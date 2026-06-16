Estados Unidos

Calor extremo en Palm Beach amenaza los festejos del Mundial: riesgos y medidas para protegerse

El condado entra en alerta por sensaciones térmicas que superan los 40°C. Las autoridades advierten sobre un riesgo crítico de golpes de calor para los fanáticos que se reúnen al aire libre a seguir el torneo

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Vista de una calle con tráfico de SUVs compactos y coches, edificios blancos con techos de teja, y palmeras altas bajo un cielo azul y nublado
El sur de Florida enfrenta altas temperaturas y riesgo de calor extremo, con una sensación térmica que podría superar los 40°C en los próximos días (Google Maps)

El condado de Palm Beach y el resto del sur de Florida atraviesan días marcados por altas temperaturas y riesgo de calor extremo. Las autoridades advierten que la sensación térmica podría superar los 40 ℃, lo que activa alertas tanto para residentes como para quienes asisten a eventos masivos, como los partidos de la Copa Mundial.

Los pronósticos anticipan máximas cercanas a los 34 ℃, aunque la humedad hará que el calor se perciba aún más fuerte, con sensaciones térmicas entre 40 y 42 ℃. Este escenario aumenta el riesgo de golpes de calor y deshidratación, particularmente en actividades al aire libre.

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Las mañanas suelen iniciar con sol, pero por la tarde y primeras horas de la noche se desarrollan tormentas aisladas, sobre todo en Palm Beach. Las lluvias intensas pueden provocar inundaciones urbanas y dificultar el tránsito en zonas con mal drenaje. Al llegar la noche, las tormentas pierden intensidad, aunque la humedad persiste.

Por qué es tan peligroso el calor en Palm Beach

Durante las noches, el ambiente no ofrece alivio, ya que la humedad persiste y las temperaturas se mantienen elevadas. A mitad de semana, disminuirán las probabilidades de lluvia, pero se pronostica un repunte hacia el fin de semana, según informó el canal local WPTV News.

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La conjunción de temperaturas altas y humedad dispara el índice de calor hasta niveles cercanos a la alerta sanitaria. Las autoridades aconsejan tomar precauciones para evitar incidentes de salud.

Una calle urbana con un cruce peatonal visible, dos coches, medianera con palmeras, semáforos en verde y edificios a los lados bajo un cielo azul nublado
La combinación de calor y humedad en el sur de Florida elevará el índice de calor a valores de 40 a 42°C y aumentará el riesgo de golpe de calor y deshidratación (Google Maps)

El meteorólogo Ryan Philips, en diálogo con el canal local NBC Miami, describió el escenario: “Tenemos el calor, la humedad, las tormentas y el riesgo de rayos”.

Entre los principales riesgos para la salud se encuentran:

  • Agotamiento y golpe de calor
  • Mareos y náuseas
  • Aumento de la frecuencia cardíaca
  • Deshidratación
  • Confusión o desorientación

El peligro es mayor durante las horas centrales del día y para quienes realizan actividades físicas intensas bajo el sol.

Quiénes corren más riesgo

El calor extremo afecta sobre todo a quienes permanecen al aire libre. En el contexto del Mundial, jugadores, árbitros y aficionados forman los grupos más vulnerables.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) implementó pausas de hidratación obligatorias de 3 minutos a los 22 minutos de cada tiempo para proteger a los futbolistas.

Una meteoróloga presenta un mapa del índice de calor en Florida con números fucsia y naranja. Un emoji sudoroso aparece en la pantalla
Las noches con alta humedad en el sur de Florida no ofrecen alivio térmico y sostienen el riesgo de calor extremo durante varios días (WPTV)

El doctor Eitan Joshua, médico de emergencias, resaltó la importancia de estas medidas: “Se necesita al menos esto para prevenir la deshidratación que surge con el sudor y el aumento del ritmo cardíaco”, indicó a NBC Miami.

Los fanáticos también deben cuidarse, ya que el consumo de alcohol agrava los efectos del calor al acelerar el ritmo cardíaco y dificultar la regulación térmica.

Grupos más expuestos:

  • Jugadores y árbitros
  • Fanáticos en las gradas
  • Personas que celebran en exteriores
  • Niños y adultos mayores

Qué medidas tomar para protegerse

Para reducir el riesgo de sufrir golpes de calor o deshidratación, especialistas y autoridades recomiendan:

  • Beber agua cada 30 a 60 minutos
  • Usar ropa ligera y de colores claros
  • Evitar la exposición al sol en las horas centrales del día
  • Reconocer los síntomas de agotamiento o golpe de calor
  • Tomar descansos frecuentes en lugares frescos
  • No conducir por calles inundadas durante tormentas

Estas acciones son válidas tanto para quienes participan en eventos deportivos como para quienes asisten a fiestas o actividades al aire libre.

Dónde se concentran los riesgos

Miami Stadium se ubica entre las sedes del Mundial con mayor riesgo por calor extremo, según un informe climático reciente. El reporte advierte sobre la combinación de temperatura, humedad, viento y radiación solar, que puede afectar tanto a deportistas como a espectadores.

El calor extremo en Miami Stadium afecta especialmente a jugadores, árbitros y aficionados que asisten a los partidos de la Copa Mundial (REUTERS)
El calor extremo en Miami Stadium afecta especialmente a jugadores, árbitros y aficionados que asisten a los partidos de la Copa Mundial (REUTERS)

Debido al aumento de visitantes y el clima particular del sur de Florida, la organización del Mundial implementó medidas adicionales:

  • Permiso para ingresar botellas de agua plásticas selladas al estadio
  • Recomendaciones de uso de ropa ligera y protección solar
  • Sugerencia de buscar sombra y tomar descansos frecuentes durante celebraciones

El sur de Florida, por su ubicación, continuará enfrentando temporadas con temperaturas y humedad elevadas, lo que obligará a nuevas adaptaciones tanto en la vida diaria como en la organización de grandes eventos.

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