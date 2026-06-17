Verizon lanza planes “Simplicity”: menos cargos y beneficios para clientes en Estados Unidos

Verizon lanzó en Estados Unidos el plan pospago Simplicity con una tarifa única que elimina cargos de activación y de actualización de equipos (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

Verizon lanzó en Estados Unidos el plan pospago Simplicity, una nueva oferta que unifica cargos en una sola tarifa y elimina las tarifas de activación y de actualización de equipos.

La compañía también presentó un programa de lealtad que devolverá el 3% de la factura mensual en “Verizon Dollars”, un crédito aplicable a compras de dispositivos y canjes en marcas asociadas.

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Verizon informó el 16 de junio de 2026 que Simplicity elimina los “network tiers”: todos los clientes del plan acceden al mismo desempeño de red, sin escalones de prioridad.

La propuesta apunta a reducir la complejidad de la facturación y a reforzar la previsibilidad del gasto al concentrar servicios y costos en un esquema más homogéneo, según el anuncio corporativo.

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El operador presentó el paquete como parte de una estrategia para atraer y retener clientes en un mercado con ofertas cada vez más agresivas, en el que las compañías compiten no solo por precio, sino también por claridad de la factura, beneficios de fidelidad y facilidades para el recambio de equipos.

El programa de lealtad de Verizon devolverá el 3% de la factura mensual en Verizon Dollars a partir de julio (REUTERS/Dado Ruvic)

Qué cambia con Simplicity en Verizon

El cambio más visible es la eliminación de los cargos por activación y por actualización de equipos, un costo habitual cuando un usuario abre una línea o reemplaza su teléfono dentro de la red.

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Verizon enmarcó esa decisión como un giro en su política de fidelización: los clientes pospago podrán evitar esas tarifas al optar por el programa de lealtad desde la app My Verizon, de acuerdo con el comunicado.

El anuncio también sostuvo que Simplicity deja atrás la segmentación por niveles de red. En ese esquema, el plan se presenta como una oferta única de conectividad, sin jerarquías internas que diferencien el acceso a la red según la categoría del cliente.

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La compañía lo describió como un formato que busca reducir la “confusión” asociada a la multiplicidad de planes y extras, con foco en una tarifa más directa para la conectividad.

Factura única e impuestos: qué incluye y qué no

El borrador original señala que el plan “incluye impuestos”, pero Verizon diferenció productos dentro del mismo lanzamiento.

Simplicity elimina los network tiers en Verizon y ofrece el mismo desempeño de red para todos los clientes del plan (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

Por un lado, anunció Simplicity como oferta móvil; por otro, presentó Verizon One, un paquete que combina movilidad y hogar en una sola factura con impuestos y cargos incluidos en un monto mensual fijo, según el comunicado.

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En coberturas del anuncio también se mencionó una alternativa que unifica Mobility y Home con impuestos y cargos incluidos.

Esa distinción es relevante para la promesa de “factura única”: la integración total de servicios en una sola cuenta y la inclusión de impuestos y cargos puede depender del producto específico que el cliente elija, más que del nombre “Simplicity” como etiqueta general.

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En términos prácticos, la recomendación para el usuario es verificar qué componente contrata: si se trata del plan móvil, del paquete combinado o de una modalidad con condiciones particulares.

Programa de lealtad: devolución del 3% y dónde se usa

Verizon detalló que el programa acreditará 3% mensual en “Verizon Dollars” y que el beneficio empezará a reflejarse desde julio.

Verizon presentó Simplicity como una estrategia para simplificar la factura y dar mayor previsibilidad del gasto en telefonía móvil (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

Ese crédito podrá usarse para comprar teléfonos y accesorios, y también para canjearse en marcas asociadas, según el anuncio corporativo. Entre los socios mencionados por la empresa figuran Sephora, Hilton, Marriott y Starbucks.

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El esquema se aplica como un crédito dentro del ecosistema de Verizon y su red de aliados. En la práctica, opera como un retorno mensual atado al valor de la factura, con reglas específicas sobre elegibilidad, acumulación, vencimiento y modalidades de canje, que pueden variar por mercado, canal o promociones vigentes.

Además de la devolución, Verizon indicó que el programa incluirá beneficios adicionales, como “sorpresas diarias”, y en reportes del lanzamiento se mencionaron incentivos puntuales, como café gratis en Starbucks u otros obsequios promocionales, asociados al despliegue de la nueva estrategia.

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Cómo acceder y qué condiciones revisar

Verizon indicó que el esquema aplica para clientes pospago, tanto actuales como nuevos, y que la adhesión al programa se gestiona desde la app My Verizon.

También puede haber opciones de contratación y cambios de plan desde el sitio web o en tiendas, según la disponibilidad habitual del operador.

Verizon indicó que el plan pospago Simplicity y el programa de lealtad están disponibles para clientes nuevos y actuales a través de la app My Verizon, con condiciones que deben revisarse en los canales oficiales (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

Como en otros planes de telefonía móvil, pueden existir condiciones por línea, tipo de equipo, compatibilidad con dispositivos conectados, restricciones regionales y reglas de uso del crédito en comercios asociados.

Para evitar confusiones, el usuario debe validar los términos vigentes en los canales oficiales antes de migrar, contratar o sumar líneas adicionales.

La compañía presentó este movimiento en un contexto de competencia creciente en el mercado estadounidense, en el que la simplificación de cargos y los programas de fidelidad se consolidaron como herramientas centrales para reducir la rotación de clientes.

La eliminación de tarifas de activación y actualización, sumada al crédito mensual del 3%, se alinea con esa disputa por retener usuarios que renuevan equipos con frecuencia o buscan mayor previsibilidad en el gasto.