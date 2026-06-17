Estados Unidos

Un jet privado se estrella en una autopista de Texas: un muerto y cinco sobrevivientes

La tripulación reportó problemas mecánicos y bajo nivel de combustible durante el vuelo de San José del Cabo a Austin. Conductores que circulaban por la carretera fueron testigos del impacto y detuvieron su marcha para socorrer a las víctimas

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Un jet privado se estrelló en la autopista Loop 20 de Laredo, Texas, y el accidente dejó una persona muerta entre las seis que viajaban a bordo (X/Zayra Garza vía TurbineTraveller)

Un jet privado se estrelló el martes por la noche sobre la autopista estatal Loop 20 en Laredo, Texas, y causó la muerte de una de las seis personas a bordo, mientras el siniestro obligó al cierre prolongado de una de las principales vías de la ciudad y abrió una investigación federal, según el Departamento de Policía de Laredo y la Administración Federal de Aviación.

La aeronave transportaba a seis personas y cinco sobrevivieron al impacto, según informó José Baeza, investigador y vocero del Departamento de Policía de Laredo, en una conferencia de prensa. Además añadió que cinco oficiales fueron trasladados al hospital por inhalación de humo tras intervenir en el rescate.

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Vista nocturna de un avión privado blanco accidentado en llamas, con personal de emergencia alrededor en una carretera
La policía de Laredo informó que cinco sobrevivieron al accidente aéreo y que cinco oficiales fueron hospitalizados por inhalación de humo durante el rescate (Zayra Garza vía Turbine Traveller)

El choque ocurrió poco antes de las 22:00, cuando la policía recibió una llamada desde la torre del aeropuerto local que alertaba sobre una aeronave en dificultades y, poco después, sobre su aterrizaje forzoso en la carretera, de acuerdo con Baeza.

La autopista quedó cerrada en ambos sentidos durante la noche y seguiría bloqueada al menos durante buena parte de la mañana del miércoles, añadió el funcionario.

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De acuerdo con The New York Times, el avión había reportado problemas mecánicos graves y bajo nivel de combustible al Aeropuerto Internacional de Laredo antes del accidente. Gilberto Sánchez, director del aeropuerto, dijo al mismo medio que la aeronave perdió contacto con la torre de control y terminó realizando un aterrizaje de emergencia sobre la vía.

El avión reportó problemas mecánicos y bajo nivel de combustible antes de realizar un aterrizaje forzoso en la carretera de Laredo (Facebook/JonPina)

El avión volaba desde México hacia Austin y se desvió a Laredo

De acuerdo con los datos de rastreo citados por ABC News, el aparato era un Cessna Citation Latitude con matrícula N523QS. Había despegado el martes por la tarde desde San José del Cabo, en México, con destino a Austin, Texas, y se desvió a Laredo antes de que la trayectoria terminara sobre Bob Bullock Loop, que forma parte de la autopista estatal Loop 20.

Associated Press informó que el avión salió de Los Cabos International Airport a las 18:19, según la firma de seguimiento aéreo FlightAware. Mientras que The New York Times añadió que se trataba de un modelo fabricado en 2016, según el registro de la FAA, y que los aviones Latitude de la flota de NetJets suelen tener capacidad para siete pasajeros.

La policía confirmó que una parte del avión golpeó a un vehículo que circulaba en sentido sur por Loop 20, aunque Baeza aseguró que todavía no podía precisar qué sección de la aeronave impactó al automóvil. Ese choque dejó a una persona herida.

Baeza también dijo que combustible de aviación quedó derramado sobre la ruta y que ese material debía ser contenido por su alta inflamabilidad. En su explicación a la prensa, el investigador señaló que el cierre se extendió por una amplia sección de la vía porque los peritos debían revisar “cada centímetro” de la zona.

Avión privado blanco dañado y en llamas en una carretera oscura, rodeado por personal de emergencia con luces intermitentes
El Cessna Citation Latitude había despegado desde San José del Cabo, México, con destino a Austin y se desvió a Laredo antes del siniestro (Zayra Garza vía Turbine Traveller)

Conductores y policías intentaron sacar a los pasajeros entre fuego y humo

Según Associated Press, el avión se incendió tras caer y quedó casi partido en dos, inclinado sobre un costado. Conductores que pasaban por el lugar abandonaron sus vehículos para intentar ayudar, mientras otros grababan la escena o corrían hacia la aeronave.

Zayra Garza, una esteticista que regresaba a casa con compañeras de trabajo, grabó un material audiovisual impactante y aseguró en Associated Press: “Parecía parte de una película. Estaba en shock”. La testigo relató que vio a una persona dentro de la cabina tratando de romper el parabrisas para escapar.

Garza también señaló que dos personas llegaron corriendo con un mazo y una pala para golpear el cristal de la cabina y tratar de mantener abierta la puerta del avión. También contó que vio salir a tres personas que parecían adolescentes, seguidas por alguien que aparentaba ser piloto, mientras otro miembro de la tripulación intentaba sacar a una persona inconsciente.

“Lo que me preocupaba era el fuego”, dijo Garza en Associated Press. Y concluyó: “Me preocupaba que pudiera explotar en cualquier momento”.

Baeza explicó que varios oficiales que llegaron primero al lugar inhalaron humo cuando la aeronave todavía estaba en llamas. Su entendimiento general, manifestó, era que algunos agentes ingresaron al aparato para comenzar a extraer a personas que seguían con vida en el interior.

Primer plano de un avión privado blanco en llamas tras un accidente, con humo y fuego anaranjado, y personas junto a la aeronave, incluido un policía
Conductores y policías intentaron sacar a los pasajeros del avión incendiado en medio del fuego y el humo tras la caída en Laredo (Zayra Garza vía Turbine Traveller)

El FBI ya estaba en la escena y la NTSB encabezará la investigación

El FBI estaba en el lugar del accidente la misma noche del martes, según Baeza. La Junta Nacional de Seguridad del Transporte sostuvo ante ABC News que estaba al tanto del siniestro y que estaba recabando información, mientras la FAA señaló en un comunicado que la NTSB liderará la investigación con su asistencia.

NetJets confirmó en un comunicado que la aeronave accidentada formaba parte de su operación y que trabajaba con las autoridades. De acuerdo con Associated Press, la empresa pertenece a Berkshire Hathaway, del inversor Warren Buffett, y ofrece un esquema de propiedad fraccionada de jets privados.

El alcalde de Laredo Victor Trevino expresó en un comunicado: “Nuestros pensamientos y oraciones están con las familias y seres queridos afectados por el reciente accidente de un jet privado”. La policía no difundió de inmediato la identidad de la persona fallecida porque la notificación a la familia aún no se había completado.

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