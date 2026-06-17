Estados Unidos

Verizon lanza planes “Simplicity”: menos cargos y beneficios para clientes en Estados Unidos

Para acceder a la eliminación de ciertas tarifas, el usuario deberá inscribirse en el plan de lealtad desde la aplicación oficial, mientras la empresa anticipó promociones puntuales y beneficios diarios en marcas como Sephora, Hilton, Marriott y Starbucks

Guardar
Verizon lanzó en Estados Unidos el plan pospago Simplicity con una tarifa única que elimina cargos de activación y de actualización de equipos (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)
Verizon lanzó en Estados Unidos el plan pospago Simplicity con una tarifa única que elimina cargos de activación y de actualización de equipos (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

Verizon lanzó en Estados Unidos el plan pospago Simplicity, una nueva oferta que unifica cargos en una sola tarifa y elimina las tarifas de activación y de actualización de equipos.

La compañía también presentó un programa de lealtad que devolverá el 3% de la factura mensual en “Verizon Dollars”, un crédito aplicable a compras de dispositivos y canjes en marcas asociadas.

PUBLICIDAD

Verizon informó el 16 de junio de 2026 que Simplicity elimina los “network tiers”: todos los clientes del plan acceden al mismo desempeño de red, sin escalones de prioridad.

La propuesta apunta a reducir la complejidad de la facturación y a reforzar la previsibilidad del gasto al concentrar servicios y costos en un esquema más homogéneo, según el anuncio corporativo.

PUBLICIDAD

El operador presentó el paquete como parte de una estrategia para atraer y retener clientes en un mercado con ofertas cada vez más agresivas, en el que las compañías compiten no solo por precio, sino también por claridad de la factura, beneficios de fidelidad y facilidades para el recambio de equipos.

El programa de lealtad de Verizon devolverá el 3% de la factura mensual en Verizon Dollars a partir de julio (REUTERS/Dado Ruvic)
El programa de lealtad de Verizon devolverá el 3% de la factura mensual en Verizon Dollars a partir de julio (REUTERS/Dado Ruvic)

Qué cambia con Simplicity en Verizon

El cambio más visible es la eliminación de los cargos por activación y por actualización de equipos, un costo habitual cuando un usuario abre una línea o reemplaza su teléfono dentro de la red.

Verizon enmarcó esa decisión como un giro en su política de fidelización: los clientes pospago podrán evitar esas tarifas al optar por el programa de lealtad desde la app My Verizon, de acuerdo con el comunicado.

El anuncio también sostuvo que Simplicity deja atrás la segmentación por niveles de red. En ese esquema, el plan se presenta como una oferta única de conectividad, sin jerarquías internas que diferencien el acceso a la red según la categoría del cliente.

La compañía lo describió como un formato que busca reducir la “confusión” asociada a la multiplicidad de planes y extras, con foco en una tarifa más directa para la conectividad.

Factura única e impuestos: qué incluye y qué no

El borrador original señala que el plan “incluye impuestos”, pero Verizon diferenció productos dentro del mismo lanzamiento.

Simplicity elimina los network tiers en Verizon y ofrece el mismo desempeño de red para todos los clientes del plan (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)
Simplicity elimina los network tiers en Verizon y ofrece el mismo desempeño de red para todos los clientes del plan (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

Por un lado, anunció Simplicity como oferta móvil; por otro, presentó Verizon One, un paquete que combina movilidad y hogar en una sola factura con impuestos y cargos incluidos en un monto mensual fijo, según el comunicado.

En coberturas del anuncio también se mencionó una alternativa que unifica Mobility y Home con impuestos y cargos incluidos.

Esa distinción es relevante para la promesa de “factura única”: la integración total de servicios en una sola cuenta y la inclusión de impuestos y cargos puede depender del producto específico que el cliente elija, más que del nombre “Simplicity” como etiqueta general.

En términos prácticos, la recomendación para el usuario es verificar qué componente contrata: si se trata del plan móvil, del paquete combinado o de una modalidad con condiciones particulares.

Programa de lealtad: devolución del 3% y dónde se usa

Verizon detalló que el programa acreditará 3% mensual en “Verizon Dollars” y que el beneficio empezará a reflejarse desde julio.

Verizon presentó Simplicity como una estrategia para simplificar la factura y dar mayor previsibilidad del gasto en telefonía móvil (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)
Verizon presentó Simplicity como una estrategia para simplificar la factura y dar mayor previsibilidad del gasto en telefonía móvil (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

Ese crédito podrá usarse para comprar teléfonos y accesorios, y también para canjearse en marcas asociadas, según el anuncio corporativo. Entre los socios mencionados por la empresa figuran Sephora, Hilton, Marriott y Starbucks.

El esquema se aplica como un crédito dentro del ecosistema de Verizon y su red de aliados. En la práctica, opera como un retorno mensual atado al valor de la factura, con reglas específicas sobre elegibilidad, acumulación, vencimiento y modalidades de canje, que pueden variar por mercado, canal o promociones vigentes.

Además de la devolución, Verizon indicó que el programa incluirá beneficios adicionales, como “sorpresas diarias”, y en reportes del lanzamiento se mencionaron incentivos puntuales, como café gratis en Starbucks u otros obsequios promocionales, asociados al despliegue de la nueva estrategia.

Cómo acceder y qué condiciones revisar

Verizon indicó que el esquema aplica para clientes pospago, tanto actuales como nuevos, y que la adhesión al programa se gestiona desde la app My Verizon.

También puede haber opciones de contratación y cambios de plan desde el sitio web o en tiendas, según la disponibilidad habitual del operador.

