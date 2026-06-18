Donald Trump confirmó que el acuerdo alcanzado con Irán “ya está firmado”

Una cena con altos representantes de Francia en el Palacio de Versalles, en París, fue testigo de la firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó en horas de la noche de este miércoles que firmó personalmente el acuerdo alcanzado con Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio, acelerando un proceso que inicialmente contemplaba una ceremonia formal en Suiza el próximo viernes.

“Ya está firmado”, declaró Trump ante periodistas al abandonar el Palacio de Versalles, en Francia. “Lo firmé en Versalles. Lo acabo de firmar”, agregó, en referencia al memorando de entendimiento negociado entre Washington y Teherán.

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La confirmación del mandatario se produjo horas después de que funcionarios estadounidenses revelaran que el acuerdo había sido suscrito por ambas partes y ya había comenzado a implementarse.

Poco después del anuncio, el asesor presidencial Dan Scavino difundió en la red social X un video en el que se observa a Trump rubricando el memorando y entregando el documento al secretario de Estado, Marco Rubio.

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La firma se realizó durante una cena en el Palacio de Versalles, con el presidente francés, Emmanuel Macron, sentado a su lado. Tras completar el trámite, el mandatario francés respondió con aplausos.

“Buen trabajo”, dijo Macron tras la firma.

El Presidente de Estados Unidos y el Presidente de Francia son vistos saliendo del Palacio de Versalles. Varios funcionarios y personal de seguridad acompañan la salida de los dignatarios

Según funcionarios estadounidenses, la copia firmada fue enviada posteriormente a Teherán para completar el proceso acordado entre ambas partes.

Desde Teherán, el portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baqai, también confirmó que el memorando fue firmado electrónicamente por ambos gobiernos y afirmó que el proceso quedó concluido.

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“El memorando entre Irán y Estados Unidos ahora está oficialmente finalizado porque ambas partes lo han firmado”, sostuvo.

Baqai explicó que, como consecuencia de esa firma digital, ya no será necesaria una ceremonia formal de suscripción en territorio suizo, aunque las delegaciones de ambos países tienen previsto reunirse en Ginebra para abordar la siguiente fase de negociaciones.

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El funcionario iraní indicó que el documento fue redactado tanto en inglés como en farsi a pedido de Teherán.

“Esto representa el más alto nivel de transparencia en nuestra comunicación pública”, afirmó, al señalar que la existencia de dos versiones oficiales busca evitar diferencias de interpretación sobre el contenido del acuerdo.

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Según las autoridades iraníes, la entrada en vigor del memorando ya produjo algunos efectos prácticos. Baqai aseguró que Estados Unidos aceleró la eliminación de las restricciones marítimas impuestas durante el conflicto y sostuvo que embarcaciones iraníes ya operan con normalidad en los puertos del país.

Irán dijo que analiza la respuesta de Estados Unidos a su plan para terminar la guerra y rechazó discutir su programa nuclear

Además, explicó que el texto establece el inicio inmediato de una nueva etapa diplomática de 60 días centrada exclusivamente en dos cuestiones: el programa nuclear iraní y el eventual levantamiento de sanciones económicas.

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“La decisión sabia de la República Islámica fue no negociar el tema nuclear en esta etapa. Se decidió que el enfoque debía estar en poner fin a la guerra, y lo logramos”, declaró.

El presidente del Parlamento iraní y principal negociador de Teherán, Mohamad Baqer Qalibaf, sostuvo por su parte que el memorando también incorpora asuntos regionales que fueron centrales durante las conversaciones. Entre ellos mencionó la situación en el Líbano y el futuro del estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

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Las declaraciones llegan después de que Trump defendiera públicamente el acuerdo durante la cumbre del G7. El mandatario aseguró que el entendimiento permitirá poner fin a las hostilidades, garantizar la reapertura de Ormuz y bloquear cualquier posibilidad de que Irán desarrolle armamento nuclear.

Aunque el memorando ya fue firmado y comenzó a aplicarse, todavía quedan pendientes negociaciones complejas sobre cuestiones nucleares, sanciones económicas y mecanismos de supervisión internacional.

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El presidente del Parlamento iraní y principal negociador de Teherán, Mohamad Baqer Qalibaf

Sin embargo, la confirmación de Trump representa el paso más concreto dado hasta ahora para transformar la tregua alcanzada tras meses de conflicto en un acuerdo político de mayor alcance.