cómo podían respaldar el “horrible comercio de esclavos”? Ese mismo año, en Escocia, la Sociedad del Panteón admitió por primera vez a mujeres en sus reuniones. El tema de debate ese día: ¿cuál es la mejor manera de asegurar la felicidad? Las mujeres no podían hablar, pero sí votar por el argumento que consideraban mejor. El viejo orden cedía —poco a poco, sí, pero también de manera constante.

Se sospecha que Pearsall es una excelente conferencista, pues a menudo expone un punto, lo enfatiza y luego lo repite, como si aplicara la doctrina Powell de fuerza abrumadora para estudiantes con distintos niveles de atención. Sin embargo, esto es solo una observación menor: sus argumentos y observaciones merecen atención en cualquier año, y más aún en este.

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“La Revolución estadounidense no fue un acontecimiento común”, observó John Adams en 1818. “Sus efectos y consecuencias ya han sido terribles en gran parte del mundo. ¿Y cuándo y dónde terminarán?” No lo han hecho, y menos aún en el Estado-nación que Adams contribuyó tanto a construir y cuya historia el libro de Pearsall ayuda tanto a iluminar.

Fuente: The New York Time