Verizon indicó que el plan pospago Simplicity y el programa de lealtad están disponibles para clientes nuevos y actuales a través de la app My Verizon, con condiciones que deben revisarse en los canales oficiales (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)
Verizon indicó que el plan pospago Simplicity y el programa de lealtad están disponibles para clientes nuevos y actuales a través de la app My Verizon, con condiciones que deben revisarse en los canales oficiales (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

Como en otros planes de telefonía móvil, pueden existir condiciones por línea, tipo de equipo, compatibilidad con dispositivos conectados, restricciones regionales y reglas de uso del crédito en comercios asociados.

Para evitar confusiones, el usuario debe validar los términos vigentes en los canales oficiales antes de migrar, contratar o sumar líneas adicionales.

La compañía presentó este movimiento en un contexto de competencia creciente en el mercado estadounidense, en el que la simplificación de cargos y los programas de fidelidad se consolidaron como herramientas centrales para reducir la rotación de clientes.

La eliminación de tarifas de activación y actualización, sumada al crédito mensual del 3%, se alinea con esa disputa por retener usuarios que renuevan equipos con frecuencia o buscan mayor previsibilidad en el gasto.

Temas Relacionados

VodafoneTelecomTeléfono móvilEstados UnidosEstados Unidos NoticiasVerizon

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Jeff Bezos sobre si la IA dejará obsoletos a los humanos: “Va a generar escasez de mano de obra”

El empresario sostuvo en la conferencia VivaTech que, a contramano de algunas predicciones, la tecnología elevará la capacidad de los trabajadores en vez de sustituirlos

Jeff Bezos sobre si la IA dejará obsoletos a los humanos: “Va a generar escasez de mano de obra”

Nueva York enfrenta una crisis silenciosa: el calor provoca casi 500 muertes al año y la desigualdad agrava el riesgo

El informe pone el foco en un peligro del verano que suele pasar inadvertido y reabre el debate sobre cómo reducirlo en los hogares más expuestos

Nueva York enfrenta una crisis silenciosa: el calor provoca casi 500 muertes al año y la desigualdad agrava el riesgo

McDonald's relanza su icónica tarta de manzana frita en EE. UU. tras 30 años: cuándo y dónde conseguirla

La cadena confirmó que la versión dorada y hojaldrada volverá al menú por tiempo limitado desde el 23 de junio en la mayoría de sus locales del país, con fruta 100% de origen estadounidense y una campaña ligada al 250° aniversario nacional

McDonald's relanza su icónica tarta de manzana frita en EE. UU. tras 30 años: cuándo y dónde conseguirla

Wall Street cerró con caídas tras la decisión de la Reserva Federal sobre la tasa de interés

La rueda bursátil en Wall Street se dio vuelta y terminó en rojo, con el Nasdaq en baja y el Dow perdiendo más de 500 puntos, tras nuevas proyecciones sobre el costo del dinero

Wall Street cerró con caídas tras la decisión de la Reserva Federal sobre la tasa de interés

Las bolsitas de nicotina ganan popularidad impulsadas por celebridades como Diplo, mientras la OMS alerta sobre sus riesgos

El organismo sanitario pidió regular la venta en Estados Unidos por su potencial adictivo y su avance entre menores, con alertas por posibles daños en el cerebro en desarrollo y en el sistema cardiovascular

Las bolsitas de nicotina ganan popularidad impulsadas por celebridades como Diplo, mientras la OMS alerta sobre sus riesgos

TECNO

FubolLibre App es seguro o no: conoce la verdad al usar esta plataforma para ver el Mundial 2026

FubolLibre App es seguro o no: conoce la verdad al usar esta plataforma para ver el Mundial 2026

Este es el vehículo eléctrico con el que terminé conversando sobre el amor, las rutas y la vida

Alerta del FBI para quienes utilizan Teams, Outlook y OneDrive: no seas una víctima más

Más allá del Wi-Fi: el revolucionario sistema inalámbrico que alcanza los 360 Gbps

Ver partidos del Mundial 2026 en Pelota Libre: los riesgos de usar esta plataforma

ENTRETENIMIENTO

Lukas Gage adelanta detalles del reboot de ‘Prison Break’: “Va a ser una locura”

Lukas Gage adelanta detalles del reboot de ‘Prison Break’: “Va a ser una locura”

“Ya no soy Jason, soy Lobo”: Momoa reveló los detalles de su transformación física en Supergirl

‘Austin Powers 4’ sí se hará realidad: Mike Myers confirma el regreso de la icónica saga

Jon Bon Jovi actualiza su estado de salud tras enfrentar problemas que amenazaban su futuro en la música

El nuevo tráiler de ‘Spider-Man: Brand New Day’ muestra el desafío más personal de Peter Parker

MUNDO

Maldivas lanza una flota de taxis acuáticos eléctricos y se convierte en el primer laboratorio mundial de movilidad marítima sostenible

Maldivas lanza una flota de taxis acuáticos eléctricos y se convierte en el primer laboratorio mundial de movilidad marítima sostenible

Inflación, desempleo y temor a una nueva ola represiva: lo que el fin de la guerra no resuelve para millones de iraníes

Los precios de la gasolina en Rusia se disparan tras los ataques ucranianos a refinerías

Irán dijo que está evaluando un encuentro entre Trump y Pezeshkian para sellar el acuerdo que pondrá fin a la guerra

El Shaftesbury Theatre llevará el nombre de Judi Dench, segunda mujer no perteneciente a la realeza en recibir este honor