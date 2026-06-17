Ola de calor extremo golpea el sur de Florida con sensaciones térmicas que superan los 40 ºC

El sur de la Florida enfrenta su día de calor más extremo de la semana, con una sensación térmica de hasta 43 ºC en Miami-Dade y Broward (Foto: Opy Morales)

El sur de la Florida enfrenta este jueves su día de calor más extremo de la semana, con una sensación térmica que podría llegar a los 43 ºC (110 ºF) en gran parte de los condados de Miami-Dade y Broward, según alertas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional.

Es el tercer aviso de calor consecutivo en la región. El miércoles, la alerta estuvo vigente entre el mediodía y las 18h, con índices de calor de hasta 42 ºC (108 ºF). El jueves promete ser peor: menos tormentas vespertinas, más humedad tropical y una zona de alta presión cercana que no dará respiro.

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Miami ya igualó un récord histórico

El martes 16 de junio, el Aeropuerto Internacional de Miami registró 35 ºC (95 ºF) y empató el récord diario establecido en 2023, según informó The Miami Herald. El lunes, la ciudad había quedado a solo medio grado de su máximo histórico absoluto.

Las temperaturas máximas del jueves se ubicarán entre los 32 y 35 ºC (90 y 95 ºF), pero la sensación real sobre la piel superará ampliamente esa cifra.

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El pico de calor en Miami-Dade y Broward se espera alrededor de las 14h, cuando el índice térmico superará ampliamente la temperatura real (Crédito: Opy Morales)

Durante la noche, el termómetro no bajará de los 26 a 28 ºC (78 a 82 ºF), especialmente en zonas costeras y urbanas.

“Ya hace calor y mucha humedad”, advirtió Lissette González, meteoróloga de CBS News Miami, el miércoles por la mañana. A las 5 h, la sensación térmica ya superaba los 32 ºC (90 ºF).

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Cuándo será el momento más peligroso

El pico de calor se espera alrededor de las 14 h del jueves. Según El Nuevo Herald, los pronósticos solo contemplan algunos chubascos aislados por la tarde, lo que significa que el calor acumulado no tendrá la válvula de escape habitual de las tormentas vespertinas.

Los adultos mayores, los niños, las personas con enfermedades crónicas, los trabajadores al aire libre y la población sin aire acondicionado corren más riesgo por el calor extremo (Foto: Opy Morales)

El Servicio Meteorológico Nacional emite un aviso de calor cuando el índice térmico supera los 40 ºC (105 ºF) durante al menos algunas horas. Antes de 2023, ese umbral era de 42 ºC (108 ºF). El cambio refleja la creciente frecuencia de episodios extremos en la región.

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Quiénes corren más riesgo

El calor extremo provoca más de 30 muertes y cientos de hospitalizaciones al año en el condado, según estimaciones oficiales citadas por The Miami Herald. Los grupos más expuestos son:

Adultos mayores de 65 años.

Niños pequeños y mujeres embarazadas.

Personas con enfermedades crónicas o de salud mental.

Atletas y trabajadores al aire libre.

Personas sin hogar o sin acceso a aire acondicionado.

Mascotas, que pueden sufrir quemaduras al caminar sobre el pavimento.

El lunes, el Miami-Dade County Homeless Trust activó un plan de emergencia. Equipos con camisetas rojas de “Heat Alert” recorrieron distintas comunidades para distribuir agua y bolsas de hielo entre la población en situación de calle.

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Cómo protegerse del calor

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), citados por el condado de Miami-Dade, recomiendan estas medidas para reducir el riesgo:

Buscar ambientes con aire acondicionado durante las horas centrales del día.

Evitar la exposición directa al sol y reducir la actividad física al aire libre.

Hidratarse con agua o bebidas con electrolitos sin esperar a tener sed.

Limitar el consumo de cafeína y alcohol, que aceleran la deshidratación.

Mojar la ropa o colocar un pañuelo húmedo en el cuello o la frente.

Nunca dejar a niños, bebés ni mascotas dentro de un auto estacionado, ni siquiera con las ventanas abiertas.

Señales de alarma que no hay que ignorar

Ante cualquiera de estos síntomas, se debe buscar atención médica de inmediato:

Temperatura corporal elevada.

Dolor de cabeza y mareos.

Náuseas y vómitos.

Sudoración excesiva o, por el contrario, piel seca y caliente.

Debilidad y fatiga repentina.

Confusión o desorientación.

Desmayos.

Los problemas de salud relacionados con el calor pueden escalar en minutos y comprometer la vida si no reciben tratamiento a tiempo.